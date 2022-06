1.GTA Election Result 2022: জিটিএ-তে খাতা খুলল তৃণমূল, এগিয়ে বিজিপিএম; টক্কর দিচ্ছে হামরো পার্টি

জিটিএ নির্বাচনের গণনায় (GTA Election Result 2022) এগিয়ে অনিত থাপার ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক গোর্খা ৷ সোনাদা সমষ্টি থেকে অনিত থাপা নিজেও জয়লাভ করেছেন ৷ অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী বিনয় তামাং ডালি ব্লুমফিল্ড সমষ্টি থেকে জিতেছেন (TMC opens account in Darjeeling)৷

2.Mithun Kandu wins : 'তৃণমূল যোগ্য জবাব পেয়েছে', ওয়ার্ড দখলে রেখে প্রতিক্রিয়া নিহত তপন কান্দুর স্ত্রী'য়ের

778টি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জগন্নাথ রজককে হারালেন তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন কান্দু ৷ বললেন, এই জয় কাকুর (This victory is my uncle Tapan Kandu says Mithun Kandu) ৷ অন্যদিকে ভোটে হেরে দলের অন্তর্ঘাতকে দায়ী করলেন প্রার্থী জগন্নাথ রজক ৷

3.New Labour Law: সপ্তাহে 4 দিন কাজ, কমছে 'টেক-হোম'! নয়া শ্রম আইন নিয়ে তুঙ্গে তরজা

সপ্তাহে 5 দিনের বদলে কর্মীদের 4 দিন কাজ করানো যাবে ৷ কমছে 'টেক-হোম' বেতন (New Labour Law)৷ 1 জুলাই থেকে নয়া যে শ্রম আইন চালু হতে চলেছে তার বিরোধিতায় সরব হয়েছে বাম ও তৃণমূল (Take home salary)৷ যদিও এই আইন নিয়ে আশাবাদী বিজেপি (New labour law implementation sparks debate)৷

4.Kajol Suriya Invited to Join Academy: নতুন সদস্য হিসাবে কাজল, সূর্য, রিণ্টুদের আমন্ত্রণ জানাল অস্কার

বলি অভিনেত্রী কাজল, দক্ষিণী সুপার স্টার সূর্য(Suriya), পরিচালক সুস্মিত ঘোষ, রিণ্টু থমাস, রীমা কাগতি এবং প্যান নলিন-সহ মোট 397 জন কৃতিকে সদস্য়পদ গ্রহণ করার জন্য় আমন্ত্রণ জানাল অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (New Members of Academy of Motion Picture Arts ) ৷

5.West Bengal Medical Council Election Illegal: রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করল হাইকোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করল হাইকোর্ট (West Bengal Medical Council Election Illegal)৷ বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য আজ এই নির্দেশ দিয়েছেন (Calcutta High Court)।

6.Fake recruitment in KMC: কলকাতা পৌরনিগমে ঢুকে ভুয়ো চাকরির বন্দোবস্ত, লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে শ্রীঘরে যুবক

কলকাতা পৌরনিগমে ঢুকে ভুয়ো চাকরির বন্দোবস্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছিল এক যুবক (Fake recruitment in KMC)৷ তাকে গ্রেফতার করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ ৷

7.Meeting to discuss Land issues: 6 জুলাই জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৈঠকের ডাক মুখ্যসচিবের

6 জুলাই জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠকের ডাক দিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী (Meeting to discuss Land issues)।

8.Cattle Smuggling Case: বিনয় মিশ্রের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে পুরষ্কার ঘোষণা সিবিআই-এর

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case)এ বার বিনয় মিশ্রের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে পুরষ্কার ঘোষণা করল সিবিআই । খোঁজ দেওয়া ব্যক্তির নাম ও পরিচয় গোপন রাখা হবে সিবিআইয়ের তরফে(CBI issues advertisement for Binay Mishra) ৷

9.Haridevpur KMC Investigation: হরিদেবপুরকাণ্ডে চূড়ান্ত গাফিলতির ইঙ্গিত কেএমসি-র তদন্ত কমিটির রিপোর্টে

হরিদেবপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বালকের মৃত্যুর ঘটনায় চূড়ান্ত গাফিলতি ৷ কলকাতা পৌরনিগমের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর (Negligence in Haridevpur Electrocution Incident Report by KMC Investigation Committee) ৷

10.Pullela Gopichand: ফের কোচিং-এর দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যে আসছেন পুল্লেলা গোপীচন্দ

পুল্লেলা গোপীচন্দের নেতৃত্বে ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি হরিনাভিতে ৷ স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে তাঁর নেতৃত্বে কোচিং করানো হবে (Pullela Gopichand will Lead Coaching Team at Star Badminton Academy in kolkata) ৷ আগামী 2 জুলাই ওই অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করবেন তিনি (Pullela Gopichand)৷