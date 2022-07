1.Puri Rath Yatra LIVE : পুরীতে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে রথযাত্রা

পুরীতে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা(Puri Rath Yatra LIVE)৷ পুরী থেকে সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

2.Blast at Civil Court: পটনার আদালতে বিস্ফোরণ, আহত 1 পুলিশ অফিসার

বিহারের রাজধানী পটনার সিভিল কোর্টে বিস্ফোরণ(Blast at Civil Court)৷ ঘটনায় আহত এক পুলিশ অফিসার ৷ বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত ৷

3.IND vs ENG 5th Test : ইতিহাসে বুমরা, এজবাস্টনে টস হেরে ফিল্ডিং করছে ভারত

পঁয়ত্রিশ বছর পর কোনও ফাস্ট বোলার হিসেবে লাল বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে নামলেন বুমরা ৷ তবে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকে টসভাগ্য সঙ্গ দিল না ফাস্ট বোলারকে ৷ এজবাস্টনে টস হেরে ব্যাট করছে ভারত (England win the toss and elect to bowl first at Edgbaston test) ৷

4.SC to Nupur Sharma: 'দেশজুড়ে অস্থিরতার জন্য একমাত্র দায়ী নূপুর শর্মা', ক্ষমা চাইতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নূপুর শর্মাকে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত (Supreme Court Directs Nupur Sharma to Apologise to Nation) ৷ আর দেশে যে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাঁর জন্য একমাত্র নূপুর শর্মা নিজে দায়ী বলে, উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷

5.Sharad Pawar gets IT Notice: প্রেমপত্র পেয়েছি, আয়কর নোটিশ পেয়ে কেন্দ্রকে বিঁধলেন পাওয়ার

আয়কর দফতরের নোটিশ (Income Tax Notice) পেলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার (Sharad Pawar gets IT Notice)৷ যদিও একে প্রেমপত্র (Love Letter) বলে কটাক্ষ করে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন তিনি ৷

6.Rath Yatra 2022: 2 বছর পর চন্দননগরের রথের রশিতে টান, উৎসবে সামিল বহু

চন্দননগরের রথে সামিল হলেন অসংখ্য ভক্ত (Chandannagar Rath Yatra Celebrate After Two Years Due to Covid) ৷ করোনার জন্য দু’বছর বন্ধ থাকার পর ফের চন্দননগরের রথযাত্রার (Rath Yatra 2022) উৎসব শুরু হয়েছে ৷

7.Rath Yatra 2022: দুর্গাপুরের ইসকনে রথের রশিতে টান, উৎসবে মাতল গোটা শহর

করোনা অতিমারির (Corona Pandemic) জেরে গত দু'বছর ধরে পশ্চিম বর্ধমানের (Paschim Bardhaman) দুর্গাপুরের (Durgapur) ইসকন মন্দিরে (ISKCON Temple) রথযাত্রার উৎসব পালনে ভাটা পড়ে ৷ কিন্তু, এ বার সংক্রমণে অনেকটাই রাশ টানা সম্ভব হয়েছে ৷ তাই শুক্রবার সাড়ম্বরেই পালিত হল রথযাত্রা (Rath Yatra 2022) ৷

8.Nayna Bandyopadhyay: বিধানচন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়

শুক্রবার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিনে তাঁর বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে এসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় (Nayna Bandyopadhyay)। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ইডি, সিবিআই সব নিয়েই শুক্রবার সোচ্চার হলেন তিনি (Nayna Bandyopadhyay slams Central government)।

9.Malda Medical Service: নেই চিকিৎসক, মালদার বামনগোলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছেন গ্রুপ ডি কর্মী !

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যালোপ্যাথি বিভাগে কোনও চিকিৎসক নেই । হোমিওপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসক থাকলেও তিনি বর্তমানে ছুটিতে ৷ এই পরিস্থিতিতে রোগীদের চিকিৎসা করছেন গ্রুপ-ডি কর্মী (Group D staff providing medical services in Malda Bamangola)। বামনগোলা ব্লকের জগদ্দলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা এখন এরকমই ৷

10.Train for travel guide: লক্ষ্য কর্মসংস্থান, উৎকর্ষ বাংলায় স্থানীয়দের টুরিস্ট গাইডের প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য

লক্ষ্য কর্মসংস্থান, রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে স্থানীয় যুবকদের উৎকর্ষ বাংলায় প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য সরকার (Train for travel guide)৷ গড়ে তোলা হবে টুরিস্ট গাইড (Utkarsh Bangla Scheme)৷