1. Yashwant Sinha files nomination: বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহার মনোনয়ন পেশ, পাশে পাওয়ার-রাহুল

মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Yashwant Sinha files nomination)৷ পাশে ছিলেন শরদ পাওয়ার ও রাহুল গান্ধি (Presidential elections 2022)৷

2. Local Train Derailed: প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে বেলাইন লোকালের কামরা, হাওড়া কর্ড-মেইন লাইনে ব্যাহত পরিষেবা

বর্ধমান জংশনে (Barddhaman Junction) ঢোকার মুখে দুর্ঘটনা (Local Train Derailed) ৷ লাইনচ্যুত বর্ধমান-হাওড়া লোকালের (Barddhaman-Howrah Local) একটি কামরা ৷

3. Corona Update in India : চব্বিশ ঘণ্টায় লাফিয়ে বাড়ল করোনা সংক্রমণ, ফের 17 হাজারের ঘরে আক্রান্তের সংখ্যা

গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশে ভাইরাস সংক্রমণের হার বাড়ল 45 শতাংশ (India reports 17,073 fresh Covid cases in the last 24 hours) ৷ সংখ্যাটা 17,O73 জন ।

4. Alia Bhatt : কাপুর পরিবারে আসছে নতুন সদস্য, সন্তানসম্ভবা আলিয়া !

সোমবার মহেশ-ভাট কন্যা নিজেই ইনস্টা পোস্টে ফ্যানেদের জানিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই কোল আলো করে আসছে আমাদের সন্তান (Alia Bhatt announces her pregnancy through social media post) ৷

5. Schools reopen: দেড় মাসের ছুটির পর খুলল সব স্কুল, কোভিড আতঙ্ক নিয়েই ছন্দে ফিরল পড়ুয়ারা

প্রায় দেড় মাসের গরমের ছুটির পর রাজ্যে খুলল সব স্কুল (Schools reopen)৷ কোভিড আতঙ্ক মাথায় নিয়েই ফের ছন্দে ফিরল ছাত্রজীবন (Summer vacation in West Bengal)৷

6. WBCSC Recruitment Scam: অধ্যাপক নিয়োগে দুর্নীতি! সিবিআই তদন্তের দাবি মেধাতালিকায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের

এ বার অধ্যাপক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ মেধাতালিকায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের (WBCSC Recruitment Scam) ৷ এ নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন তাঁরা ৷

7. Haridevpur Electrocution: হরিদেবপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বালকের মৃত্যুতে দায় কার ?

হরিদেবপুরে বালকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনার দায় কার (Who is Responsible Question Over Haridevpur Electrocute Incident) ? এই প্রশ্নে দায় এড়াল সিইএসসি ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ওই পোস্ট তাদের নয় ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন স্থানীয়রা ৷

8. Assam Flood : 22 লক্ষ মানুষ এখনও দুর্যোগের কবলে , অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে 126

গত 24 ঘণ্টায় একজন করে মৃত্যুর খবর এসেছে বারপেতা, কাছাড়, দারাং, করিমগঞ্জ এবং মোরিগ্রাম জেলা থেকে । এ নিয়ে বন্যা-কবলিত অসমে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 126 (Death toll rises to 126 in Assam flood) ।

9. Mamata Banerjee visits Burdwan: বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা থেকে আজ কৃষকবন্ধুর টাকা পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী

আজ থেকে দুই বর্ধমানে জেলা সফর শুরু মুখ্যমন্ত্রীর ৷ সফরের প্রথম দিন পূর্ব বর্ধমানে থাকছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee visits Burdwan)৷ এ দিন গোদার মাঠ থেকে 89 লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee to start three day Burdwan tour today) ৷

10. IND vs IRE 1st T20 : হুডার ব্যাটে জয় দিয়ে সফরনামা শুরু ক্যাপ্টেন হার্দিকের

আত্মপ্রকাশে গুজরাত টাইটান্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করা বরোদার ক্রিকেটার জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেও সফরনামা শুরু করলেন জয় দিয়ে । আইরিশদের দেশে দু'ম্যাচের টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতের জয় এল 7 উইকেটে (India beat Ireland by 7 wickets to take the lead in the series) ।