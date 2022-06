1. PM on Yoga Day: বিশ্বজুড়ে শান্তি আনবে, যোগ দিবসে বার্তা মোদির

বিশ্বজুড়ে শান্তি আনবে যোগ (Yoga brings peace to our society)৷ যোগ দিবসে এই বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM on Yoga Day) ৷ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এ দিন মাইসুরুতে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস করেন নমো ৷

2. Shootout at Dumdum: সাতসকালে দমদমে গুলি, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন দমকল কর্মী

দমদম দমকল কেন্দ্রের কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ (Allegedly Shooting A Fire Station Employee in Dumdum) ৷ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন দমকল কর্মী স্নেহাশিস রায় ৷ আজ সকাল 8টা 10 মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে দমদম পৌরসভার সামনে ৷

3. Rahul Gandhi ED Appearence : রাত সাড়ে বারোটায় ইডি অফিস ছাড়লেন রাহুল ! মঙ্গলবারও তলব

সোমবার সকালে এপিজে আবদুল কালাম রোডে ইডি-র অফিসে ঢুকেছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর গাড়ি বেরলো রাত 12.30 টায় ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় 40 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কংগ্রেস নেতা-সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি ৷ আজ, 21 জুন সোনিয়া-পুত্রকে ফের ডেকে পাঠিয়েছে ইডি (Rahul Gandhi ED Appearence) ৷

4. Kashmiri Pandits Urge UN : উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় মদত জোগাচ্ছে পাকিস্তান, রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ কাশ্মীরি পণ্ডিত সংগঠন

উপত্যকায় বেড়ে চলেছে জঙ্গি হামলা ৷ আর তাদের নিশানা কাশ্মীর পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নাগরিক-সহ সাধারণ নাগরিকও ৷ এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণাপন্ন হল কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ৷ তাদের দাবি, পাকিস্তানকে 'জঙ্গি দেশ' হিসেবে ঘোষণা করুক আন্তর্জাতিক সংগঠনটি (Kashmiri Pandits Urges UN) ৷

5. Corona Update in India : করোনা সংক্রমণ 10 হাজারের নিচে, কমেছে হারও

করোনা সংক্রমণ এতদিন 12 থেকে 13 হাজারের মধ্যে ওঠানামা করছিল ৷ আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিনে কিছুটা স্বস্তির খবর (Corona Update in India) ৷

6. Suprakash Slams Suvendu : 'দুর্নীতির সবচেয়ে বড় মাথা', অধিকারী-গড়ে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুকে আক্রমণ অখিল-পুত্র সুপ্রকাশের

শুভেন্দু অধিকারী 2011 থেকেই দুর্নীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত । সরকারকে ব্যবহার করে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল থেকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সর্বত্রই টাকা লুঠ করেছেন অধিকারী বাড়ির মেজছেলে ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সুপ্রকাশ গিরি (Suprakash Giri Slams Suvendu Adhikari in Contai)।

7. Militant killed in Kashmir encounter: কাশ্মীরে 2টি পৃথক এনকাউন্টার, মৃত জঙ্গি

কাশ্মীরে 2টি পৃথক এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক জঙ্গির (Militant killed in Kashmir encounter)৷ পুলওয়ামা ও বারামুলায় হয় এই দুই এনকাউন্টার ৷ গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে বাহিনী (Militant killed in encounters)৷

8. International Yoga Day: দুর্গাপুরে উৎসবের মেজাজে পালিত বিশ্ব যোগ দিবস

দুর্গাপুরের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হল বিশ্ব যোগ দিবস (International Yoga Day Celebrate in Durgapur) ৷ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও মিশ্র ইস্পাত কারখানার পক্ষ থেকে অফিসার ক্লাব ও এএসপি স্টেডিয়ামে যোগ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে দুর্গাপুর বণিকসভার পক্ষ থেকে বিশ্ব যোগ দিবস পালিত হয় ট্রাঙ্ক রোড ফুটবল ময়দানে ৷

9. East Bengal Investor Issue : শক্তিশালী দল গঠন কঠিন, আইএসএলে 'না' প্রাক্তনীদের ! আজ ইস্টবেঙ্গলে সভা

ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পরে আইএসএল-এর সমস্ত ক্লাবই দল গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । পিছিয়ে পড়ছে শুধু ইস্টবেঙ্গল । গত দু'বারের মতো এবারেও কি তবে হতশ্রী পারফরম্যান্সই করবে লাল-হলুদ বাহিনী (East Bengal Investor Issue Continues) ?

10. KK's Daughter Fathers Day Post : 'তোমায় ছাড়া জীবন অন্ধকার লাগে বাবা', ফাদার্স ডে-তে চোখ ভিজল কেকে কন্যার

ফাদার্স ডে-তে চোখ ভিজল কেকে কন্যা তামারার (KK daughter will move you to tears with emotional note) ৷ পুরোনো ছবি শেয়ার করে লিখলেন, "তোমায় ছাড়া জীবন অন্ধকার লাগে বাবা ৷"