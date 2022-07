1. Corona Update in India: কিছুটা কমল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল অ্যাক্টিভ রোগী

দেশে কিছুটা কমল করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন 17,070 জন (Fresh Covid 19 cases)৷ তবে বেড়েছে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ৷

2. Manipur Landslide: মণিপুরের ধসে থমকে ইজেই নদীর গতিপথ, প্লাবনের আশঙ্কা; দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে 14

মণিপুরে ধসের (Manipur Landslide) জেরে ননে জেলায় ইজেই নদীর গতিপথ থমকে গিয়েছে (Ijei River Has Also Obstructing by Debris of Landslide) ৷ ফলে জেলার নিচু এলাকাগুলিতে প্লাবণের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে প্রশাসন ৷

3. Domestic Violence in Deganga: দেগঙ্গায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা, কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় মহিলাকে মারধর স্বামীর !

কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে (Man Allegedly Beats His Wife for Giving Birth a Daughter) ৷ সন্তান এবং নিজের প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷ দেগঙ্গার চান্ডালি গ্রামের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

4. Manipur Landslide: মণিপুরের ধসে প্রাণ হারালেন জলপাইগুড়ির সেনা জওয়ান শংকর ছেত্রী

খারাপ আবহাওয়ার ফলে বৃহস্পতিবার ধস নামে মণিপুরের টুপুল রেলওয়ে নির্মাণস্থলে ৷ মৃত্যু হয় 7 জনের ৷ এখনও ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে রয়েছেন অনেকে (Manipur Landslide) ৷ ওই ধসে মারা গিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার শংকর ছেত্রী ৷ তিনি নানের নির্মীয়মান জিরিবাম থেকে ইম্ফলের যোগাযোগকারী টুপুল রেলওয়ে স্টেশনে সেনাবাহিনীর জওয়ানের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ।

5. Domkal Murder : পুরনো বিবাদের জেরে সালিশি সভায় চলল গুলি, ডোমকলে মৃত 1

জমি নিয়ে পুরনো বিবাদের জেরে বসানো হল সালিশি সভা ৷ আর সেই সভায় দু'পক্ষের চালানো গুলিতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ৷ আহত হয়েছেন আরও 2 জন ৷ ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বাবলাবোন মাঠপাড়া এলাকার (man shot dead in domkal) ।

6. Neeraj Chopra : নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন নীরজ চোপড়া, গড়লেন নয়া জাতীয় রেকর্ড

ফের নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra)-র নয়া রেকর্ড ৷ বৃহস্পতিবার সুইডেনে স্টকহোমে ডায়মন্ড লিগে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙেছেন তিনি (Neeraj Chopra new National Record) ৷

7. LPG Cylinder Price: কমল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম

শুক্রবার থেকে দাম কমেছে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের ৷ 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমেছে 198 টাকা (LPG Cylinder Price) ৷

8. Lal Bazar Central Lockup: বদলে যাচ্ছে লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপের নিয়ম কানুন

বদলে যাচ্ছে লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপের বেশকিছু নিয়ম কানুন (Lal Bazar Central Lockup)৷ চালু করা হচ্ছে লকার ব্যবস্থা ৷ নিরাপত্তা ও অন্যান্য কিছু কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Kolkata police)৷

9. Ek Villain Return Trailer: পর্দায় এবার অর্জুন-জনের মল্লযুদ্ধ, হাজির অ্যাকশনে ভরপুর 'এক ভিলেন রিটার্ন'-এর ট্রেলার

হাজির অর্জুন কাপুর-দিশা পাটানি জুটির নতুন ছবি 'এক ভিলেন রিটার্ন'-এর ট্রেলার (Ek Villain Return Trailer Releases)৷ এই ছবিতে দিশা অর্জুনের বিপরীতে দেখা যাবে জন আব্রাহাম এবং তারা সুতারিয়াকেও ৷ 29 জুলাই পর্দায় আসছে এই ছবি ৷

10. West Bengal Weather Update: বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, বাড়বে বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমবে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গের কপালে আপাতত থাকছে বৃষ্টি ৷ আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ যদিও ভারি বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই (West Bengal Weather Update) ৷