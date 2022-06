1.Tripura By-poll Result: সুদীপ জিততেই আগরতলার কংগ্রেস অফিসে হামলা, মাথা ফাটল সভাপতির; কাঠগড়ায় বিজেপি

ত্রিপুরা উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ (Tripura By-poll Result) হতেই অশান্ত আগরতলা (Agartala) ৷ কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ ৷ আহত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বীরজিৎ সিনহা (Birajit Sinha) ৷ কাঠগড়ায় বিজেপি ৷

2.Madhya Pradesh wins Ranji : ভারতসেরা মধ্যপ্রদেশ ! নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল রঞ্জি

রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দল, মুম্বইকে মাটি ধরিয়ে ট্রফি ঘরে তুলেছেন যশ দুবে, রজত পাতিদাররা (Madhya Pradesh wins Ranji) ।

3.Woman Body Recovered: মহিলাকে শ্বাসরোধ করে খুন ! পলাতক লিভ-ইন পার্টনার

এক মহিলার দেহ উদ্ধার হল পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায় (Woman Body Recovered)৷ তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের ৷ পলাতক ওই মহিলার লিভ-ইন পার্টনার (Live in partner absconded)৷

4.SMP Election 2022: নকশালবাড়িতে ছাপ্পা ! 'প্রতিবাদ করে' আক্রান্ত বিজেপি-র পোলিং এজেন্ট

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন (SMP Election 2022) চলাকালীন অশান্তি ৷ নকশালবাড়িতে (Naxalbari) বিজেপি-র পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷

5.GTA Election 2022: জিটিএ নির্বাচনের দিনেই গোর্খাল্যান্ডের দাবি উস্কে দিলেন নির্দল প্রার্থী অনুপ ছেত্রী

কালিম্পঙে 37 নম্বর সমষ্টি থেকে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন পূর্বতন জিটিএ’র মনোনীত সদস্য অনুপ ছেত্রী ৷ জিটিএ নির্বাচন (GTA Election 2022) শান্তিপূর্ণ হচ্ছে বলেই জানালেন তিনি ৷

6.Tripura By-poll Result: ত্রিপুরায় ফোটেনি ঘাস-ফুল, জীবনের প্রথম ভোটে জয়ী মুখ্যমন্ত্রী মানিক

ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনে (Tripura Bypoll 2022) জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী (BJP Candidate) তথা রাজ্যে নয়া মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা (Manik Saha) ৷ টাউন বড়দোয়ালি (Town Bardowali) আসনে জয়ী হয়েছেন তিনি ৷ অন্যদিকে, উপনির্বাচনে ভরাডুবি হল তৃণমূল কংগ্রেসের ৷

7.GTA Election 2022: ভোট দিলেন না গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং

জিটিএ নির্বাচনে ভোট দিলেন না গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং(GJM president Bimal Gurung not cast his vote in GTA Election 2022) ৷

8.Mithun Kandu : 'কাকুর বাকি থাকা কাজ করব', উপনির্বাচনে তপন কান্দুর স্মৃতিচারণায় ভাইপো মিঠুন

কাকুর মৃত্যুর কারণে রবিবার সেই ওয়ার্ডেই পুনঃনির্বাচন ৷ আর এবার কাকুর জায়গায় প্রার্থী মিঠুন । কতটা তফাৎ সেই সময় এর সঙ্গে বর্তমান সময়ের ?

9.Student Body Recovered: খেলা থেকে ফিরে মায়ের বকুনি, বাড়িতেই উদ্ধার ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ

এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধারের (Student Body Recovered) ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের (Paschim Bardhaman) কাঁকসায় (Kanksa) ৷

10.Chaitali Tiwari: গাঁড়ুই নদী সংস্কারে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপি কাউন্সিলর চৈতালীর

গত বছরের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির পর পৌরনিগম ভোটের আগে প্রত্যেক দলের ইস্যু ছিল গাঁড়ুই নদীর সংস্কার । আসানসোল পৌরনিগমের(Asansol Municipal Corporation) বর্তমান পৌর বোর্ডের দায়িত্ব নিয়েই নদী সংস্কারে উদ্যোগী হয় প্রশাসন ।