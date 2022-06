1.TMC delegation meets Dhankhar: রাজভবনে তৃণমূল প্রতিনিধি দল, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের অভিযোগ

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের আট সদস্যের প্রতিনিধি দল (TMC delegation meets Dhankhar)৷

2.SLST Candidates Protest: আসানসোলে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

মুখ্য়মন্ত্রীর জনসভায় পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখালেন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা (SLST Candidates Protest) ৷ সভা শুরুর পরেই এই বিক্ষোভের জেরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷

3.HC on SSC Exam Error: নবম-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল ! খতিয়ে দেখতে নির্দেশ হাইকোর্টের

2016 সালের নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ (HC on SSC Exam Error)৷ যে মামলায় এ বার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে মামলাকারীদের নম্বর বাড়ানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Orders on SSC Nine to Twelve Teachers Recruitment Exam Case) ৷

4.Cyber Fraud: সাইবার অপরাধ দমনে এবার টেলিকম সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলবে লালবাজার

এসএমএসের মাধ্যমে প্রতারণার (Cyber Fraud) ফাঁদে পা দেওয়ার অভিযোগ প্রায় শোনা যায় ৷ পুলিশের কাছেও নথিভুক্ত হয় এই ধরনের অভিযোগ ৷ তাই এবার এই নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে টেলিকম সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলবে লালবাজার (Lalbazar) ৷ এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত ৷

5.Attacks on Bimal Gurung House: পাতলেবাসে বিমল গুরুংয়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ বিজিপিএম-এর বিরুদ্ধে

বিমল গুরুংয়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা দীনেশ থিংয়ের বিরুদ্ধে (Allegation Against BGPM to Attacks Bimal Gurung House in Patlebas Darjeeling) ৷ সোমবার রাত 2টো নাগাদ দীনেশ থিং এবং তাঁর লোকজন বিমল গুরুংয়ের পাতলেবাসের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷

6.Attack on TMC Worker: দমদমে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী, অভিযোগ বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

অভিযোগ, সোমবার রাতে দক্ষিণ দমদম পৌর এলাকার 12 নং ওয়ার্ডের তৃণমূল বুথকর্মী গৌতম বিশ্বাসকে মারধর করা হয় । অভিযোগের তীর বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা প্রবীর পালের বিরুদ্ধে (allegation against expelled TMC leader of attack on TMC worker) ৷

7.Rishi Kapoor: হবু নাতিকে নিয়ে রণবীরকে কী বলেছিলেন ঋষি, দেখুন ভিডিয়ো

ভাইরাল হল অলিয়ার শ্বশুরমশাই তথা প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ঋষি কাপুরের একটি পুরোনো ভিডিয়ো ৷ যেখানে রণবীরের ভাবি সন্তান এবং স্ত্রী সম্পর্কে তাঁকে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন অভিনেতা (Rishi Kapoor Old Video on Being a Grandfather)৷

8.Alia Bhatt New Post: 'আপনাদের ভালোবাসায় আপ্লুত', কটাক্ষে কান না দিয়ে লিখলেন আলিয়া

সোমবার সকাল সকাল অনুরাগীদের সুখবর শুনিয়েছিলেন রণলিয়া জুটি ৷ এই খবর সামনে আসার পরেই রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ফ্য়ানেরা ৷ অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে যায় আলিয়ার পোস্টের কমেন্টবক্স ৷ আর সেই ভালোবাসাতেই আপ্লুত আলিয়া-রণবীরও ৷ আজ ফ্যানেদের পালটা ধন্যবাদও দিলেন পর্দার গঙ্গুবাই (Alia Bhatt thanks all her fans for so much love) ৷

9.ONGC chopper in Arabian Sea: আরব সাগরে জরুরি অবতরণ করল ওএনজিসি'র কপ্টার

মুম্বই হাই-এর সাগর কিরণ রিগে দুই চালক-সহ মোট 9 জনকে নিয়ে জরুরি অবতরণ করে হেলিকপ্টারটি । প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে (ONGC chopper makes emergency landing) ৷

10.Water Logging in Siliguri: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন শিলিগুড়ির একাধিক এলাকা, বিপর্যস্ত জনজীবন

সোমবার রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শিলিগুড়ি ৷ অবিরাম বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা (heavy rain triggers water logging in many parts of Siliguri)।