1.By-poll Result 2022: যোগীরাজ্যে অজেয় বিজেপি, দিল্লি জিতেও পঞ্জাবে ধাক্কা আপ-এর

ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের লোকসভা উপনির্বাচনেও (UP Lok Sabha By-Election Results 2022) ভালে ফল করল বিজেপি ৷ দু'টি আসনেই জয়ী হল তারা ৷ অন্যদিকে, দিল্লিতে জয়ের স্বাদ পেলেও পঞ্জাব হতাশ করল আপ-কে ৷

2.Sukanta Majumdar : 'পশ্চিমবঙ্গে ভোট লুঠ, ত্রিপুরাতে হেরে ভূত' ; তৃণমূলকে কটাক্ষ সুকান্তর

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচন এবং পৌরসভার উপনির্বাচনে হিংসা নিয়ে শাসকদলকে নিশানা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (BJP state President Sukanta Majumdar) ।

3.Mamata Banerjee: তিনদিনের সফরে সোমবার বর্ধমানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রস্তুতি পরিদর্শনে জেলাশাসক

আবারও জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ তিনদিনের সফরের শুরুতে সোমবার পূর্ব বর্ধমান পৌঁছবেন তিনি ৷

4.Naveen Kumar Jindal: নূপুরের পর নবীন, বিতর্কিত মন্তব্যে অভিযোগ দায়ের কলকাতা পুলিশের

বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে এবার বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা নবীন কুমার জিন্দলের (Naveen Kumar Jindal) বিরুদ্ধে এফআইআর করল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷ এফআইআর-টি করা হয়েছে জোড়াসাঁকো থানায় (Jorasanko Police Station) ৷

5.Tripura By-poll Result: ত্রিপুরায় ঘাসফুল ফুটবেই, তেইশের নির্বাচন নিয়ে আশাবাদী কুণাল

ত্রিপুরায় দলের ভরাডুবির (Tripura By-poll Result) পরও চিন্তিত নন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷ তাঁর দাবি, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াবে দল ৷

6.Turtle Rescue : মাতলায় ধরা পড়ল বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, সেলফি তুলতে হুড়োহুড়ি

মাতলা নদীতে ধরা পড়ল বিরল প্রজাতির কচ্ছপ ৷ অবশেষে বনবিভাগের মাতলা রেঞ্জের বন্যপ্রাণী উদ্ধারকারী দল কচ্ছপটিকে ঝড়খালি রেসকিউ সেন্টারে পাঠিয়েছে (Rare species of exotic Turtle rescued) ৷

7.Tripura By-poll Result: সুদীপ জিততেই আগরতলার কংগ্রেস অফিসে হামলা, মাথা ফাটল সভাপতির; কাঠগড়ায় বিজেপি

ত্রিপুরা উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ (Tripura By-poll Result) হতেই অশান্ত আগরতলা (Agartala) ৷ কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ ৷ আহত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বীরজিৎ সিনহা (Birajit Sinha) ৷ কাঠগড়ায় বিজেপি ৷

8.West Bengal Corona Update : রাজ্যে কমল করোনা সংক্রমণের হার, গত চব্বিশ ঘণ্টায় আক্রান্ত 493

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 216 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 24 হাজার 972 ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন 212 জন ৷

9.Tarun Majumdar Health Update : রয়েছে আচ্ছন্নভাব, এখনও সংকটে তরুণ মজুমদার

দিনকয়েক ধরেই হাসপাতালে ভর্তি হন পরিচালক তরুণ মজুমদার (Veteran Director Tarun Majumdar) ৷ এখনও সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন তিনি ।

10.Beleghata ID Covid Case: বেলেঘাটা আইডি-তে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা, সতর্কবার্তা চিকিৎসকদের

কয়েকমাসের স্বস্তির পর ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা ৷ সেই সঙ্গে করোনার চতুর্থ ঢেউয়ের (Fourth Wave of Covid-19) আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা ৷ পরিস্থিতি এমনই যে, করোনা রোগীশূন্য হয়ে যাওয়া বেলেঘাটা আইডি-তে ইতিমধ্যে 25 জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন (Numbers of Covid Infected Patient Increase in Beleghata ID Hospital) ৷