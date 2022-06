1. Maharashtra Political Crisis : বিদ্রোহ কি সফল হবে ? ম্যাজিক ফিগার পার করতে পারবেন শিন্ডে ?

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে দিল্লিতে যখন তোড়জোড় চলছে, তখনই গদি ক্রমশ আলগা হচ্ছে মহা বিকাশ আঘাড়ির ৷ যদিও শুধু উদ্ভব ঠাকরে, শরদ পাওয়াররা নন, রীতিমতো চাপে রয়েছেন বিদ্রোহী শিন্ডেও । রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, শিন্ডে শুধু বিধায়ক পদকে নয়, ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছেন তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যান্য বিধায়কদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকেও (Eknath Shinde changed the game in Maharashtra Politics) ।

2. Earthquake in Afghanistan: আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, মৃত 155

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে 155 জনের মৃত্যু হল (Earthquake in Paktika province Afghanistan kills Many) ৷ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তানের পূর্ব প্রান্তের পাকতিকা প্রদেশ ৷

3. Man died by suicide after killing partner: গড়ফায় সঙ্গিনীকে হত্যা করে আত্মঘাতী বৃদ্ধ !

গড়ফায় সঙ্গিনীকে হত্যা করে আত্মঘাতী হলেন বৃদ্ধ (Man died by suicide after killing partner)৷ সঙ্গিনীকে খুন করে তাঁর পরিবারকে খবর দেন ওই বৃদ্ধ ৷ তারপর তিনি আত্মঘাতী হন বলে পুলিশের অনুমান (Kolkata murder)৷

4. Maharashtra Political Crisis: বিদ্রোহীরা মুম্বই ফিরবেন, আশাবাদী সঞ্জয় রাউত; মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন উদ্ধব

মহারাষ্ট্রের জোট সরকারের পতনের সমূহ সম্ভাবনা ৷ এই পরিস্থিতিতে আজ দুপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে (Uddhav Thackeray Called Emergency Cabinet Meeting Over Maharashtra Political Crisis) ৷ মহা বিকাশ আঘাড়ি সরকারের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে ? তা এই বৈঠকের পর স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

5. Coronavirus in India: দৈনিক সংক্রমণ ফের 12 হাজারের উপরে, মিলে যাবে চতুর্থ ঢেউয়ের পূর্বাভাস ?

দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের 12 হাজারের উপরে উঠে গেল (Coronavirus in India)৷ চতুর্থ ঢেউয়ের পূর্বাভাস কি তবে মিলে যেতে চলেছে ? এই নিয়ে চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা (New Covid Cases In India in 24 Hours)৷

6. Rituparna on Tarun Majumder : "সেরে উঠতেই হবে, অনেক কাজ বাকি ওঁর সঙ্গে", তরুণ মজুমদারের দ্রুত আরোগ্য কামনায় ঋতুপর্ণা

তরুণ মজুমদারের অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন তাঁর তিনটি ছবির নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta Prays for Tarun Majumder) ৷ অভিনেত্রীর কথায় "আমার মনটা ভাল নেই । অনেক কাজ এখনও বাকি ওনার সঙ্গে ।"

7. Varun Kiara in Kolkata : কলকাতার মিষ্টি দইয়ে প্রেম জমল বরুণ-কিয়ারার, হলুদ ট্য়াক্সি চেপে সারলেন ছবির প্রচার

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় ঝটিকা সফর কিয়ারা আদবানী এবং বরুণ ধাওয়ানের ৷ কারণ ? অবশ্য়ই ছবির প্রচার ৷ খুব তাড়াতাড়িই আসতে চলেছে বরুণ-কিয়ারার নতুন ছবি 'যুগ যুগ জিয়ো' ৷ সেই ছবির প্রচারেই এবার তিলোত্তমা মাতিয়ে গেলেন রঙিন পর্দার জুটি ৷

8. Maharashtra Political Crisis : গুজরাত থেকে অসম, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ঘুরে শিবসেনা না-ছাড়ার কথাই শিন্ডের মুখে

বালাসাহেব ঠাকরেকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েই সক্রিয় রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন একনাথ । তাঁরই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছে শিন্ডের মুখে । মহারাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ নেতা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি পদ্ম-শিবিবের সঙ্গে সমঝোতার পথই প্রশস্ত করছেন (Eknath Shinde denies to quit Shiv Sena) ।

9. Z+ security to Droupadi Murmu: এনডিএ-র রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে জেড প্লাস নিরাপত্তা দিল কেন্দ্র

এনডিএ-এর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে জেড প্লাস নিরাপত্তা দিল কেন্দ্রীয় সরকার (Z plus security to Droupadi Murmu)৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মুর্মুর নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন সিআরপিএফ-এর হাতে (NDA presidential nominee Droupadi Murmu)৷

10. National Herald Case: রাহুলকে ফের 12 ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ, সব বিধায়ককে দিল্লি তলব কংগ্রেসের

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে পঞ্চম দিনে 12 ঘণ্টার উপর জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি (ED Questioned Rahul Gandhi Over 12 hours in National Herald Case) ৷ ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রাত সাড়ে বারোটার পর ইডি দফতর থেকে বের হন ওয়েনাডের সাংসদ ৷