রাতের ট্রেনে যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এসএসবি জওয়ানের বিরুদ্ধে (Girl Allegedly Molested by SSB Jawan at Kalka Mail in Durgapur) ৷

2. SSC-Primary Recruitment Case: এসএসসি ও প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জোড়া এফআইআর ইডি-র

এসএসসি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এ বার এফআইআর দায়ের করল ইডি ৷ সেই সঙ্গে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে (ED Files Double FIR on SSC and Primary Recruitment Corruption Case) ৷

3. Migrants Found Dead in US: আমেরিকায় বদ্ধ ট্রাক থেকে উদ্ধার 46 শরণার্থীর মৃতদেহ

মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্যান আন্তোনিয়ো শহরে ট্রাকের সঙ্গে ট্রাক্টরের সংঘর্ষের পরই বিষয়টি সামনে আসে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা (46 dead, 16 hospitalized after trailer of migrants found) ৷

4. England vs India Test Series: জেতাই লক্ষ্য, এজবাস্টন টেস্টের আগে ভারতকে হুঁশিয়ারি স্টোকসের

ভারতীয় দলকে হুঁশিয়ারি ইংল্যান্ড টেস্ট দলের অধিনায়ক বেন স্টোকসের ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে যে মানসিকতা নিয়ে খেলেছে, এজবাস্টনে ভারতের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশরা সেই মানসিকতা নিয়েই নামবে বলে জানালেন তিনি (England will Come Out with Same Mindset Ben Stokes Warns India) ৷

5. Kolkata Dacoity: গিরীশ পার্কের সোনার দোকানের ডাকাতিতে জড়িত কর্মী 2 ভাই

গিরীশ পার্কের সোনার দোকানের ডাকাতিতে জড়িত কর্মী 2 ভাই (Kolkata Dacoity)৷ সোমবার সন্ধেয় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকার সাতটি সোনার বিস্কুট নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা (Dacoity in Kolkata Jewellery shop)৷

6. Journalist Mohammad Zubair arrested: পুরনো ঘটনায় গ্রেফতার নূপুর শর্মার ভিডিয়ো ফাঁস করা সাংবাদিক, নিন্দার ঝড় বিরোধীদের

পুরনো একটি ঘটনায় নূপুর শর্মার ভিডিয়ো ফাঁস করা সাংবাদিক মহম্মদ জুবেইরকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ (Journalist Mohammad Zubair arrested)৷ এই নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুলেছে বিরোধীরা (Opposition slams BJP)৷

7. Corona Update in India : সংক্রমণে স্বস্তি, চব্বিশ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে এল প্রায় 12 হাজারে

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছেন 11,793 জন । সোমবার যে সংখ্যাটা ছিল 17,O73 জন (India reports 11,793 fresh Covid cases in the last 24 hours) ।

8. Malopara High School: মুর্শিদাবাদে দুই শিক্ষকের বদলি ঘিরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভে উত্তাল স্কুল

স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাল পড়ুয়ারা । ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হরিহরপাড়া থানার মালোপাড়া হাই স্কুলে (Malopara High School)।

9. BJP ministers to visit Bengal: 2024-এর আগে নজরে জনসংযোগ, জুলাইতে রাজ্যে আসছেন 7 কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জুলাই মাসে রাজ্য সফরে আসতে চলেছেন বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (BJP ministers to visit Bengal)৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে চাঙ্গা করতে জনসংযোগ বৃদ্ধির রণকৌশল নিয়েছে বিজেপি (Public connect drive by BJP)৷

10. BJP Worker Killed: ফের ভোট পরবর্তী হিংসা ! ফাঁসিদেওয়ায় বিজেপি কর্মীকে খুনে অভিযুক্ত শাসকদল

বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস (TMC is accused of killing a BJP worker in Siliguri) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ৷ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল (BJP Worker Killed)।