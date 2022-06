1.Saradha Scam: সারদা কাণ্ডে শুভেন্দুকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব কুণাল ঘোষ

সারদা কেলেঙ্কারিতে (Saradha Scam) বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) গ্রেফতারের দাবিতে সরব হলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷ তাঁর প্রশ্ন, কেন শুভেন্দুর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে না সিবিআই ?

2.Uddhav Message to Rebels : বিদ্রোহীরা শিবসেনা ভেঙে দিতে চাইছে, অভিযোগ উদ্ধবের

শুক্রবার মহারাষ্ট্রে শিবসেনার জেলা সভাপতিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠক করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে (Maharashtra CM Uddhav Thackaray)৷ সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন ৷

3.Saradha Scam: টাকা নিয়েছেন, ব্ল্যাকমেলও করেছেন ! শুভেন্দুকে কাঠগড়ায় তুলে দাবি সুদীপ্তর

শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করেছেন ৷ এমনকী তাঁকে ব্ল্য়াকমেলও করেছেন ! দাবি সারদাকর্তা (Saradha Scam) সুদীপ্ত সেনের (Sudipta Sen) ৷

4.SSC Recruitment Scam: 30 জুনের মধ্যে অঙ্কিতার পদে ববিতাকে নিয়োগের নির্দেশ, দিতে হবে অঙ্কিতার বেতনের ফেরতের টাকাও

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় ফের দৃষ্টান্তমূলক রায়দান কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) ৷ অঙ্কিতা অধিকারীর (Ankita Adhikari) পদ এবং ফেরত দেওয়া বেতন পাবেন ববিতা সরকার (Babita Sarkar) ৷

5.Money Embezzlement : প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ তৃণমূল নেতার, ফেরত চেয়ে পা-ধরলেন অভিযোগকারী

প্রাথমিক নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে সিবিআই তদন্ত শুরু হতেই একের পর এক আর্থিক লেনদেনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে ৷ চাকরি পাইয়ে দেওয়া নিয়ে টাকা আত্মসাৎ তৃণমূল নেতার ৷ এমনই অভিযোগ উঠল বীরভূমে (Allegation of embezzling money in Primary Teacher Job) ৷

6.Bank Manager Arrested : ডেটিং অ্যাপে পরিচয়, প্রেমিকার জন্য গ্রাহকের সঙ্গে 6 কোটির জালিয়াতি ব্যাংক ম্যানেজারের

প্রেমিকাকে সাহায্য করতে গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 6 কোটির জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে হরিশংকর নামের এক ব্যাংক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ৷ তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Bank Manager Arrested) ৷

7.Stress Management : নিউইয়র্ক-আফগানিস্তান পুলিশের প্রশিক্ষকের ওষুধে অবসাদ মুক্তির পথ খুঁজছে লালবাজার

কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) কনস্টেবল সি লেপচা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে একজনকে হত্যা করেন ৷ নিজেও আত্মঘাতী হন ৷ তার পর থেকেই কলকাতা পুলিশের তরফে কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) ভাল রাখতে শুরু হয়েছে কাউন্সেলিং ৷

8.Maha Political Crisis : বিজেপি নেতার মন্তব্যের পালটা শিবসেনা সাংসদের, মারাঠি অহমিকার লড়াই মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে !

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, শরদ পাওয়ারের প্রসঙ্গ টেনে এবার মহারাষ্ট্রের এই বিবাদে কেন্দ্র সরকারকেও টেনে আনতে চাইছে শিবসেনা ৷ নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের প্রসঙ্গ টেনে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বহিরাগত প্রবেশের বিষয়টিও রাউত তুলে ধরতে চাইলেন বলে মনে করা হচ্ছে (Sanjay Raut questioned Modi-Shah for doing politics in Maharashtra using Marathi card) ৷

9.Summer Vacation : গরমের ছুটির পর খুলছে স্কুল; সঙ্গে জারি করোনা বিধিনিষেধ

প্রায় শেষের মুখে গরমের ছুটি। এবার আবার স্কুল খোলার পালা। আগামী সোমবার থেকে খুলে যাচ্ছে রাজ্যের স্কুলগুলি (School Open After Summer Vacation)। তাই সেই মর্মে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর।

10.Love Triangle Murder : অন্য ছেলের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে প্রেমিকাকে খুন ! অকপট প্রেমিক

প্রেমিকার সঙ্গে অন্য যুবকের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাই নিজের হাতেই প্রেমিকাকে খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দিয়েছিল প্রেমিক (Girlfriend Murder by Her Boyfriend Over Love Triangle)। খুন স্বীকারও করে নিয়েছে অভিযুক্ত ৷ পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে ৷