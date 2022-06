1. GTA Election Result 2022: জিটিএ-তে খাতা খুলল তৃণমূল, এগিয়ে বিজিপিএম; টক্কর দিচ্ছে হামরো পার্টি

জিটিএ নির্বাচনের গণনায় (GTA Election Result 2022) এগিয়ে অনিত থাপার ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক গোর্খা ৷ সোনাদা সমষ্টি থেকে অনিত থাপা নিজেও জয়লাভ করেছেন ৷ অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী বিনয় তামাং ডালি ব্লুমফিল্ড সমষ্টি থেকে জিতেছেন (TMC opens account in Darjeeling)৷

2. West Bengal Medical Council Election Illegal: রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করল হাইকোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করল হাইকোর্ট (West Bengal Medical Council Election Illegal)৷ বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য আজ এই নির্দেশ দিয়েছেন (Calcutta High Court)।

3. Haridevpur KMC Investigation: হরিদেবপুরকাণ্ডে চূড়ান্ত গাফিলতির ইঙ্গিত কেএমসি-র তদন্ত কমিটির রিপোর্টে

হরিদেবপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বালকের মৃত্যুর ঘটনায় চূড়ান্ত গাফিলতি ৷ কলকাতা পৌরনিগমের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর (Negligence in Haridevpur Electrocution Incident Report by KMC Investigation Committee) ৷

4. Mithun Kandu wins: ঝালদায় জিতলেন নিহত কাউন্সিলর তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন

ঝালদা 2 নম্বর ওয়ার্ডের (Jhalda By-poll) উপনির্বাচনে জয়ী হলেন নিহত কাউন্সিলার তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন কান্দু (Mithun Kandu wins)। 778 ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জগন্নাথ রজককে হারিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী (Tapan Kandu)।

5. Chandannagar Corporation Election 2022: চন্দননগরের 17 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

চন্দননগর পৌরনিগমের 17 নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনে জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী অশোক গঙ্গোপাধ্যায় (CPIM Candidate Ashok Ganguli Wins in Ward No 17) ৷

6. Aamir Khan Donation For Assam: বন্যায় বিপর্যস্ত অসমের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ালেন আমির

বন্যায় বিধ্বস্ত অসম (Aamir Khan Donation For Assam)৷ এই পরিস্থিতিতে এ বার ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন অভিনেতা আমির খান ৷ জানা গিয়েছে, উদ্ধার কার্যে সাহায্যের জন্য় 25 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন তিনি (Aamir Khan donates Rs 25 lakh)৷

7. Special Rath Yatra Train: রথযাত্রা উপলক্ষ্যে হাওড়া-নবদ্বীপ ও শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর শাখায় বিশেষ ট্রেন দিচ্ছে পূর্ব রেল

মায়াপুর ইসকনে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে হাওড়া-নবদ্বীপ ও শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর শাখায় বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেল (Eastern railway announces Special Rath Yatra train) ৷

8. Corona Update in India: দেশে ফের বাড়ল করোনা সংক্রমণ, চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 30

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছেন 14,506 জন । মঙ্গলবার যে সংখ্যাটা ছিল 11,793 জন (India reports 14,506 fresh Covid cases in the last 24 hours) ।

9. Bengal election Result: পাহাড়ে ফুটল ঘাস-ফুল, চন্দননগরে বাম, ঝালদায় কংগ্রেস ! একনজরে বঙ্গ-ভোটের ফল

সকাল আটটায় ভোটগণনা শুরু করে নির্বাচন কমিশন ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচন ও উপনির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ ফলাফলের আপডেট দেখে নিন একনজরে ৷

10. CM Mamata Banerjee : আসানসোলের সভা থেকে ডিজিটাল মিডিয়াকে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

টাকা রোজগারের জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়া, ইউটিউব চ্যানেলগুলি অসত্য, চটকদার খবর পরিবেশন করছে । নাম না করে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু-সহ বিভিন্ন রাজ্যের কিছু সংবাদমাধ্যমকে মঙ্গলবার বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee warns Digital Media)।