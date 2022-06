1. Tripura By-poll Result: ত্রিপুরায় ফোটেনি ঘাস-ফুল, জীবনের প্রথম ভোটে জয়ী মুখ্যমন্ত্রী মানিক

ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনে (Tripura Bypoll 2022) জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী (BJP Candidate) তথা রাজ্যে নয়া মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা (Manik Saha) ৷ টাউন বড়দোয়ালি (Town Bardowali) আসনে জয়ী হয়েছেন তিনি ৷ অন্যদিকে, উপনির্বাচনে ভরাডুবি হল তৃণমূল কংগ্রেসের ৷

2. Maha Political Crisis : কোন্দল থামাতে আসরে উদ্ধব-জায়া, বিদ্রোহী বিধায়কের স্ত্রী-দের সঙ্গে কথা শুরু রশ্মির

রোজই রং বদলাচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকট ৷ বিদ্রোহী সেনাদের ফেরাতে পারেনি শিব সেনা প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ৷ তাঁর পাশে এবার স্ত্রী রশ্মি ঠাকরে ৷ রাজনৈতিক ময়দানে তিনি কী করছেন (Maha Political Crisis) ?

3. Mann Ki Baat: সরকারের প্রশংসা না করায় নিষিদ্ধ হন কিশোর কুমার ! জরুরি অবস্থা নিয়ে বললেন মোদি

'মন কি বাত' (Mann Ki Baat) অনুষ্ঠানে কিশোর কুমারের (Kishore Kumar) প্রসঙ্গ তুললেন নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ মনে করালেন জরুরি অবস্থার (Emergency in India 1975) সময় কী আচরণ করা হয়েছিল কিংবদন্তি শিল্পীর সঙ্গে !

4. Sujit Adhikari death: সুজিতের মৃত্যুতে হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পরিবারের

নিউরো সায়ান্সের আট তলার কার্নিশ থেকে ঝাঁপ দেওয়া রোগী সুজিত অধিকারীর (Sujit Adhikari death) মৃত্যুতে হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল তাঁর পরিবার (Case against Mallick bazar hospital)৷

5. Lalbazar Traffic Guard: পথদুর্ঘটনা রুখতে ট্র্যাফিকের সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট তলব লালবাজারের

কলকাতার ট্র্যাফিক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে এবং পথদুর্ঘটনা রুখতে তৎপর লালবাজার ট্র্যাফিক গার্ড ৷ সেই উদ্দেশ্যে এ বার শহরের 25 টি ট্র্যাফিক গার্ডের থেকে শহরের ট্র্যাফিকের সমস্যা সংক্রান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট চাইলেন পুলিশ কমিশনার (Lalbazar Traffic Guard Asked Report About Traffic Issues in Kolkata) ৷ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

6. Yogi Copter Emergency Landing : যোগী-কপ্টারে পাখির ধাক্কা ! খুব জোর প্রাণে বাঁচলেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বারাণসী থেকে লখনউয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন হেলিকপ্টারে ৷ ওড়ার সামান্য পরেই কপ্টারে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে নামানো হয় যোগীর কপ্টারকে ৷

7. Teesta Setalvad : গুজরাত এটিএস থেকে আমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তিস্তা শেতলওয়াড়

তিস্তা শেতলওয়াড়কে শনিবার আটক করেছিল গুজরাত পুলিশ ৷ আজ সকালে তাঁকে আমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দিল গুজরাত এটিএস ৷ তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষাও হয় (Teesta Setalvad) ৷

8. Municipal By Poll 2022: দমদম 4 নং ওয়ার্ডে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ সিপিআইএম প্রার্থীর

দমদমে সকাল থেকে চলছে ভোটগ্রহণ ৷ তারই মাঝে দমদম 4 নং ওয়ার্ডের বুথে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ভোটারদের । বুথের ভিতরে সাধারণ মানুষ থাকলেও সংবাদমাধ্যমকে বের করে দেওয়া নিয়ে তীব্র বচসা এবং বাদানুবাদ হয় ।

9. TMC Inner Clash : ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, খোলা মঞ্চে দলের কিছু গদ্দারের কথা স্বীকার খোদ বিধায়কের

আগামী 21 শে জুলাই ধর্মতলায় শহিদ স্মরণে ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদানের জন্য রবিবার বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয় (TMC Inner Clash)। এই মিছিলেই ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে এল ।

10. SMP Election 2022: ফাঁসিদেওয়ার ভোটে সংঘর্ষ, পরস্পরকে দোষারোপ তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীর

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে (SMP Election 2022) ফাঁসিদেওয়া ব্লকে সকাল থেকেই উত্তেজনা (TMC and Independent Candidate accuse each other for Phansidewa incident) ৷