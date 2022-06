1.First Electricity Connection: ইটিভি ভারতের খবরের জের, স্বাধীনতার 75 বছর 'অন্ধকার ঘুচল' নামো জামডোবা গ্রামের

গ্রামে বিদ্যুতের তার লেগেছে । দু-তিন দিনের মধ্যেই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে দেওয়া হবে । দীর্ঘদিনের দাবি মেটায় খুশি গ্রামবাসীরা (First Electricity Connection)।

2.Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: বিয়ের আড়াই মাসেই গর্ভবতী আলিয়া, শুভেচ্ছাতে 'দুষ্টুমি' বোট-ডুরেক্সের

ডুরেক্স এবং বোট শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছে টিনসেল টাউনের পাওয়ার কাপলকে । নেটদুনিয়া বলছে, শুভেচ্ছাবার্তা 'জ্যাঠামি'ই করেছে দুই জনপ্রিয় সংস্থা । কিন্তু একটু অন্যভাবে, তাতে ভরপুর (Durex Boat congratulate Alia Bhatt-Ranbir Kapoor) ।

3.English Bazar Municipality: 3 মাসে ইংরেজবাজার পৌরসভার আয় সাড়ে চার কোটি, কীভাবে সম্ভব ?

তিন মাসে ইংরেজবাজার পৌরসভার আয় শুনলে মাথায় হাত পড়বে আপনারও(English Bazar Municipality)৷ তিন মাসে সাড়ে চার কোটি আয় করেছে পৌরসভা ৷ এই বিষয়ে কী বলছেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ?

4.Kolkata Metro Service: পরীক্ষার জন্য আগামী 3 জুলাই সকাল সাড়ে 8টাতেই মিলবে মেট্রো, বাড়ছে পরিষেবাও

আগামী 3 জুলাই ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিস (প্রিলিমিনারি)-র পরীক্ষা (West Bengal Audit and Accounts Services Examination) ৷ সেই কারণে ওই দিন মেট্রো পরিষেবায় বড়সড় রদবদল করল কর্তৃপক্ষ ৷

5.TMC Agitation: শুভেন্দুকে গ্রেফতারের দাবিতে সিজিও-র সামনে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র-যুবদের

শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷ সোমবার বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ (TMC Agitation) করা হয় ৷

6.Tarun Majumdar: আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ পরিচালক তরুণ মজুমদার

বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদারের শারীরিক অবস্থার উন্নতি(Tarun Majumdar)৷ মঙ্গল ও বুধবার শারীরিক অবস্থা এরকম থাকলে আইসিসিইউ থেকে উডবার্নে স্থানান্তরিত করা হতে পারে তাঁকে ৷

7.Cal HC on Sukanta-Suvendu : সুকান্ত-শুভেন্দুকে আটকানোর ঘটনায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নুপূর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হাওড়া জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছিল তা সরেজমিনে দেখার জন্য যেতে চাইলে পুলিশ 144 ধারা দেখিয়ে আটকে দেয় দুই বিরোধী নেতাকে (Calcutta High Court has summoned the State Report) ।

8.CM Mamata Banerjee : ধান কেনাবেচায় দুর্নীতি করলেই এফআইআর, হুঁশিয়ারি মমতার

ধান কেনাবেচা নিয়ে দুর্নীতি করলেই এফআইআর দায়ের হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee gives strong message against the flaws in paddy purchase) ৷ সোমবার বর্ধমানে সরকারি প্রকল্পরের সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চে নিজেই এই প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

9.CM Speaks on Agnipath: অগ্নিপথকে উজ্জ্বলা গ্যাসের সঙ্গে তুলনা করে কেন্দ্রকে তোপ মমতার

সোমবার বর্ধমানে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee) ৷

10.Corona Update in Bengal: পাঁচ মাস পর রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ

গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 551 জন ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 25 হাজার 523 ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন 248 জন ৷ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 216 জনের ৷