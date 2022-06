1. Tripura By-poll Result: ত্রিপুরায় ঘাসফুল ফুটবেই, তেইশের নির্বাচন নিয়ে আশাবাদী কুণাল

ত্রিপুরায় দলের ভরাডুবির (Tripura By-poll Result) পরও চিন্তিত নন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷ তাঁর দাবি, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াবে দল ৷

2. Tripura By-poll Result: সুদীপ জিততেই আগরতলার কংগ্রেস অফিসে হামলা, মাথা ফাটল সভাপতির; কাঠগড়ায় বিজেপি

ত্রিপুরা উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ (Tripura By-poll Result) হতেই অশান্ত আগরতলা (Agartala) ৷ কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ ৷ আহত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বীরজিৎ সিনহা (Birajit Sinha) ৷ কাঠগড়ায় বিজেপি ৷

3. Madhya Pradesh wins Ranji : ভারতসেরা মধ্যপ্রদেশ ! নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল রঞ্জি

রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দল, মুম্বইকে মাটি ধরিয়ে ট্রফি ঘরে তুলেছেন যশ দুবে, রজত পাতিদাররা (Madhya Pradesh wins Ranji) ।

4. Beleghata ID Covid Case: বেলেঘাটা আইডি-তে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা, সতর্কবার্তা চিকিৎসকদের

কয়েকমাসের স্বস্তির পর ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা ৷ সেই সঙ্গে করোনার চতুর্থ ঢেউয়ের (Fourth Wave of Covid-19) আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা ৷ পরিস্থিতি এমনই যে, করোনা রোগীশূন্য হয়ে যাওয়া বেলেঘাটা আইডি-তে ইতিমধ্যে 25 জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন (Numbers of Covid Infected Patient Increase in Beleghata ID Hospital) ৷

5. Municipal By Poll 2022: দক্ষিণ দমদম 29 নং ওয়ার্ডে ছাপ্পা ! ভাইরাল ভিডিয়ো

দক্ষিণ দমদম পৌরসভার 29 নম্বর ওয়ার্ডের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, এক যুবক বারবার ইভিএম মেশিনে বোতাম টিপছে (viral video of Municipal By Poll in South Dumdum 29 ward) ৷

6. Woman Body Recovered: মহিলাকে শ্বাসরোধ করে খুন ! পলাতক লিভ-ইন পার্টনার

এক মহিলার দেহ উদ্ধার হল পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায় (Woman Body Recovered)৷ তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের ৷ পলাতক ওই মহিলার লিভ-ইন পার্টনার (Live in partner absconded)৷

7. SMP Election 2022: নকশালবাড়িতে ছাপ্পা ! 'প্রতিবাদ করে' আক্রান্ত বিজেপি-র পোলিং এজেন্ট

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন (SMP Election 2022) চলাকালীন অশান্তি ৷ নকশালবাড়িতে (Naxalbari) বিজেপি-র পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷

8. GTA Election 2022: জিটিএ নির্বাচনের দিনেই গোর্খাল্যান্ডের দাবি উস্কে দিলেন নির্দল প্রার্থী অনুপ ছেত্রী

কালিম্পঙে 37 নম্বর সমষ্টি থেকে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন পূর্বতন জিটিএ’র মনোনীত সদস্য অনুপ ছেত্রী ৷ জিটিএ নির্বাচন (GTA Election 2022) শান্তিপূর্ণ হচ্ছে বলেই জানালেন তিনি ৷ পাহাড় ও পাহাড়বাসীর উন্নয়নে জিটিএ-র ভূমিকা অনেক বড় বলে জানান তিনি ৷

9. Tripura By-poll Result: ত্রিপুরায় ফোটেনি ঘাস-ফুল, জীবনের প্রথম ভোটে জয়ী মুখ্যমন্ত্রী মানিক

ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনে (Tripura Bypoll 2022) জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী (BJP Candidate) তথা রাজ্যে নয়া মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা (Manik Saha) ৷ টাউন বড়দোয়ালি (Town Bardowali) আসনে জয়ী হয়েছেন তিনি ৷ অন্যদিকে, উপনির্বাচনে ভরাডুবি হল তৃণমূল কংগ্রেসের ৷

10. Tarun Majumdar Health Update : রয়েছে আচ্ছন্নভাব, এখনও সংকটে তরুণ মজুমদার

দিনকয়েক ধরেই হাসপাতালে ভর্তি হন পরিচালক তরুণ মজুমদার (Veteran Director Tarun Majumdar) ৷ এখনও সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন তিনি ।