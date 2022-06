1. Corona Update in India : সংক্রমণে স্বস্তি, চব্বিশ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে এল প্রায় 12 হাজারে

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছেন 11,793 জন । সোমবার যে সংখ্যাটা ছিল 17,O73 জন (India reports 11,793 fresh Covid cases in the last 24 hours) । তুলনায় সংক্রমণ কমল 30 শতাংশ, যা নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে অনেকটাই ।

2. BJP ministers to visit Bengal: 2024-এর আগে নজরে জনসংযোগ, জুলাইতে রাজ্যে আসছেন 7 কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জুলাই মাসে রাজ্য সফরে আসতে চলেছেন বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (BJP ministers to visit Bengal)৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে চাঙ্গা করতে জনসংযোগ বৃদ্ধির রণকৌশল নিয়েছে বিজেপি (Public connect drive by BJP)৷

3. East Bengal-Emami Contract Row: 1 জুলাই ইমামির সঙ্গে ফুটবল স্বত্ব নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর ইস্টবেঙ্গলের

ফুটবল স্বত্ব নিয়ে আগামী 1 জুলাই শুক্রবার চূড়ান্ত চুক্তিপত্র সই করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল এবং লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি (East Bengal to Sign Agreement with Emami on Club Football Rights in July 1) ৷ দুই শিবির থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷ সম্প্রতি ইমামির তরফে ইস্টবেঙ্গলকে পাঠানো চুক্তির খসড়ার জবাব দিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৷ তার পরেই চুক্তি জট কেটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷

4. Wimbledon 2022 : অখ্যাত কোরিয়ানের চ্যালেঞ্জ সামলে দ্বিতীয় রাউন্ডে 'জোকার', এগোলেন রাড়ুকানু-মারে

প্রথম রাউন্ডে অখ্যাত কোরিয়ান কুন সুন-উ'র কাছে একটি সেট খোয়াতে হল 20টি মেজরের মালিককে । যদিও সেই চ্যালেঞ্জ দ্রুত সামলে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা হল না জকোভিচের (Novak Djokovic advanced to the second round of Wimbledon 2022)।

5. Assam Flood : অসমের বন্যায় মৃত বেড়ে 134, শিলচরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত

অসমের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে ৷ তা 28টি জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও বিপন্ন ৷ তাদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাচ্ছে অসম সরকার ৷ মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 134 (Assam Flood) ৷

6. West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিতে ভূমি ধসের শঙ্কা, দক্ষিণে বৃষ্টি সেই হালকা কিংবা মাঝারি

উত্তরবঙ্গে ফের বৃষ্টি বাড়বে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণের কপালে আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ৷ তবে মাস শেষে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে দক্ষিণে (West Bengal Weather Update) ৷

7. PM Modi at G7 Summit : হাত মেলালেন বাইডেন, চায়ে পে চর্চায় মাতলেন ম্যাঁকর ! মোদিময় জি-7 সামিট

প্রধানমন্ত্রীকে দেখে হাত মেলাতে এগিয়ে এলেন জো বাইডেন, চায়ে পে চর্চা'য় মাতলেন ইমানুয়েল ম্যাঁকর । আক্ষরিক অর্থেই মোদিময় হয়ে উঠেছিল শ্লোস এলমাওয়ে (PM Narendra Modi at G7 Summit) ।

8. Market Price In Kolkata : ইলিশের জন্য হা-পিত্যেশ, জেনে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি

বাজারে গেলেই মাথায় হাত আম জনতার (Market price in Kolkata) পকেটে টানও পড়ছে ৷ মাছ-মাংস থেকে সবজি-সবেরই বাজার আগুন ৷ আজকের বাজারদর ঠিক কী, দেখে নিন একনজরে (Market Price) ৷

9. Kolkata Metro : শহরের নয়া কোনও মেট্রো স্টেশন কিশোর কুমারের নামে করার প্রস্তাব অনুরাগীদের

ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট রুটের রুবির কাছে যে মেট্রো স্টেশনটি হচ্ছে, সেটির নামকরণ হবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামে । একইভাবে কলকাতার মেট্রো রেলের নবনির্মিত কোনও একটি স্টেশনের নাম কিশোর কুমারের নামে করার দাবি তুললেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অনুরাগীরা (Fans demand metro station to be named after singer Kishore Kumar) ।

10. Mamata Banerjee : বর্ধমানে টেট উত্তীর্ণদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস জোগালেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন টেট উত্তীর্ণরা । মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুশি তাঁরা (CM Mamata Banerjee assures the TET Passed Students)।