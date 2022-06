1. Amit Shah over Gujarat Riot : "19 বছর শিবের মতোই বিষ ধারণ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি", সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে শাহ

সত্য সামনে এসেছে এবং তা সোনার মতোই জ্বলজ্বল করছে, জানালেন অমিত শাহ ৷ 2002-এ গুজরাতের গুলবার্গ সোসাইটি হত্যাকাণ্ডে জীবন্ত পুড়ে মারা যান কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরি ৷ এই ঘটনায় সিটের তদন্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু শেষ আশ্রয় মুখ ফিরিয়েছে (Amit Shah over Gujarat Riot) ৷

2. Mallik Bazar Hospital Patient Falls Down: সব চেষ্টা ব্যর্থ, মল্লিক বাজারে হাসপাতালের আটতলা থেকে নিচে পড়ে গেলেন রোগী

মল্লিক বাজারে একটি বেসরকারি হাসপাতালের 8 তলার কার্নিশ থেকে পড়ে গেলেন রোগী ৷ জানা গিয়েছে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন (Patient of Mallik Bazar Neuro Hospital Fell Down)। শনিবার সকাল 11টা নাগাদ ওই রোগীকে বিপজ্জনক অবস্থায় দেখা যায় (A Patient Goes Down in Cornice) । কীভাবে ওই রোগী অত উঁচু কার্নিশে পৌঁছলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।

3. Tarun Majumdar Health Update : সঙ্কটজনক তরুণ মজুমদার

দিনকয়েক ধরেই হাসপাতালে ভর্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার (Veteran Director Tarun Majumdar) ৷ সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছেন তিনি ।

4. Covid19 New Variant : রাজ্যে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের হদিশ

রাজ্যে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ওমিক্রনের মতোই নয়া এই ভ্যারিয়েন্ট (New Variant Of Corona in WB)।

5. RGV Post on Droupadi Murmu : সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট ! রাম গোপালের বিরুদ্ধে এফআইআর

দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট করার অভিযোগে রাম গোপাল বার্মার বিরুদ্ধে এফআইআর করল তেলাঙ্গানা বিজেপি (Complaint Filed Against Ram Gopal Varma for Controversial Rmarks on Draupadi Murmu) ৷

6. Bangladesh Padma Bridge : ঢাকা-কলকাতা আরও কাছাকাছি, বহু প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু খুলে দিলেন শেখ হাসিনা

দেশভাগের স্মৃতি যাঁদের এখনও তাড়া করে, তাঁদের জন্য সুখবর ৷ পদ্মাপারে যেতে এখন আরও কম সময় লাগবে ৷ পদ্মা নদীর উপর সেতু তৈরি করেছে শেখ হাসিনা সরকার ৷ অত্যাধুনিক এই সেতুতে 4টি লেন থাকবে (Bangladesh Padma Brige) ৷

7. Maha Crisis Update : হাতে সময় 48 ঘণ্টা, নোটিশের উত্তর দিতে মুম্বই ফিরতে হবে শিন্ডে-সহ 16 জনকে !

ডেপুটি স্পিকার নরহরি জিরওয়াল ইতিমধ্যে শিন্ডে-সহ 16 জন বিধায়ককে সদস্যপদ খারিজের নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন ৷ এদিকে সূত্রে জানা গিয়েছে, গুয়াহাটির হোটেলে আরও বেশ কিছু থাকবেন বিদ্রোহী শিব সেনা নেতা ৷ তাহলে কোন দিকে গড়াচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতক সংকট (Maha Crisis Update) ?

8. Kolkata Tram Service : কলকাতার হাতে গোনা রাস্তায় চলবে ট্রাম, ফিরহাদের সমালোচনায় বাম-বিজেপি

শহরের গতির বেড়েছে ৷ সেই গতির কাছে অনেকটাই বেমানান ট্রাম ৷ শ্লথ ও দূষণহীন এই যানের গতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যানজট সৃষ্টির অভিযোগ ৷ কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তাগুলি থেকে ট্রাম তুলে নেওয়া কথা বলেছিলেন মেয়র ৷ এর জেরেই বিরোধী বাম ও বিজেপির কটাক্ষের সম্মুখীন হলেন মেয়র (Kolkata Tram Service) ৷

9. Nikki Tamboli Leaves Netizens Awestruck : 'বোল্ড লুকের বেগম' নিক্কির এমন কিছু লুক যা কেড়েছে ভক্তদের ঘুম

'বিগ বস 14'-তে অংশগ্রহণ করার পর থেকেই শিরোনামে উঠে আসেন এই নায়িকা ৷

10. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ কমে প্রায় 16 হাজার, মৃত 20

করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকালের রিপোর্টে দৈনিক সংক্রমণ 17 হাজার ছাড়িয়েছে ৷ (Corona Update in India)