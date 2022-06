কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দুঃস্থ স্নাতক পড়ুয়াদের জন্য বিদেশের ধাঁচে আর্নিং উইথ লার্নিং ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার । ব্লক ও পঞ্চায়েতস্তরে ইন্টার্নশিপ করা যাবে এই ব্যবস্থায় ৷ তা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলল শিক্ষামহল থেকে (education experts says employment generation is more important than internship) ৷

2. Alipurduar Leopard : আমগাছের মগডালে বসে চিতাবাঘ, আতঙ্কে ঘুম উড়ল গ্রামবাসীর

আমগাছের মগডালে ঘুমোচ্ছে চিতাবাঘ । আর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দমকল বিভাগ, বনবিভাগ ও পুলিশ বাহিনী । গত দু'দিন ধরে চিতাবাঘের আক্রমণে ঘুম উবে গিয়েছিল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের (Leopard sat on Mango tree and the villagers fell asleep) ।

3. Interrogation of Pavlov Super: পাভলভ সুপারকে স্বাস্থ্য ভবনে জিজ্ঞাসাবাদ

পাভলভ হাসপাতালের সুপারকে স্বাস্থ্য ভবনে জিজ্ঞাসাবাদ (Interrogation of Pavlov Hospital Super in Swasthya Bhawan) ৷ হাসপাতালের আবাসিকদের অব্যবস্থার মধ্যে রাখা এবং একাধিক অভিযোগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷

4. Tarun Majumdar : ক্রমশ অবনতি হচ্ছে শারীরিক অবস্থার, সঙ্কটজনক তরুণ মজুমদার

কিডনিজনিত সমস্যা নিয়ে কয়েকদিন আগে বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদারকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে (Veteran Director Tarun Majumdar admitted to SSKM hospital) ৷ সঙ্গে যোগ হয়েছে ডায়াবেটিস, ফুসফুসের সমস্যাও ৷

5. Minister Chandrima Bhattacharya : মমতা সাধারণ ঘরের মেয়ে বলেই আচার্য বিলে বিজেপি'র বিরোধিতা, দাবি চন্দ্রিমার

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Minister Chandrima Bhattacharya ) মঙ্গলবার বিধানসভায় বলেন, "কন্যাশ্রী থেকে স্বাস্থ্যসাথী একের পর এক প্রকল্প এনে দেশকে পথ দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

6. Corona Update in Bengal : চারশোর গণ্ডি ছাড়াল আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ল সংক্রমণের হার

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 210 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 22 হাজার 547 ৷

7. CRPF Jawans killed : মাও হামলায় ওড়িশায় প্রাণ হারালেন তিন সিআরপিএফ জওয়ান

মঙ্গলবার দুপুরে যখন সিআরপিএফ এর একটি দল ওড়িশার নুয়াপাড়া জেলা বৈশদানি এলাকায় টহল দিচ্ছিল তখন তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় মাওবাদীরা (3 CRPF Jawans killed in Maoist attack at Nuapada district of Odisha) ৷

8. Fault in Division Counting in Assembly: বিধানসভার ভোটাভুটিতে গলদ, ডিজিটাল ও কুপনের ফলাফলে ফারাক

বিধানসভায় পাশ হল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল (Fault in Division Counting of University of Health Sciences Amendment Bill in Assembly) ৷

9. Congress Agitation : দেশের মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই রাহুলকে হেনস্তা, দাবি বঙ্গ-কংগ্রেসের

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় প্রায় রোজই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে (Congress Leader Rahul Gandhi) জেরা করছে ইডি ৷ মঙ্গলবারও তাঁকে জেরা করা হয় ৷

10. NSA Doval on Agnipath : 'অগ্নিপথ' নিয়ে পিছু হঠার প্রশ্নই ওঠে না, বিক্ষোভ-বিতর্কের মাঝেই বার্তা দোভালের

গত সপ্তাহে কেন্দ্র 'অগ্নিপথ' প্রকল্প ঘোষণা করে ৷ তারপর থেকেই এই প্রকল্পের বিরোধিতায় বিক্ষোভ শুরু হয় বিভিন্ন রাজ্যে (Protest against Agnipath Scheme) ৷