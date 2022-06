1. GTA Election 2022: চলছে জিটিএ নির্বাচন, কার্শিয়ঙে ভোট দিলেন অনিত থাপা

জিটিএ নির্বাচনের (GTA Election 2022) বিরোধিতা করলেও এ দিন সকালে কার্শিয়ঙে ভোট দিলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনিত থাপা (BGPM Leader Anit Thapa Cast His Vote) ৷ 10 বছর পর হচ্ছে জিটিএ নির্বাচন ৷

2. Bhatpara Municipality Election: ভাটপাড়ায় পুলিশের সামনেই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ভাটপাড়া পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনে 105নং বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে (Allegation of Falls Voting in Word No 3 of Bhatpara Municipality Election) ৷ পুলিশের সামনেই এক একজন 5টি করে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী প্রার্থীদের এজেন্টরা ৷

3. Eknath-Fadnavis Secret Meet : শুক্রবার রাতে ভদোদরায় গোপন বৈঠকে শিন্ডে-শাহ-ফড়নবিশ

4 ঘণ্টার জন্য হোটেলে থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন শিব সেনার বিদ্রোহী নেতা একনাথ শিন্ডে ৷ গুজরাতের ভদোদরায় তিনি নাকি বিরোধী নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠক সেরেছেন ৷ ছিলেন অমিত শাহও ৷ তাহলে কি (Eknath-Fadnavis Secret Meet) ?

4. Jhalda Municipality Bye-Election: ঝালদায় নিহত তপন কান্দুর ওয়ার্ডে চলছে ভোটগ্রহণ, কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা

ঝালদা পৌরসভা 2 নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচন আজ । এই উপ নির্বাচনকে ঘিরে তৎপর জেলা প্রশাসন । এই ওয়ার্ডেই 13 মার্চ দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে খুন হয়েছিলেন ঝালদা কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Municipality Bye-Election) । তারপরই এই 2 নম্বর ওয়ার্ডে উপ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন (Congress Councilor Tapan Kandu)।

5. Siliguri Election : ভোট শুরু হতে না হতেই ফাঁসিদেওয়ায় উত্তেজনা

ভোট শুরুর হতে না হতেই উত্তেজনা ফাঁসিদেওয়ায় । নির্দল প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে বুথে বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ । এলাকায় উত্তেজনা (Siliguri Election)।

6. Corona Update in India : দেশের করোনা সংক্রমণ কমল 26 শতাংশ, কমল হার

দেশে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ওঠানামা করছে ৷ মাঝে মাঝে ব্যবধানটা যথেষ্টই বেশি থাকছে ৷ গতকালের রিপোর্টে 16 হাজার ছুঁই ছুঁই ছিল, তারও আগের দিনের রিপোর্টে 17 হাজার ছাড়িয়েছিল (Corona Update in India) ৷

7. Firhad on Mullick Bazar Incident : মল্লিকবাজারে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় নিরাপত্তা গাফিলতির কোনও প্রশ্ন নেই, বললেন ফিরহাদ হাকিম

মল্লিকবাজারের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম । একুশে জুলাইয়ের তৃণমূলের প্রস্তুতি সভায় এসে চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim reacted on Mullick Bazar patient death) এ প্রসঙ্গে জানান, একজন মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ জানলা দিয়ে পড়ে গিয়েছে ৷ এটা একটা দুর্ঘটনামাত্র ৷

8. CMC By Poll Election 2022 : মোবাইল নিষেধ, চন্দননগরে ভোট শুরুর আগেই বন্ধ হয়ে গেল ভোট

রবিবার চন্দননগর সারদাসাধন গার্লস স্কুলে ভোটগ্রহণ শুরুই করা গেল না নির্দিষ্ট সময়ে (Voting process starts delayed at CMC by poll Election) । কারণ ভোটারদের মোবাইল নিয়ে ভোটকেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি না-দেওয়ায় ভোট বন্ধ করে দেয় রাজনৈতিক দলগুলি ।

9. New Serial : জুটি বাঁধলেন প্রতীক-দেবচন্দ্রিমা, আগামিকাল থেকেই বোকাবাক্সে 'সাহেবের চিঠি'

ইন্টারনেট, ইমেল আর হোয়াসঅ্যাপের যুগে হারিয়ে গিয়েছে চিঠি ৷ এখন মনের কথা বলতে আর কেউ চিঠি লেখে না ৷ ইন্টারনেটের যুগে একটি মেসেজই যথেষ্ট অপর প্রান্তের বহুদূরে থাকা মানুষের কাছে মনের কথা পৌঁছে দিতে ৷ চিঠির অস্বিত্ব টিকিয়ে রাখতেই আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘সাহেবের চিঠি’ ৷ যেখানে এক ভক্ত চিঠি লিখেছেন তাঁর পছন্দের গায়ককে ৷

10. Rohit Sharma : বার্মিংহ্যাম টেস্টের আগে কোভিড আক্রান্ত রোহিত ! ভারতীয় শিবিরে দুশ্চিন্তা

বার্মিংহ্যাম টেস্টের পাঁচদিন আগে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma Tested Covid Positive Before Birmingham Test) । লেস্টারশায়ারে টিম হোটেলেই আপাতত নিভৃতাবাসে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক ।