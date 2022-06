1.Maharashtra Political Crisis: মুখ্যমন্ত্রিত্বে ফিরছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবীস, শুক্রেই শপথ !

আবারও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে (Next Chief Minister of Maharashtra) ফিরতে চলেছেন বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্র ফড়ণবীস (Devendra Fadnavis) ৷ দলীয় সূত্রে দাবি, মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকট (Maharashtra Political Crisis) কাটাতে শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে পারেন তিনি ৷

2.Manipur Landslide: মণিপুরের টুপুলে ভয়াবহ ভূমিধসে মৃত 2, নিখোঁজ প্রায় 50

খারাপ আবহাওয়ার ফলে ধস নেমেছে মণিপুরের টুপুল রেলওয়ে নির্মাণস্থলে ৷ দু'জন মারা গিয়েছেন ৷ ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে বহু ৷ এ দিকে বন্ধ ইজেই নদীপথ ৷ প্লাবনের আশঙ্কা রয়েছে (Manipur Landslide) ৷

3.HC pulls up Top cops: শুভেন্দুকে নেতাই যেতে বাধা, পুলিশের বিরুদ্ধে রুল জারি হাইকোর্টের

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাই (Calcutta High Court show causes top cops) যেতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট (HC pulls up Top cops)৷

4.WHO warning on Covid: অতিমারি শেষ হয়নি, বাড়ছে 110 দেশে, করোনা নিয়ে সতর্ক করল হু

অতিমারির চরিত্র বদল হলেও তা শেষ হয়ে যায়নি (Pandemic not over)৷ 110 দেশে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ ৷ বিশ্বকে সতর্কবার্তা দিয়ে এ কথা জানাল হু (WHO warning on Covid)৷

5.Scrub Typhus: স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি 3

স্ক্রাব টাইফাসে(Scrub Typhus) আক্রান্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে(Murshidabad Medical College)ভর্তি রয়েছেন তিনজন ৷

6.Madhumita Sarcar on Kuler Achaar : মধুমিতা মিঠির মতোই সাহসী, সাফ জানালেন 'কুলের আচার'-এর নায়িকা

নতুন ছবি 'কুলের আচার'-এ পর্দায় দর্শকরা দেখবেন টক ঝাল মিষ্টি জুটি বিক্রম-মধুমিতাকে । এখানে মিঠির চরিত্রে দেখা যাবে মধুমিতা সরকারকে ৷ চরিত্রের সঙ্গে নিজের মিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন(Madhumita Sarcar Opens Up About Kuler Achaar), "মিঠির মতোই মধুমিতা সাহসী, প্রতিবাদী এবং স্পষ্টবাদী ৷ আমার যদি কখনও দরকার পড়ে বিয়ের পর পদবী বদলানোর, তাহলে তো সেটা আমার অ্যাকশনেই বোঝা যাবে । বেশিরভাগ সময়েই আমার বক্তব্যটা আমি বদলাই না । রেখে দিই । ফলে, মিঠির সঙ্গে মধুমিতার মিল তো আছেই ।"

7.ISKCON Rath Yatra 2022: রাত পোহালেই রথযাত্রা, শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি মায়াপুর ইসকন মন্দিরে

শুক্রবার রথযাত্রা (Rath Yatra)৷ তার আগে শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে নদিয়ার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে (Mayapur ISKCON temple)।

8.Birbhum Home Problems: পঞ্চায়েত থেকে পৌরসভায় উত্তীর্ণ, অর্ধনির্মিত হয়ে পড়ে রয়েছে আবাস যোজনার বাড়ি

পৌরসভা নির্বাচনের আগে শান্তিনিকেতন থানার সোনাঝুরি জঙ্গলে বনেরপুকুর ডাঙা গ্রাম আগে পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৷ কিন্তু বর্তমানে বোলপুর পৌরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত ৷ আর এতেই বিপত্তি ৷ আবাস যোজনার বাড়ি অর্ধ নির্মিত হয়েই পড়ে রয়েছে ৷ কাজ সম্পূর্ণ করতে টাকা দিচ্ছে না পঞ্চায়েত, ফিরিয়ে দিচ্ছে পৌরসভাও (Incomplete Awas Yojana Houses in Birbhum Village)।

9.Corona Update in India: 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 19 হাজার ছুঁই ছুঁই, 130 দিনে সর্বোচ্চ

আরও ঊর্ধ্বমুখী দেশের করোনা সংক্রমণ ৷ এক ধাক্কায় প্রায় 5 হাজার বাড়ল দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা (Corona Update in India) ৷

10.Raksha Bandhan First Song: হাজির 'রক্ষা বন্ধন'-এর প্রথম গান 'তেরে সাথ হু ম্যায়'

অক্ষয় কুমারের আগামী ছবি 'রক্ষা বন্ধন' নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ এখন তুঙ্গে ৷ এবার হাজির হল ছবির প্রথম গান ৷ গানটির শিরোনাম 'তেরে সাথ হু ম্যায়' (Raksha Bandhan First song Tere Saath Hoon Main) ৷