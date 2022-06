1. Corona Update in India : 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণ ছাড়াল 17 হাজার, 124 দিনে সর্বাধিক

দেশে করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী ৷ বৃহস্পতিবারের রিপোর্টে 13 হাজারের বেশি ছিল, বুধবারে 13 হাজার ছুঁই ছুঁই ৷ আজ প্রকাশিত রিপোর্টে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক লাফে 30 শতাংশ বাড়ল, ফেব্রুয়ারির পর সবচেয়ে বেশি ৷ চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা (Corona Update in India) ৷

2. Eknath Shinde Disqualification : বিদ্রোহী একনাথ শিন্ডে-সহ 12 জনের সদস্যপদ খারিজ করা হোক, ডেপুটি স্পিকারের কাছে পিটিশন শিব সেনার

এবারে শিন্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে শিব সেনা ৷ বুধবার বিকেল 5টায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বৈঠক ডেকেছিলেন ৷ যদি কোনও বিধায়ক এই বৈঠকে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে তিনি নিজের ইচ্ছেয় দল থেকে ইস্তফা দিতে চাইছেন ৷ দলও তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে (Eknath Shinde Disqualification) ৷

3. Indian Shot Dead in US : মার্কিন মুলুকে গুলি করে হত্যা ভারতীয় পড়ুয়াকে

বয়স মাত্র 25 ৷ আমেরিকার মেরিল্যান্ডে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সফটওয়্যার কর্মী ৷ সেই সময় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ মনে করা হচ্ছে, কোনও কৃষ্ণাঙ্গই এই কাজ করেছে (Indian Shot Dead in US) ৷

4. Kolkata Tram Service : দেড়শো বছর পূর্তির প্রাক্কালে কলকাতার ট্রাম নিয়ে আশঙ্কা মেয়রের গলায়

দেড়শো বছরের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম ৷ বলা যায় আগামী বছরেই 150 পূর্ণ হবে কলকাতার ট্রাম চলাচলের ৷ গতির যুগে তাল মেলাতে না পেরে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ট্রাম ৷ কলকাতায় ক্রমশই কমছে ট্রামের সংখ্যা ৷ যা ঐতিহ্যবাহী দূষণহীন এই যানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে (Kolkata Tram Service)৷

5. West Bengal Weather Update : উত্তরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, দক্ষিণে আপাতত মেঘলা আকাশ

বর্ষা ঢুকেছে রাজ্যে ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হয়েই চলেছে ৷ দক্ষিণের কপাল প্রায় খটখটে বলা যায় ৷ এ বছর জুনে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ এতটাই কম যে, তা রেকর্ড গড়ার পথে (West Bengal Weather Update) ৷

6. Lalbazar requests to close Schools: মিটিং-মিছিলের জন্য আজ 12টার মধ্যে স্কুল ছুটির অনুরোধ লালবাজারের

মিটিং-মিছিলের জন্য আজ দুপুর 12টার মধ্যে শহরের বেশ কয়েকটি স্কুল ছুটির অনুরোধ জানাল লালবাজার (Lalbazar requests to close Schools)৷ স্কুলগুলিকে ই-মেইল পাঠিয়ে এই অনুরোধ করা হয়েছে (Lalbazar)৷

7. Kohli Copied Root : ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে 'ম্যাজিশিয়ন' রুটকে নকলের চেষ্টা কোহলির, সফল হতে পারলেন কি ?

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট চলাকালীন পিচে ব্যাট দাঁড় করিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন রুট । বৃহস্পতিবার লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ চলাকালীন সেই চেষ্টাই করলেন বিরাট (Virat Kohli tried to make his bat stand like Joe Root) ।

8. HIT The First Case Trailer Out : তরুণী অপহরণের তদন্তে নামলেন রাজকুমার, মুক্তি পেল 'হিট-দ্য ফার্স্ট কেস'-এর ট্রেলার

সামনে এল অভিনেতা রাজকুমার রাওয়ের নতুন ছবি 'হিট-দ্য ফার্স্ট কেস'-এর ট্রেলার (Rajkummar Rao Starrer HIT The First Case Trailer is Out Now)৷ টানটান এই সাসপেন্স থ্রিলারটি পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে আগামী 15 জুলাই ৷

9. International Olympic Day : অলিম্পিক দিবসে পদকের অঙ্গীকার বাংলার অলিম্পিয়ানদের

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস উপলক্ষ‍্যে বৃহস্পতিবার ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে সংবর্ধনা জানানো হল বাংলার অলিম্পিয়ানদের (CSJC felicitated Bengal olympians on International Olympic Day) । ক্লাব ঘরেই ক্রীড়া সাংবাদিকদের উদ্যোগে এই আয়োজন। ফলস্বরূপ বহুদিন বাদে এক মঞ্চে বাংলার অলিম্পিয়ানরা।

10. Market Price in Kolkata : বাজারে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজ মাছ, মাংস, সবজির কী দাম ?

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একজনরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷