1.Uddhav Thackeray Addresses State : বিধায়করা না-চাইলে মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়তে প্রস্তুত, সাধারণের উদ্দেশে বার্তায় বললেন উদ্ধব

দলে থেকে 'বিদ্রোহী' একনাথ শিন্ডে ৷ শিবসেনাকে বিজেপি-র সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে ৷ এই মর্মে 40 জন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে শিন্ডের বিদ্রোহ ঘোষণায় অস্তিত্ব সংকটে উদ্ধব ঠাকরে সরকারের ৷ বুধবার সকালে গুয়াহাটি পৌঁছে শিন্ডের সমর্থনে 40 জন বিধায়ক একটি চিঠিতে স্বাক্ষরও করেন ৷

2.Sovan-Baishakhi at Nabanna: নবান্নে মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ শোভন-বৈশাখীর, তৃণমূলে ফেরার ইঙ্গিত

হঠাৎ নবান্নে গেলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় (Sovan-Baishakhi at Nabanna)৷ শোভন কি তবে তৃণমূলে ফিরছেন ? এই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে (Sovan Chatterjee Baishakhi Banerjee visit Nabanna)৷

3.Tarun Majumdar : ক্রমশ স্থিতিশীল হচ্ছেন তরুণ মজুমদার

কিডনিজনিত সমস্যা নিয়ে কয়েকদিন আগে বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদারকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে (Veteran Director Tarun Majumdar admitted to SSKM hospital) ৷ সঙ্গে যোগ হয়েছে ডায়াবেটিস, ফুসফুসের সমস্যাও ৷ রাইস টিউবের সাহায্যে খাওয়ানো হচ্ছে পরিচালককে । স্থিতিশীল হচ্ছেন তরুণ মজুমদার ।

4.Jalpaiguri Online Exam : বই খুলে অনলাইনে পরীক্ষা ! বইতে উত্তর খুঁজে না-পেয়ে বিরক্ত ছাত্রছাত্রীরা

আনন্দ চন্দ্র কমার্স কলেজের পড়ুয়ারা অনলাইনে পরীক্ষা দিচ্ছে দেখে দেখে ৷ কিন্তু তাতেও তাদের সমস্যা মিটছে না ৷ কারণ উত্তর বইয়ের কোথায় আছে, তা জানা নেই তাঁদের (Students are Taking Exams Online by Opening Books) ৷

5.Primary Recruitment Scam : আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না-দিয়ে কীভাবে চাকরি কাড়লেন বিচারপতি, ডিভিশন বেঞ্চে চাকরি খোয়ানো শিক্ষিকা

গত 13 জুন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Avijit Ganguly) প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় (Primary Recruitment Scam Case) 269 জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেন ৷ সেই তালিকায় নাম থাকা জয়িতা দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছেন ৷ তাঁর প্রশ্ন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কীভাবে চাকরি কাড়লেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ?

6.Agitation of Primary Job Seekers: প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের এপিসি ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের বিধাননগরে এপিসি ভবন অভিযানে ধুন্ধুমার (Clashes Between 2014 TET Pass Primary Job Seekers and Police in Saltlake) ৷ মিছিল শুরুর আগেই বিক্ষোভকারীদের আটক করল পুলিশ ৷ আর সেই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি আন্দোলনকারীদের ৷

7.Pahalgam : পহেলগাঁও থেকে নিখোঁজ 11 পর্যটক ও 2 টুরিস্ট গাইড

বেড়াতে গিয়ে পহেলগাঁও-য়ের লেক থেকে নিখোঁজ 11 জন পর্যটক(Pahalgam)৷ চলছে উদ্ধার কাজ ৷

8.Maharashtra Political Crisis : শিন্ডের সঙ্গে এক ফ্রেমে 34 'বিক্ষুব্ধ' বিধায়ক, সংকটে উদ্ধবের সরকার

মঙ্গলবার সকালে যে চিত্র সামনে এসেছে তাতে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, কংগ্রেস এবং এনসিপি-কে নিয়ে গঠিত 'মহা বিকাশ আগাড়ি' সরকার পতনের মুখে (Maharashtra gain momentum in forming new government as Eknath supporter MLA photo goes viral) ৷ সমীকরণ বলছে, পশ্চিমের রাজ্যটিতে সরকার ফেলতে 'বিদ্রোহী' একনাথ শিন্ডের সমর্থনে শিবসেনার 37 বিধায়ককে প্রয়োজন ৷

9.Mamata Banerjee: আসানসোলবাসীকে ধন্যবাদ জানাতে আসছেন মমতা, সভাস্থল পরিদর্শনে পৌরপ্রতিনিধিরা

আগামী 28 জুন পশ্চিম বর্ধমানের (Paschim Bardhaman) আসানসোলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে (Asansol Polo Ground) জনসভা করবেন তিনি ৷ বুধবার মাঠ পরিদর্শন করলেন মেয়র-সহ পৌরপ্রতিনিধিরা ৷

10.Elephant Cub Rescue : নকশালবাড়িতে উদ্ধার দলছুট হাতির শাবক

দলছুট হাতির শাবককে উদ্ধার করল বনদফতর । ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার চাঞ্চল্য ছড়ায় নকশালবাড়ি ব্লকে । বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে টুকুরিয়া ঝাড় জঙ্গল থেকে মেচি নদী পার হতে যাচ্ছিল একদল হাতি (Elephant Cub Rescue) ।