1. SSC Recruitment Scam: 30 জুনের মধ্যে অঙ্কিতার পদে ববিতাকে নিয়োগের নির্দেশ, দিতে হবে অঙ্কিতার বেতনের ফেরতের টাকাও

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় ফের দৃষ্টান্তমূলক রায়দান কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) ৷ অঙ্কিতা অধিকারীর (Ankita Adhikari) পদ এবং ফেরত দেওয়া বেতন পাবেন ববিতা সরকার (Babita Sarkar) ৷

2. Presidential Election 2022: সমর্থন চেয়ে মমতা-সোনিয়া-পাওয়ারকে ফোন দ্রৌপদীর !

বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র তরফে প্রার্থী করা হয়েছে দ্রৌপদী মুর্মুকে (NDAs Presidential Candidate Droupadi Murmu) ৷ তাঁর বিপক্ষে রয়েছেন বিরোধীদের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা (Opposition Presidential Candidate Yashwant Sinha) ৷

3. Karan Johar on Shah Rukh Khan: দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক নিয়েও কুুৎসা হয়েছে, শাহরুখ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন করণ

শাহরুখ তাঁর কাছে দাদার মত ৷ তাঁদের এই সম্পর্কের মাঝে কোনও যৌন সম্পর্কের কথা ওঠে না ৷ নিজের আত্মজীবনীতে অকপট পরিচালক করণ জোহর (Karan Johar On His Relationship With Shah Rukh Khan ) ৷

4. Arjun Singh Reaction: 'সরাসরি পারছে না, তাই ঘুরপথে মহারাষ্ট্রের দখল নিতে চাইছে বিজেপি', কটাক্ষ অর্জুনের

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও এদিন কড়া সমালোচনা করেছেন অর্জুন সিং (Barrackpore MP Arjun Singh criticises Suvendu Adhikari) ৷ তিনি বলেন, "ক্ষমতা থাকলে উনি ব‍্যারাকপুর লোকসভা নির্বাচনে লড়ে দেখান । তাহলে বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল"

5. VL-SRSAM Missile : নয়া ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করল ডিআরডিও ও নৌ-সেনা

ডিআরডিও'র দাবি, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই মিসাইল শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম ৷ (India successfully test fires VL SRSAM missile) ৷

6. Tarun Majumdar Health Update : আগের থেকে ভাল আছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার

দিনকয়েক ধরেই হাসপাতালে ভর্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার (Veteran Director Tarun Majumdar) ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, আজ তিনি আগের থেকে কিছুটা সুস্থ রয়েছেন ৷

7. Ranbir Kapoor: ট্রেলার লঞ্চে আসতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে রণবীরের গাড়ি

শুক্রবার তাঁর নতুন ছবি 'শামশেরা' ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানের যাওয়ার সময় গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন রণবীর কাপুর (Ranbir Kapoor at Shamshera Trailer Launch )৷ সৌভাগ্যক্রমে অভিনেতা পুরোপুরি অক্ষত ৷ তবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁর গাড়িটি ৷

8. New Investment in West Bengal: বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সাফল্য, রাজ্যে এল 22 হাজার কোটির বিনিয়োগ

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের (Bengal Global Business Summit 2022) সাফল্য ৷ শেল গ্যাস (Shale Gas) উত্তোলনে বিনিয়োগ করা হবে 22 হাজার কোটি টাকা ৷

9. Droupadi Murmu Files Nomination: রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ দ্রৌপদী মুর্মুর, সঙ্গী মোদি-শাহ-নাড্ডা

আগামী মাসের 18 তারিখ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Election 2022) ৷ এনডিএ-র তরফে প্রার্থী করা হয়েছে দ্রৌপদী মুর্মুকে ৷ সোমবার তাঁর নাম ঘোষণা করেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda) ৷ শুক্রবার তিনি সংসদ ভবনে গিয়ে মনোনয়ন পেশ করেন (Droupadi Murmu Files Nomination) ৷

10. Maha Political Crisis : 'একটি সর্বভারতীয় দল সমর্থন করছে আমাদের', শিন্ডের ইঙ্গিত কি গেরুয়া শিবিরের দিকে ?

দাবি মতো তাঁর সেনা সংখ্যা 50 হতে চলল ৷ আর এতে নাকি দেশের বড় একটি রাজনৈতিক দল মদত জোগাচ্ছে, নাম না করে জানিয়েছেন বিদ্রোহী শিব সেনা নেতা একনাথ শিন্ডে ৷ যদিও বিজেপি এই দাবি অস্বীকার করে, জানিয়েছে শিব সেনার ভাঙনে তাদের কোনও হাত নেই (Maha Political Crisis) ৷