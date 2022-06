1. Sovan-Baishakhi at Nabanna: নবান্নে মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ শোভন-বৈশাখীর, তৃণমূলে ফেরার ইঙ্গিত

হঠাৎ নবান্নে গেলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় (Sovan-Baishakhi at Nabanna)৷ শোভন কি তবে তৃণমূলে ফিরছেন ? এই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে (Sovan Chatterjee Baishakhi Banerjee visit Nabanna)৷

2. Jalpaiguri Online Exam : বই খুলে অনলাইনে পরীক্ষা ! বইতে উত্তর খুঁজে না-পেয়ে বিরক্ত ছাত্রছাত্রীরা

আনন্দ চন্দ্র কমার্স কলেজের পড়ুয়ারা অনলাইনে পরীক্ষা দিচ্ছে দেখে দেখে ৷ কিন্তু তাতেও তাদের সমস্যা মিটছে না ৷ কারণ উত্তর বইয়ের কোথায় আছে, তা জানা নেই তাঁদের (Students are Taking Exams Online by Opening Books) ৷

3. Maharashtra Political Crisis : শিন্ডের সঙ্গে একই ফ্রেমে 34 'বিক্ষুব্ধ' বিধায়ক, সরকার পতনের সম্ভাবনা ক্রমশ জোরাল হচ্ছে মহারাষ্ট্রে

মঙ্গলবার সকালে যে চিত্র সামনে এসেছে তাতে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, কংগ্রেস এবং এনসিপি-কে নিয়ে গঠিত 'মহা বিকাশ আগাড়ি' সরকার পতনের মুখে (Maharashtra gain momentum in forming new government as Eknath supporter MLA photo goes viral) ৷ সমীকরণ বলছে, পশ্চিমের রাজ্যটিতে সরকার ফেলতে 'বিদ্রোহী' একনাথ শিন্ডের সমর্থনে শিবসেনার 37 বিধায়ককে প্রয়োজন ৷

4. Calcutta High Court: মাদক মামলায় পণ্য বাজেয়াপ্ত করলে ভিডিয়োগ্রাফি বাধ্যতামূলক, নির্দেশ হাইকোর্টের

এবার থেকে মাদক সংক্রান্ত মামলায় (Narcotics Related Case) কোনও পণ্য বাজেয়াপ্ত করলে, ভিডিয়োগ্রাফি (Videography) করা বাধ্যতামূলক ৷ বুধবার এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ সেইসঙ্গে, এই ধরনের মামলায় আসল কেস ডায়ারি জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন বেঞ্চে ৷

5. Mental Health : পাভলভ-কাণ্ডের পর হাসপাতালগুলির মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে তৎপর রাজ্য

সম্প্রতি কলকাতার পাভলভ হাসপাতালে (Calcutta Pavlov Hospital) 13 জন আবাসিককে অস্বাস্থ্যকর ঘরে রাখার অভিযোগ ওঠে ৷ এই নিয়ে শো-কজ করা হয়েছে ওই হাসপাতালের সুপারকেও ৷ তার পর হাসপাতালগুলির মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে তৎপর রাজ্য (Bengal Govt starts process of reviewing infrastructure of mental health departments of hospitals after Pavlov incident) ৷

6. Minor Girl Raped : অধ্যাপক বাবার লালসার শিকার হয়ে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা

নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার অধ্যাপক বাবা। নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে (Minor Gril Raped by Her Father)৷

7. Maharashtra Political Crisis : বিদ্রোহ কি সফল হবে ? ম্যাজিক ফিগার পার করতে পারবেন শিন্ডে ?

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে দিল্লিতে যখন তোড়জোড় চলছে, তখনই গদি ক্রমশ আলগা হচ্ছে মহা বিকাশ আঘাড়ির ৷ যদিও শুধু উদ্ভব ঠাকরে, শরদ পাওয়াররা নন, রীতিমতো চাপে রয়েছেন বিদ্রোহী শিন্ডেও । রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, শিন্ডে শুধু বিধায়ক পদকে নয়, ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছেন তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যান্য বিধায়কদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকেও (Eknath Shinde changed the game in Maharashtra Politics) ।

8. Uddhav tests Covid Positive : মহা-সঙ্কটের মাঝেই করোনা আক্রান্ত উদ্ধব ঠাকরে

করোনার কোপে পড়লেন শিবসেনা সুপ্রিমো (Uddhav tests Covid Positive) । সূত্রের খবর, বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন উদ্ধব ঠাকরে ।

9. Minor Girl Raped in Malda: বেড়াতে নিয়ে গিয়ে নাবালিকা ভাইঝিকে লাগাতার ধর্ষণ! ধৃত অভিযুক্ত কাকা

বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ভাইঝিকে পাট খেতের ভিতর লাগাতার ধর্ষণ (uncle raped Niece in Malda)। বিহারে পালানোর আগে ধৃত কাকা (uncle arrested)।

10. Presidential Election 2022: যশবন্তে নাখুশ বঙ্গ-সিপিএম ! রাষ্ট্রপতির পদে বিরোধী প্রার্থী নিয়ে 'অন্য সুর' বিকাশের

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) প্রার্থী হিসাবে প্রাক্তন বিজেপি নেতা যশবন্ত সিনহাকে (Yashwant Sinha) বেছে নিয়েছেন বিরোধীরা ৷ এই বিরোধী শিবিরে সিপিএম-ও রয়েছে ৷ তারপরও যশবন্তকে নিয়ে অসন্তোষের খবর মিলছে বঙ্গ সিপিএম-এর অন্দর থেকে ! প্রার্থী বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও !