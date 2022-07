1. SC to Nupur Sharma: নূপুর শর্মাকে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নূপুর শর্মাকে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত (Supreme Court Directs Nupur Sharma to Apologise to Nation) ৷

2. Sharad Pawar gets IT Notice: প্রেমপত্র পেয়েছি, আয়কর নোটিশ পেয়ে কেন্দ্রকে বিঁধলেন পাওয়ার

আয়কর দফতরের নোটিশ (Income Tax Notice) পেলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার (Sharad Pawar gets IT Notice)৷ যদিও একে প্রেমপত্র (Love Letter) বলে কটাক্ষ করে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন তিনি ৷

3. Corona Update in India: কিছুটা কমল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল অ্যাক্টিভ রোগী

দেশে কিছুটা কমল করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন 17,070 জন (Fresh Covid 19 cases)৷ তবে বেড়েছে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ৷

4. Manipur Landslide: মণিপুরের ধসে থমকে ইজেই নদীর গতিপথ, প্লাবনের আশঙ্কা; দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে 14

মণিপুরে ধসের (Manipur Landslide) জেরে ননে জেলায় ইজেই নদীর গতিপথ থমকে গিয়েছে (Ijei River Has Also Obstructing by Debris of Landslide) ৷ ফলে জেলার নিচু এলাকাগুলিতে প্লাবণের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে প্রশাসন ৷

5. Domestic Violence in Deganga: দেগঙ্গায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা, কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় মহিলাকে মারধর স্বামীর !

কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে (Man Allegedly Beats His Wife for Giving Birth a Daughter) ৷ সন্তান এবং নিজের প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷ দেগঙ্গার চান্ডালি গ্রামের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

6. Manipur Landslide: মণিপুরের ধসে প্রাণ হারালেন জলপাইগুড়ির সেনা জওয়ান শংকর ছেত্রী

খারাপ আবহাওয়ার ফলে বৃহস্পতিবার ধস নামে মণিপুরের টুপুল রেলওয়ে নির্মাণস্থলে ৷ মৃত্যু হয় 7 জনের ৷ এখনও ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে রয়েছেন অনেকে (Manipur Landslide) ৷ ওই ধসে মারা গিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার শংকর ছেত্রী ৷ তিনি নানের নির্মীয়মান জিরিবাম থেকে ইম্ফলের যোগাযোগকারী টুপুল রেলওয়ে স্টেশনে সেনাবাহিনীর জওয়ানের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ।

7. Rath Yatra 2022: দেশবাসীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা মোদি-মমতার

সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে রথ উৎসব ৷ রথ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Modi and Mamata Extend Greetings for Rath Yatra) ৷

8. Domkal Murder : পুরনো বিবাদের জেরে সালিশি সভায় চলল গুলি, ডোমকলে মৃত 1

জমি নিয়ে পুরনো বিবাদের জেরে বসানো হল সালিশি সভা ৷ আর সেই সভায় দু'পক্ষের চালানো গুলিতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ৷ আহত হয়েছেন আরও 2 জন ৷ ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বাবলাবোন মাঠপাড়া এলাকার (man shot dead in domkal) ।

9. Neeraj Chopra : নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন নীরজ চোপড়া, গড়লেন নয়া জাতীয় রেকর্ড

ফের নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra)-র নয়া রেকর্ড ৷ বৃহস্পতিবার সুইডেনে স্টকহোমে ডায়মন্ড লিগে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙেছেন তিনি (Neeraj Chopra new National Record) ৷

10. New Film Angshuman MBA: কমেডির মোড়কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে আসছে 'অংশুমান এমবিএ'

এবার পর্দায় আসতে চলেছে অভিনেতা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর নতুন ছবি 'অংশুমান এমবিএ' (Soham Chakraborty New Film Angshuman MBA )। আর তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন কৌশানি মুখোপাধ্যায় । সুদেষ্ণা রায় এবং অভিজিৎ গুহ পরিচালিত এই ছবির শ্য়ুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷