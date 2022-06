1.Yashwant Sinha files nomination: পূর্ণ বিরোধী শক্তি নিয়ে মনোনয়ন পেশ যশবন্ত সিনহার, পাশে অভিষেক-পাওয়ার-রাহুল

মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Yashwant Sinha files nomination)৷ পাশে ছিলেন শরদ পাওয়ার ও রাহুল গান্ধি (Presidential elections 2022)৷

2.Maharashtra Crisis: সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে উদ্ধবের সরকার, সুপ্রিম কোর্টে দাবি একনাথের

মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংকট (Maharashtra Political Crisis) অব্যাহত ৷ এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) দ্বারস্থ হয়েছেন বিদ্রোহী বিধায়কদের নেতা একনাথ শিন্ডে ৷ শীর্ষ আদালতে তাঁর দাবি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের (Maharshtra CM Uddhav Thackeray) সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে ৷

3.Jadavpur University Rape Attempt Case: ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ! অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে যে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University Rape Attempt Case)৷ পাশাপাশি বদলে দেওয়া হল সেই ছাত্রীর সুপারভাইজার (Jadavpur University takes action against professor)৷

4.Saugata Roy: পৌরনির্বাচনে হিংসার অভিযোগ অসত্য, দাবি সৌগতর

রাজ্যের পৌরনির্বাচন এবং উপনির্বাচনে হিংসার অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় (Saugata Roy) ৷ ত্রিপুরায় হার নিয়ে তাঁর বার্তা, আগামী কয়েক মাসের মধ্য়েই পরস্থিতি তৃণমূলের অনুকূলে চলে আসবে ৷

5.ED Summons Sanjay Raut: শিবসেনার সংকটের মাঝেই সঞ্জয় রাউতকে তলব করল ইডি

সঞ্জয় রাউতকে হাজিরার জন্য নোটিশ পাঠাল ইডি (ED Summons Shiv Sena Leader Sanjay Raut in Land Scam Case) ৷ জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷

6.Movies to Watch in Pride Month : শেষ হতে চলল প্রাইড মান্থ, তার আগে রইল সমকামী প্রেমের গল্প বলা সেরা 10টি ছবির তালিকা

সিনেমা তো শুধু কাল্পনিক রূপকথার চিত্রায়ণ নয়, সমাজের নানা প্রতিচ্ছবিও উঠে আসে সেখানে ৷ সমাজের নানা স্তরের মানুষ, তাঁদের মনন, সম্পর্কের রসায়ন সমস্ত গল্পকেই ফ্রেমবন্দি করে তৈরি হয় চলচ্চিত্র ৷ তাই প্রাইড মান্থ শেষ হওয়ার আগে রইল সমকামী প্রণয় নিয়ে তৈরি দেশ-বিদেশের সেরা 10টি ছবির তালিকা । এর মধ্যে কোনওটি মিস করে থাকলে প্রাইড মান্থ শেষ হওয়ার আগেই দেখে নিতে পারেন আপনি ।

7.Local Train Derailed: প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে বেলাইন লোকালের কামরা, হাওড়া কর্ড-মেইন লাইনে ব্যাহত পরিষেবা

বর্ধমান জংশনে (Barddhaman Junction) ঢোকার মুখে দুর্ঘটনা (Local Train Derailed) ৷ লাইনচ্যুত বর্ধমান-হাওড়া লোকালের (Barddhaman-Howrah Local) একটি কামরা ৷

8.Corona Update in India : চব্বিশ ঘণ্টায় লাফিয়ে বাড়ল করোনা সংক্রমণ, ফের 17 হাজারের ঘরে আক্রান্তের সংখ্যা

গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশে ভাইরাস সংক্রমণের হার বাড়ল 45 শতাংশ (India reports 17,073 fresh Covid cases in the last 24 hours) ৷ সংখ্যাটা 17,O73 জন ।

9.Alia Bhatt : কাপুর পরিবারে আসছে নতুন সদস্য, সন্তানসম্ভবা আলিয়া !

সোমবার মহেশ-ভাট কন্যা নিজেই ইনস্টা পোস্টে ফ্যানেদের জানিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই কোল আলো করে আসছে আমাদের সন্তান (Alia Bhatt announces her pregnancy through social media post) ৷

10.Chetna Pande : চেতনার কিলার লুকে ঘায়েল নেটদুনিয়া

চেতনা পাণ্ডে তাঁর কিলার লুক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন ৷ দেখে নিন তাঁর নয়া লুকের কিছু ঝলক...