1. SSC-Primary Recruitment Case: এসএসসি ও প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জোড়া এফআইআর ইডি-র

এসএসসি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এ বার এফআইআর দায়ের করল ইডি ৷ সেই সঙ্গে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে (ED Files Double FIR on SSC and Primary Recruitment Corruption Case) ৷ আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷

2. Journalist Mohammad Zubair arrested: পুরনো ঘটনায় গ্রেফতার নূপুর শর্মার ভিডিয়ো ফাঁস করা সাংবাদিক, নিন্দার ঝড় বিরোধীদের

পুরনো একটি ঘটনায় নূপুর শর্মার ভিডিয়ো ফাঁস করা সাংবাদিক মহম্মদ জুবেইরকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ (Journalist Mohammad Zubair arrested)৷ এই নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুলেছে বিরোধীরা (Opposition slams BJP) ৷

3. Corona Update in India : সংক্রমণে স্বস্তি, চব্বিশ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে এল প্রায় 12 হাজারে

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছেন 11,793 জন । সোমবার যে সংখ্যাটা ছিল 17,O73 জন (India reports 11,793 fresh Covid cases in the last 24 hours) । তুলনায় সংক্রমণ কমল 30 শতাংশ, যা নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে অনেকটাই ।

4. BJP ministers to visit Bengal: 2024-এর আগে নজরে জনসংযোগ, জুলাইতে রাজ্যে আসছেন 7 কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জুলাই মাসে রাজ্য সফরে আসতে চলেছেন বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (BJP ministers to visit Bengal)৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে চাঙ্গা করতে জনসংযোগ বৃদ্ধির রণকৌশল নিয়েছে বিজেপি (Public connect drive by BJP) ৷

5. Kolkata Dacoity: গিরীশ পার্কের সোনার দোকানের ডাকাতিতে জড়িত কর্মী 2 ভাই

গিরীশ পার্কের সোনার দোকানের ডাকাতিতে জড়িত কর্মী 2 ভাই (Kolkata Dacoity)৷ সোমবার সন্ধেয় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকার সাতটি সোনার বিস্কুট নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা (Dacoity in Kolkata Jewellery shop) ৷

6. KMC PAC Chairperson: কেএমসি-র পিএসি চেয়ারপার্সন হলেন বাম কাউন্সিলর মধুছন্দা দেব

কলকাতা পৌরনিগমের পিএসি চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হলেন 92 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম কাউন্সিলর মধুছন্দা দেব (CPIM Madhuchhanda Deb Elects as Chairperson of KMC PAC) ৷ কমিটির সকল সদস্যের সমর্থনে তাঁর নিয়োগে শিলমোহর দিয়েছেন পৌরনিগমের চেয়ারপার্সন মালা রায় ৷

7. Mumbai Building Collapse : কুরলায় চারতলা বাড়ি ভেঙে মৃত 1, ধ্বংসস্তূুপে আটকে বহু

ফের বাড়ি ধসে পড়ল মুম্বইয়ে । সোমবার গভীর রাতে কুরলায় চারতলা বাড়ি ভেঙে একজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে এনডিআরএফ ৷ এখনও পর্যন্ত 8 জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনা গিয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, 20-25 জন এখনও স্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন ৷

8. Rahul Sinha: একাধিক সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় নজর ঘোরাতে চাইছে তৃণমূল: রাহুল সিনহা

তৃণমূল কংগ্রেসের চুরি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এবং তোলাবাজি এইসব থেকে বাংলার মানুষের নজর ঘোরাতে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্বল করে বাংলাকে ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে । অভিযোগ রাজ্য বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার (Rahul Sinha slams Bengal Govt) ।

9. Madhuri Dixit Nene : মায়ের 90তম জন্মদিন চুটিয়ে সেলিব্রেট করলেন মাধুরী, রইল কিছু ঝলক

মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আবেগঘন বেশ কিছু মুহূর্তের ছবি শেয়ার করলেন বলি সুন্দরী মাধুরী দীক্ষিত ৷ দেখে নিন তার কিছু ঝলক...

10. Wimbledon 2022 : অখ্যাত কোরিয়ানের চ্যালেঞ্জ সামলে দ্বিতীয় রাউন্ডে 'জোকার', এগোলেন রাড়ুকানু-মারে

প্রথম রাউন্ডে অখ্যাত কোরিয়ান কুন সুন-উ'র কাছে একটি সেট খোয়াতে হল 20টি মেজরের মালিককে । যদিও সেই চ্যালেঞ্জ দ্রুত সামলে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা হল না জকোভিচের (Novak Djokovic advanced to the second round of Wimbledon 2022) ।