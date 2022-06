রাজনৈতিক মহল মনে করছে, শরদ পাওয়ারের প্রসঙ্গ টেনে এবার মহারাষ্ট্রের এই বিবাদে কেন্দ্র সরকারকেও টেনে আনতে চাইছে শিবসেনা ৷

2. Summer Vacation : গরমের ছুটির পর খুলছে স্কুল; সঙ্গে জারি করোনা বিধিনিষেধ

প্রায় শেষের মুখে গরমের ছুটি। এবার আবার স্কুল খোলার পালা। আগামী সোমবার থেকে খুলে যাচ্ছে রাজ্যের স্কুলগুলি (School Open After Summer Vacation)। তাই সেই মর্মে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর।

3. SSC Recruitment Scam: 30 জুনের মধ্যে অঙ্কিতার পদে ববিতাকে নিয়োগের নির্দেশ, দিতে হবে অঙ্কিতার বেতনের ফেরতের টাকাও

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় ফের দৃষ্টান্তমূলক রায়দান কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) ৷ অঙ্কিতা অধিকারীর (Ankita Adhikari) পদ এবং ফেরত দেওয়া বেতন পাবেন ববিতা সরকার (Babita Sarkar) ৷

4. BN Basu Hospital : বিএনবসু হাসপাতাল পরিদর্শনে জেলা স্বাস্থ্য সচিব ও রাজ চক্রবর্তী

দীর্ঘ দিন ধরেই বিএন বসু হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ রাজ্যবাসীর ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সরেজমিনে দেখে গেলেন স্বাস্থ্য সচিব, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলাশাসক-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা (District Health Secretary to see the negligence of BN Basu Hospital)।

5. TET Recruitment Scam: 2014 সালের চাকরি প্রাপকদের নথি খুঁজতে কালঘাম ছুটছে আধিকারিকদের

টেট দুর্নীতি (TET Recruitment Scam) নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ (District Primary School Council) বা ডিপিএসসি (DPSC)-কে বিশেষ নির্দেশ পাঠাল রাজ্য শিক্ষা দফতর (State Education Department) ৷ 2014 সালে টেট পাশ করে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও নথি চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷

6. Presidential Election 2022: সমর্থন চেয়ে মমতা-সোনিয়া-পাওয়ারকে ফোন দ্রৌপদীর !

বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র তরফে প্রার্থী করা হয়েছে দ্রৌপদী মুর্মুকে (NDAs Presidential Candidate Droupadi Murmu) ৷ তাঁর বিপক্ষে রয়েছেন বিরোধীদের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Opposition Presidential Candidate Yashwant Sinha) ৷

7. Karan Johar on Shah Rukh Khan: শাহরুখের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ? মুখ খুললেন করণ জোহর

শাহরুখ তাঁর কাছে দাদার মত ৷ তাঁদের এই সম্পর্কের মাঝে কোনও যৌন সম্পর্কের কথা ওঠে না ৷ নিজের আত্মজীবনীতে অকপট পরিচালক করণ জোহর (Karan Johar On His Relationship With Shah Rukh Khan ) ৷

8. Man in Borkha : বোরখা পরে গার্লস হস্টেলে প্রেমিকা সাক্ষাতে যুবক, ধরা পড়তেই জুটল মার

বোরখা পরে গার্লস হস্টেলে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শ্রীমান (Man In Borkha)৷ কিন্তু তাকে ধরিয়ে দিল জুতো ৷ গায়ে মেয়েদের বোরখা থাকলেও পায়ে ছেলেদের জুতো দেখেই সন্দেহ হয় হস্টেলের মাসির(man beaten for entering girls hostel wearing borkha)৷

9. Adhir slams Abhishek: আম আর আমড়া এক করবেন না, নাম না করে অভিষেককে খোঁচা অধীরের

আম আর আমড়া এক করবেন না (Adhir slams Abhishek)৷ ইডি জিজ্ঞাসাবাদ (ED interrogation) নিয়ে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ভাষাতেই খোঁচা দিলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury slams Abhishek Banerjee)৷

10. Tarun Majumdar Health Update : আগের থেকে ভাল আছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার

দিনকয়েক ধরেই হাসপাতালে ভর্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার (Veteran Director Tarun Majumdar) ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, আজ তিনি আগের থেকে কিছুটা সুস্থ রয়েছেন ৷