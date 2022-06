1.Primary Recruitment Scam : মানিক ভট্টাচার্যের সম্পত্তির হিসাব চাইল হাইকোর্ট

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে তলব করে হাইকোর্ট (Primary Recruitment Scam)৷ মঙ্গলবার তাঁর সম্পত্তির হিসেব আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷

2.Presidential Election 2022 : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা

আগামী মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Election 2022) ৷ সেই নির্বাচনে বিরোধীদের তরফে প্রার্থী করা হল যশবন্ত সিনহাকে (Opposition Parties decide Yashwant Sinha name as Candidate of Presidential Election 2022) ৷ বিজেপির তরফে এখনও কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি ৷

3.Maharashtra Political Crisis : শিবসেনায় কোন্দল, বিদ্রোহী মন্ত্রীকে পদ থেকে সরালেন উদ্ধব

শিবসেনার অন্দরের এই কোন্দলের কোনও প্রভাব মহারাষ্ট্রের জোট সরকারের উপর পড়বে না বলে জানিয়েছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার (NCP Supremo Sharad Pawar)

4.Center Files Caveat on Agnipath PIL : অগ্নিপথ নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য শোনার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল

কেন্দ্রের বক্তব্য না শুনে অগ্নিপথ নিয়ে কোনও যেন না দেওয়া হয় ৷ সুপ্রিম কোর্টে অগ্নিপথ নিয়ে হওয়া জনস্বার্থ মামলাগুলির বিরুদ্ধে ক্যাভিয়েট দাখিল করল কেন্দ্র (Centre Files Caveat in SC on PIL Challenging Agnipath Scheme) ৷

5.Maharashtra Political Crisis : মহাসংকটে উদ্ধবের সরকার, বিদ্রোহী একনাথ-সহ একাধিক বিধায়ক

মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস ও এনসিপি-র সঙ্গে জোট করে সরকারে রয়েছে শিবসেনা (Shiv Sena) ৷ মঙ্গলবার আচমকাই উদ্ধব ঠাকরের (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) দলে বিদ্রোহ তৈরি হয়েছে ৷ যা নিয়ে আরব সাগরের তীরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক সংকট ৷

6.Tribute to Amala Shankar : নৃত্যের মাধ্যমেই শ্রদ্ধাজ্ঞলি নৃত্যশিল্পীকে, অমলা শঙ্করের জন্মদিনে বিশেষ উদ্যোগ মমতার

কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্করের 103তম জন্মবার্ষিকী আগামী 27 জুন । আর তাই তাঁকে নৃত্যশৈলিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে প্রস্তুত 'মমতা শঙ্কর ডান্স কোম্পানি' (Mamata and Her Dance Company Will Pay Tribute to Amala Shankar on Her 103rd Birth Anniversary) ৷

7.Samantha on Fake Stories : 'নাগার বিরুদ্ধে গুজব রটাচ্ছেন তিনি', খবর চোখে পরতেই বিস্ফোরক সামান্থা

প্রাক্তন স্বামী নাগার বিরুদ্ধে তিনিই গুজব রটনা করছেন, এমনটাই দাবি করেছিল একটি অনলাইন বিনোদন পোর্টাল ৷ এবার এই নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন সামান্থা (Samantha Angry on Reports of Defaming Naga Chaitanya)৷

8.CU Offline Exam : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অফলাইন পরীক্ষার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (Calcutta University) এবার অফলাইন পরীক্ষা হবে ৷ অনলাইনে পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলন করেও লাভ হয়নি পড়ুয়াদের ৷ তাই এবার তারা দ্বারস্থ হয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) ৷

9.Suvendu on Agnipath Scheme: তৃণমূলকে মোদির থেকে দেশভক্তি শিখতে পরামর্শ শুভেন্দুর

অগ্নিপথ ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদলকে প্রধানমন্ত্রীর থেকে দেশভক্তি শেখার পরামর্শ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী (TMC Should Learn Patriotism from Narendra Modi Says Suvendu Adhikari) ৷ এ দিন হাওড়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷

10.Naga Chaitanya Dating Rumors : সামান্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের কোন রহস্যময়ীর আবির্ভাব নাগা চৈতন্যর জীবনে ?

সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর দক্ষিণী অভিনেতা নাগা চৈতন্য ফের একবার ডেটিং শুরু করেছেন...কে এই রহস্যময়ী নারী ?