1. Tripura By-poll Result: ত্রিপুরায় ফোটেনি ঘাস-ফুল, জীবনের প্রথম ভোটে জয়ী মুখ্যমন্ত্রী মানিক

ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনে (Tripura Bypoll 2022) জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী (BJP Candidate) তথা রাজ্যে নয়া মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা (Manik Saha) ৷ টাউন বড়দোয়ালি (Town Bardowali) আসনে জয়ী হয়েছেন তিনি ৷

2. Maha Political Crisis : কোন্দল থামাতে আসরে উদ্ধব-জায়া, বিদ্রোহী বিধায়কের স্ত্রী-দের সঙ্গে কথা শুরু রেশমীর

রোজই রং বদলাচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকট ৷ বিদ্রোহী সেনাদের ফেরাতে পারেনি শিব সেনা প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ৷ তাঁর পাশে এবার স্ত্রী রেশমী ঠাকরে ৷ রাজনৈতিক ময়দানে তিনি কী করছেন (Maha Political Crisis) ?

3. Bengal Election: মোটের উপর শান্তিপূর্ণ বঙ্গের নির্বাচন, ভোটদানের হার একনজরে

নির্বিঘ্নে চলছে বঙ্গের উপনির্বাচন (Bengal Election)৷ ফাঁসিদেওয়ার বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণ পথেই চলছে ভোটগ্রহণ (Poll percentage of Bengal election)৷

4. Rape attempt by professor: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযুক্ত অধ্যাপক

ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Jadavpur University) এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে (Rape attempt by professor)৷ এই নিয়ে যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ।

5. SMP Election 2022: বিক্ষিপ্ত অশান্তি ও বৃষ্টির মধ্যেও শিলিগুড়িতে ভোটের লম্বা লাইন

নির্বাচনী উত্তেজনা এবং বৃষ্টি দু’য়ের দাপট সত্ত্বেও, ভোটের লাইনে সাধারণ মানুষ (Voters Cast Their Votes in Rainy Weather in Siliguri) ৷ সকাল থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ভোটারদের ভোট দিতে দেখা গেল শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে (SMP Election 2022) ৷

6. Eknath-Fadnavis Secret Meet : শুক্রবার রাতে ভদোদরায় গোপন বৈঠকে শিন্ডে-শাহ-ফড়নবিশ

4 ঘণ্টার জন্য হোটেলে থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন শিব সেনার বিদ্রোহী নেতা একনাথ শিন্ডে ৷ গুজরাতের ভদোদরায় তিনি নাকি বিরোধী নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠক সেরেছেন ৷ ছিলেন অমিত শাহও ৷ তাহলে কি (Eknath-Fadnavis Secret Meet) ?

7. Jhalda Municipality Bye-Election: ঝালদায় নিহত তপন কান্দুর ওয়ার্ডে চলছে ভোটগ্রহণ, কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা

ঝালদা পৌরসভা 2 নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচন আজ । এই উপ নির্বাচনকে ঘিরে তৎপর জেলা প্রশাসন । এই ওয়ার্ডেই 13 মার্চ দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে খুন হয়েছিলেন ঝালদা কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Municipality Bye-Election) । তারপরই এই 2 নম্বর ওয়ার্ডে উপ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন (Congress Councilor Tapan Kandu)।

8. Corona Update in India : দেশের করোনা সংক্রমণ কমল 26 শতাংশ, কমল হার

দেশে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ওঠানামা করছে ৷ মাঝে মাঝে ব্যবধানটা যথেষ্টই বেশি থাকছে ৷ গতকালের রিপোর্টে 16 হাজার ছুঁই ছুঁই ছিল, তারও আগের দিনের রিপোর্টে 17 হাজার ছাড়িয়েছিল (Corona Update in India) ৷

9. Siliguri Election : ভোট শুরু হতে না হতেই ফাঁসিদেওয়ায় উত্তেজনা

ভোট শুরুর হতে না হতেই উত্তেজনা ফাঁসিদেওয়ায় । নির্দল প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে বুথে বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ । এলাকায় উত্তেজনা (Siliguri Election)।

10. Rohit Sharma : বার্মিংহ্যাম টেস্টের আগে কোভিড আক্রান্ত রোহিত ! ভারতীয় শিবিরে দুশ্চিন্তা

বার্মিংহ্যাম টেস্টের পাঁচদিন আগে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma Tested Covid Positive Before Birmingham Test) । লেস্টারশায়ারে টিম হোটেলেই আপাতত নিভৃতাবাসে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক ।