1. Murder Threat To Headmistress : প্রধান শিক্ষিকাকে খুন, ছাত্রীদের ধর্ষণের হুমকি, অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্রনেতার সহায়ক

5 লক্ষ টাকা চেয়ে বাঁকুড়া গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুমনা ঘোষকে খুনের হুমকি ৷ টাকা না দিলে ছাত্রীদের প্রকাশ্য়ে ধর্ষণ, কলেজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তীর্থঙ্কর কুণ্ডুর সহায়কের বিরুদ্ধে (Murder Threat To Headmistress) ৷

2. Maharashtra Political Crisis : শিন্ডে নন, মহা-সঙ্কটে লাভবান গেরুয়া শিবিরই

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আরব সাগরের তীরে তখত পরিবর্তন হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে গেরুয়া শিবিরই । বিজেপির একার হাতেই রয়েছে 106 জন বিধায়ক (BJP gains Maharashtra President polls) । পদ্মশিবিরের কাছে সমর্থন রয়েছে অন্য দলের আরও 7 জন বিধায়কের । সে ক্ষেত্রে 40 জন বিধায়কের সমর্থন পেলে 153 জন বিধায়ককে নিয়ে খুব সহজেই সরকার গড়বে বিজেপি (Maharashtra crisis will give BJP advantage in Presidential polls) ।

3. TMC Protests in Guwahati : মহা-সঙ্কটে ‘অতিসক্রিয়’ হিমন্তর বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে তৃণমূলের বিক্ষোভ

গুয়াহাটির যে হোটেলে শিবসেনার বিধায়করা রয়েছেন, বৃহস্পতিবার তার বাইরে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল (Trinamool Congress) ৷ তাদের অভিযোগ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Assam CM Himanta Biswa Sarma) রাজ্যের বন্যা নিয়ে উদাসীন ৷ অথচ মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংকট (Maharashtra Political Crisis) তৈরিতে অতিসক্রিয় ৷

4. Tripura Police Personnel Stabbed : ত্রিপুরা উপ-নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পথে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা, জখম পুলিশকর্মী

পুলিশকর্মী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভোট দিতে যাচ্ছিলেন ৷ তাঁকে রাস্তায় ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ আজ ত্রিপুরার দু'টি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন (Tripura Police Personnel Stabbed) ৷

5. Uddhav Thackeray : উদ্ধবের বিরুদ্ধে কোভিড প্রোটোকল ভঙ্গের অভিযোগ দায়ের বিজেওয়াইএম নেতার

করোনার কোপে পড়েছেন শিবসেনা সুপ্রিমো (Uddhav tested Covid Positive) । তারপরেই জানা যায়, তিনি আদৌও মারণভাইরাসে আক্রান্ত হননি । এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে কোভিড প্রোটোকল ভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেওয়াইএম নেতা (BJYM leader files complaint against Uddhav Thackeray) ।

6. Bus accident at Howrah bridge: অফিস টাইমে হাওড়া ব্রিজের উপরে 2 বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম 6 যাত্রী

অফিস টাইমে হাওড়া ব্রিজের উপরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ (Bus accident at Howrah bridge)। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী ৷ দুর্ঘটনার ফলে ব্যস্ত সময়ে যানজটের সৃষ্টি হয় (Howrah bridge Bus accident)৷

7.Two Boys Beaten in Howrah: হাওড়ায় রাস্তায় ফেলে 2 কিশোরকে মারধর ! অভিযোগ দোকানদারদের বিরুদ্ধে

হাওড়া জেলা হাসপাতালের বাইরে দোকানদারদের দাদাগিরি । রাস্তার ওপর ফেলে দুই কিশোরকে মারধরের অভিযোগ উঠল দোকানদারদের বিরুদ্ধে (Two boys beaten on street by shopkeepers in Howrah)। বৃহস্পতিবার দুই কিশোর একটি দোকানে এসে সিগারেট চায় । নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় তারা গালিগালাজ করে ৷ দোকানদার তাদেরকে পাল্টা গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ । তারা প্রতিবাদ করলে পাশের আরেক দোকানদার মিলে একসঙ্গে ওই দুই কিশোরকে রাস্তায় ফেলে মারধর শুরু করে । এরপর খবর পেয়ে হাওড়া থানার পুলিশ এসে সকলকে আটক করে নিয়ে যায় ।

8.STF recovered drugs: তিলজলার ক্লাবে কয়েক কোটির মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার 2

কলকাতার একটি ক্লাব থেকে কয়েক কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল এসটিএফ (STF recovered drugs)৷ গ্রেফতার করা হয়েছে 2 জনকে (drug recovered)৷

9.Widow With Firearms : সঙ্গে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ! ফরাক্কায় ধৃত বছর 'পঞ্চান্নর' প্রৌঢ়া

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত 55 বছরের প্রৌঢ়া ৷ ধৃতের কাছ থেকে তিনটি অত্যাধুনিক সেভেন এমএম পিস্তল, 3টি ম্যাগজিন-সহ 20 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ (Widow With Firearms)।

10.Tarun Majumdar: সংকট কাটেনি, তরুণ মজুমদারকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

এখনও সংকট কাটেনি প্রবীণ চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের (Tarun Majumdar) ৷ তবে, তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর খোঁজ নিতে হাসপাতালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ আপাতত এসএসকেএম-এ চিকিৎসাধীন রয়েছেন পরিচালক ৷