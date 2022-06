1. WHO Meeting on Monkeypox : মাঙ্কিপক্স নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকল 'হু', গ্লোবাল এমারজেন্সি ঘোষণার সম্ভাবনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল আ্যান্ড প্রিভেনশন জানিয়েছে, বিশ্বের এমন 42টি দেশে মাঙ্কিপক্সের (Monkeypox outbreak) দেখা মিলেছে যেখানে সচরাচর ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে না ৷ এই দেশগুলিতে প্রায় 3 হাজার 300 জন মাঙ্কিপক্স আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে ৷ 'হু' জানিয়েছে বিশ্বের 80টি দেশে এখনও পর্যন্ত মাঙ্কিপক্স ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে ৷

2. Mamata Banerjee: আইপিএসদের সমতুল্য সুযোগ সুবিধা পাবেন ডব্লিউবিপিএস আধিকারিকরাও, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

এবার থেকে রাজ্য পুলিশের (West Bengal Police) আধিকারিকরাও আইপিএস আধিকারিকদের মতোই সুযোগ সুবিধা পাবেন ৷ নবান্নে (Nabanna) বৈঠকের পর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) ৷

3. Sovan Chatterjee : বেহালা নয়, মানিকতলা থেকে ঘাসফুলের রাজনীতিতে ফিরতে পারেন শোভন

বুধবার নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সঙ্গে দেখা করেন শোভন চট্টোপাধ্যায় (Sovan Chatterjee) ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় (Baisakhi Banerjee) ৷ তবে বেহালা নয়, এবার মানিকতলা থেকে রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন শোভন (Sovan Chatterjee May Comeback from Maniktala in TMC) ৷ তৃণমূল সূত্রে এমনই খবর মিলেছে ৷

4. SSC Recruitment Scam : এসএসসি দুর্নীতি তদন্তে বাগ কমিটির হাতে থাকা নথি সিবিআই'কে হস্তান্তরের নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) অনুসন্ধান সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র শুক্রবারের মধ্যে সিবিআইকে হস্তান্তর করতে হবে বাগ কমিটিকে ৷

5. Abhishek Slams Himanta : অসমের বন্যার দিকে নজর দিতে হিমন্তকে পরামর্শ অভিষেকের

মহারাষ্ট্রের বিদ্রোহী বিধায়করা রয়েছেন গুয়াহাটিতে ৷ এই নিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে (Assam CM Himanta Biswa Sarma) কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷

6. Janhvi Kapoor Killer Look : 'চালাও না ন্যায়নো সে বান রে...' জাহ্নবীর কিলার লুক হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল নেটিজেনদের

'চালাও না ন্যায়নো সে বান রে...' অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের মোহময়ী চাহনি দেখে যে কোনও ফ্য়ানেরই এই লাইনটি মনে পড়ে যেতে বাধ্য় ৷ দেখে নিন তাঁর নতুন লুকের কিছু ঝলক...

7. Primary Recruitment Scam : 273 জনকে বাড়তি 1 নম্বর দেওয়া নিয়ে যুক্তি দিতে ব্যর্থ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

কীসের ভিত্তিতে 273 জনকে অতিরিক্ত 1 নম্বর দেওয়া হল ! সদুত্তর নেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে । ডিভিশন বেঞ্চে কার্যত যুক্তিই খাড়া করতে ব্যর্থ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবীরা (Primary Recruitment Scam)।

8. Firhad Slams BJP : ত্রিপুরার ভোট-সন্ত্রাস নিয়ে সরব তৃণমূলের ফিরহাদ

ত্রিপুরার চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন (Tripura Bye Elections 2022) বৃহস্পতিবার ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই নিয়ে সমালোচনায় সরব হলেন তৃণমূল নেতা তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Bengal Minister Firhad Hakim) ৷

9. Uddhav Thackeray : কোভিড প্রোটোকল ভেঙেছেন উদ্ধব ! থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি নেতার

অভিযোগ, কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরেও বুধবার নিজের সরকারি আবাস 'বর্ষা' থেকে পৈতৃক বাড়ি 'মাতোশ্রী' যাওয়ার সময় সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করেন উদ্ধব ঠাকরে (Uddhav Thackeray), তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন ৷

10. Agnipath Scheme: অগ্নিপথের বিরোধিতায় দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ পালনের নির্দেশ কংগ্রেসের

'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর বিরোধিতায় এবার দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ (Satyagraha) পালনের সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস (Congress) ৷ আগামী 27 জুন সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হবে ৷