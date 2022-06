1. Patient in Cornice INK Hospital: মল্লিকবাজারে নিউরো হাসপাতালের কার্নিশে রোগী, উদ্ধারে দমকল

মল্লিকবাজারের একটি হাসপাতালের 8 তলায় কার্নিশে এক রোগী (A Patient Goes Down in Cornice of on Mallikbazar)। জানা যাচ্ছে 11টা নাগাদ ওই রোগীকে ওখানে দেখা যায়।ভাবে ওই রোগী ওখানে ওই রোগী পৌঁছায় তা জানা যায়নি।

2. Amit Shah over Gujarat Riot : "19 বছর শিবের মতোই বিষ ধারণ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি", সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে শাহ

সত্য সামনে এসেছে এবং তা সোনার মতোই জ্বলজ্বল করছে, জানালেন অমিত শাহ ৷ 2002-এ গুজরাতের গুলবার্গ সোসাইটি হত্যাকাণ্ডে জীবন্ত পুড়ে মারা যান কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরি ৷ এই ঘটনায় সিটের তদন্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু শেষ আশ্রয় মুখ ফিরিয়েছে (Amit Shah over Gujarat Riot) ৷

3. Bangladesh Padma Brige : ঢাকা-কলকাতা আরও কাছাকাছি, বহু প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু খুলে দিলেন শেখ হাসিনা

দেশভাগের স্মৃতি যাঁদের এখনও তাড়া করে, তাঁদের জন্য সুখবর ৷ পদ্মাপারে যেতে এখন আরও কম সময় লাগবে ৷ পদ্মা নদীর উপর সেতু তৈরি করেছে শেখ হাসিনা সরকার ৷ অত্যাধুনিক এই সেতুতে 4টি লেন থাকবে (Bangladesh Padma Brige) ৷

4. Maha Crisis Update : হাতে সময় 48 ঘণ্টা, নোটিশের উত্তর দিতে মুম্বই ফিরতে হবে শিন্ডে-সহ 16 জনকে !

ডেপুটি স্পিকার নরহরি জিরওয়াল ইতিমধ্যে শিন্ডে-সহ 16 জন বিধায়ককে সদস্যপদ খারিজের নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন ৷ এদিকে সূত্রে জানা গিয়েছে, গুয়াহাটির হোটেলে আরও বেশ কিছু থাকবেন বিদ্রোহী শিব সেনা নেতা ৷ তাহলে কোন দিকে গড়াচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতক সংকট (Maha Crisis Update) ?

5. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ কমে প্রায় 16 হাজার, মৃত 20

করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকালের রিপোর্টে দৈনিক সংক্রমণ 17 হাজার ছাড়িয়েছে ৷ (Corona Update in India)

6. Arsha Health Center: আড়ষা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর দাবিতে বিক্ষোভ, জেলাশাসককে স্মারকলিপি স্থানীয়দের

আড়ষা স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালুর দাবিতে বিক্ষোভ ব্লকের চারটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার মানুষের (Demonstration in Demand to open Arsha Health Center in Purulia) ৷ পুরুলিয়ার জেলাশাসককে স্মারকলিপি জমা দিলেন তাঁরা ৷ অভিযোগ গত 3 বছর ধরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ৷ জেলা স্বাস্থ্য দফতরকে অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷

7. Rashmika Mandanna :শ্যুটিংকে 'গুডবাই', অমিতাভ-নীনাদের নিয়ে আবেগে ভাসলেন রশ্মিকা

তাঁর নতুন ছবির শ্যুটিং শেষ করলেন পুষ্পা-স্টার রশ্মিকা মান্দানা ৷ আগামীতে অমিতাভ বচ্চন এবং নীনা গুপ্তার সঙ্গে 'গুডবাই' ছবিতে স্ক্রিনশেয়ার করতে চলেছেন তিনি (Rashmika Mandanna Goodbye Movie) ৷ আর ছবির শ্যুটিং শেষে আবেগী হয়ে পড়লেন অভিনেত্রী ৷

8. Kartik Aaryan New Car: 'ভুল ভুলাইয়া 2'-এর সাফল্য উদযাপন, কার্তিককে ম্যাকলারেন জিটি উপহার প্রযোজকের

'ভুল ভুলাইয়া 2' ছবির মারাত্মক সাফল্যে খুশি প্রযোজক ভূষণ কুমার ৷ কার্তিক আরিয়ানের হাতে তিনি তুলে দিলেন ভারতের প্রথম ম্যাকলারেন জিটি গাড়ি ৷ কমলা রঙের এই বিলাসবহুল গাড়িটির দাম 4 থেকে 5 কোটি (Bhushan Kumar Gifts a Sports Car to Kartik After Bhool Bhulaiyaa 2 Success) ৷

9. ATK Mohun Bagan : দলবদলের বাজারে বড় চমক বাগানের, সবুজ-মেরুনে আসছেন পোগবার ভাই

জুভেন্তাস তারকা পল পোগবার ভাই ফ্লোরেন্তিন পোগবা আসন্ন মরশুমের জন্য যোগ দিচ্ছেন সবুজ-মেরুনে (Florentin Pogba to join ATK Mohun Bagan in one year deal) । এটিকে মোহনবাগানের তরফে এখনও অফিসিয়ালি ঘোষণা না-হলেও পোগবার বাগানে যোগ দিতে চলার খবর জানিয়ে দেওয়া হল তাঁর প্রাক্তন ক্লাব এফসি সোশাক্স মন্টবেলিয়ার্ডের তরফে ।

10. Mouni Roy in Silver Bodycon Gown : রূপোলি বডিকনে আবারও উষ্ণতার পারদ চড়ালেন 'নাগিন' মৌনি

ফের একবার দেখা গেল পুরনো 'নাগিন'-এর ঝলক...বডিকন গাউনে মন মাতালেন মৌনি রায়...দেখে নিন কিছু ছবি...