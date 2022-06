1.TMC delegation meets Dhankhar: রাজভবনে তৃণমূল প্রতিনিধি দল, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের অভিযোগ

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের আট সদস্যের প্রতিনিধি দল (TMC delegation meets Dhankhar)৷

2.HC on SSC Exam Error: নবম-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল ! খতিয়ে দেখতে নির্দেশ হাইকোর্টের

2016 সালের নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ (HC on SSC Exam Error)৷ যে মামলায় এ বার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে মামলাকারীদের নম্বর বাড়ানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Orders on SSC Nine to Twelve Teachers Recruitment Exam Case) ৷

3.SLST Canidates Protest : আসানসোলে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

মুখ্য়মন্ত্রীর জনসভায় পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখালেন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা (SLST Canidates Protest) ৷ সভা শুরুর পরেই এই বিক্ষোভের জেরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷

4.Attacks on Bimal Gurung House: পাতলেবাসে বিমল গুরুংয়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ বিজিপিএম-এর বিরুদ্ধে

বিমল গুরুংয়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা দীনেশ থিংয়ের বিরুদ্ধে (Allegation Against BGPM to Attacks Bimal Gurung House in Patlebas Darjeeling) ৷ সোমবার রাত 2টো নাগাদ দীনেশ থিং এবং তাঁর লোকজন বিমল গুরুংয়ের পাতলেবাসের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷

5.ONGC chopper in Arabian Sea: আরব সাগরে জরুরি অবতরণ করল ওএনজিসি'র কপ্টার

মুম্বই হাই-এর সাগর কিরণ রিগে দুই চালক-সহ মোট 9 জনকে নিয়ে জরুরি অবতরণ করে হেলিকপ্টারটি । প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে (ONGC chopper makes emergency landing) ৷

6.Maharashtra Crisis : মহা-সংকটের মাঝে দিল্লিযাত্রা ফড়নবীশের, শাহ-নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

গত এক সপ্তাহ ধরে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংকট (Maharashtra Political Crisis) চলছে ৷ এই পরিস্থিতি শিবসেনার (Shiv Sena) দুই শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ চলছে ৷ এই অবস্থায় দিল্লি গেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবীশ (BJP Leader Devendra Fadnavis) ৷

7.Kalka Mail Molestation: কালকা মেলে যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এসএসবি জওয়ানের বিরুদ্ধে

রাতের ট্রেনে যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এসএসবি জওয়ানের বিরুদ্ধে (Girl Allegedly Molested by SSB Jawan at Kalka Mail in Durgapur) ৷ হাওড়া-কালকা মেলের ঘটনায় অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ওই জওয়ান ট্রেনে মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷

8.Orgram Eco Circuit Tourism: মমতার হাতে কাল যাত্রা শুরু সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প ওড়গ্রাম ইকো সার্কিট ট্যুরিজমের

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প ওড়গ্রাম ইকো সার্কিট ট্যুরিজম উদ্বোধনের অপেক্ষায় (Orgram Eco Circuit Tourism)৷ আগামিকাল এর উদ্বোধন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee to inaugurate Orgram Eco Circuit Tourism)৷

9.SSC-Primary Recruitment Case: এসএসসি ও প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জোড়া এফআইআর ইডি-র

এসএসসি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এ বার এফআইআর দায়ের করল ইডি ৷ সেই সঙ্গে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে (ED Files Double FIR on SSC and Primary Recruitment Corruption Case) ৷ আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷

10.National Insurance Company: দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারকে 20 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ বিমা কোম্পানিকে

দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবারকে প্রায় 20 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে(National Insurance Company)৷ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷