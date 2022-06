1. Interrogation of Pavlov Super: পাভলভ সুপারকে স্বাস্থ্য ভবনে জিজ্ঞাসাবাদ

পাভলভ হাসপাতালের সুপারকে স্বাস্থ্য ভবনে জিজ্ঞাসাবাদ (Interrogation of Pavlov Hospital Super in Swasthya Bhawan) ৷ হাসপাতালের আবাসিকদের অব্যবস্থার মধ্যে রাখা এবং একাধিক অভিযোগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷

2. Tarun Majumdar : গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তরুণ মজুমদার

কিডনিজনিত সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদারকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে (Veteran Director Tarun Majumdar admitted to SSKM hospital) ৷ সঙ্গে যোগ হয়েছে ডায়াবেটিস, ফুসফুসের সমস্যাও ৷

3. Fault in Division Counting in Assembly: বিধানসভার ভোটাভুটিতে গলদ, ডিজিটাল ও কুপনের ফলাফলে ফারাক

বিধানসভায় পাশ হল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল (Fault in Division Counting of University of Health Sciences Amendment Bill in Assembly) ৷ মূলত মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করতে এই সংশোধনী রাজ্য বিধানসভায় এনেছিল রাজ্য মন্ত্রিসভা ৷

4. NSA Doval on Agnipath : 'অগ্নিপথ' নিয়ে পিছু হঠার প্রশ্নই ওঠে না, বিক্ষোভ-বিতর্কের মাঝেই বার্তা দোভালের

গত সপ্তাহে কেন্দ্র 'অগ্নিপথ' প্রকল্প ঘোষণা করে ৷ তারপর থেকেই এই প্রকল্পের বিরোধিতায় বিক্ষোভ শুরু হয় বিভিন্ন রাজ্যে (Protest against Agnipath Scheme) ৷

5. Presidential Election 2022 : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা

আগামী মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Election 2022) ৷ সেই নির্বাচনে বিরোধীদের তরফে প্রার্থী করা হল যশবন্ত সিনহাকে (Opposition Parties decide Yashwant Sinha name as Candidate of Presidential Election 2022) ৷ বিজেপির তরফে এখনও কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি ৷

6. Primary Recruitment Scam : মানিক ভট্টাচার্যের সম্পত্তির হিসাব চাইল হাইকোর্ট

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে তলব করে হাইকোর্ট (Primary Recruitment Scam)৷ মঙ্গলবার তাঁর সম্পত্তির হিসেব আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷

7. Deocha Pachami Coal Project : দেউচা পাচামি জমি অধিগ্রহণে আইন না-মানার অভিযোগ, রাজ্যের জবাব তলব হাইকোর্টের

কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) দেউচা-পাচামিতে(Deucha Pachami) 2013 সালের জমি অধিগ্রহণ আইন না মানার অভিযোগ । পাশাপাশি পরিবেশ আইনের ছাড়পত্র না থাকার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে ।

8. Teenager Died in Baghajatin : বাঘাযতীনে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী কিশোর, তদন্তে পুলিশ

পুলিশ জানতে পেরেছে মানসিক অবসাদে ভুগছিল ওই কিশোর ৷ তার জেরেই এই আত্মহত্যার ঘটনা কি না, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা (Teenager Died in Baghajatin) ৷

9. Maharashtra Political Crisis : শিবসেনায় কোন্দল, বিদ্রোহী মন্ত্রীকে পদ থেকে সরালেন উদ্ধব

শিবসেনার অন্দরের এই কোন্দলের কোনও প্রভাব মহারাষ্ট্রের জোট সরকারের উপর পড়বে না বলে জানিয়েছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার (NCP Supremo Sharad Pawar)

10. Sam Manekshaw Biopic : 'শ্যাম বাহাদুর' চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ভিকি

তাঁর আসন্ন ছবিতে ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশর চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন ভিকি কৌশল ৷ জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক মেঘনা গুলজার পরিচালিত এই ছবির জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ভিকি (Vicky Kaushal Preps For Sam Manekshaw )৷