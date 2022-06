1.West Bengal Weather Update : আগামী 24 ঘণ্টা উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, দক্ষিণে দু-এক পশলা

লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ এদিকে দক্ষিণবঙ্গেও বর্ষা ঢুকেছে ৷ আলিপুর হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা জানালেন, রাজ্যে পুরোপুরি বর্ষা ঢুকে গিয়েছে ৷ তাই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ৷

2.Rahul Gandhi ED Appearence : রাত সাড়ে বারোটায় ইডি অফিস ছাড়লেন রাহুল ! মঙ্গলবারও তলব

সোমবার সকালে এপিজে আবদুল কালাম রোডে ইডি-র অফিসে ঢুকেছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর গাড়ি বেরলো রাত 12.30 টায় ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় 40 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কংগ্রেস নেতা-সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি ৷ আজ, 21 জুন সোনিয়া-পুত্রকে ফের ডেকে পাঠিয়েছে ইডি (Rahul Gandhi ED Appearence) ৷

3.Mamata on Nupur Comment Row : সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের সমর্থন নয়, বিধানসভায় বললেন মমতা

নূপুর শর্মা বিতর্কে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনা হয় ৷ সেখানে বক্তৃতা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee Reaction on Nupur Sharma Comment Row) ৷ তিনি সেখানে বলেন, ‘‘সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের সমর্থন নয় ৷’’

4.PM Modi on Agnipath Scheme : অগ্নিপথ বিতর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে বিতর্কের মাঝেই মঙ্গলবার দেশের তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Service chiefs to meet PM Tuesday) ৷ সেখানে উঠতে পারে এই প্রসঙ্গ ৷

5.PM on Yoga Day: বিশ্বজুড়ে শান্তি আনবে, যোগ দিবসে বার্তা মোদির

বিশ্বজুড়ে শান্তি আনবে যোগ (Yoga brings peace to our society)৷ যোগ দিবসে এই বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM on Yoga Day)৷ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এ দিন মাইসুরুতে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস করেন নমো ৷

6.Mamata Slams BJP : অগ্নিবীর নিয়োগের নামে ক্যাডার তৈরি করতে চাইছে বিজেপি, অভিযোগ মমতার

অগ্নিপথ বিতর্কে উত্তাল দেশ৷ এবার এই ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সোমবার বিধানসভা থেকে এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷ যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) পালটা সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর ৷

7.Siliguri Heavy Rain : টানা বৃষ্টিতে শিলিগুড়িতে টয়ট্রেনের লাইনে ধস, রাত জাগলেন ডেপুটি মেয়র

সোমবার বিকেল হতেই ফের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পাহাড় থেকে সমতল ৷ 4-5 ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি শহরের 47 টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে (Heavy Rain in Siliguri)। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি নদী তীরবর্তী ওয়ার্ডগুলিতে ৷

8.Sputnik V Vaccine : স্পুটনিক ভি'র পরও নেওয়া যাবে বুস্টার ডোজ

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই টিকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ করোনা টিকা নিলেও নাগরিকদের মধ্যে বুস্টার ডোজ নিতে অনীহা দেখা যাচ্ছে ৷ চিকিৎসকের কথায় করোনা টিকার মতো বুস্টার ডোজ নিতে হবে ৷ স্পুটনিক ভি নেওয়ার পরেও নেওয়া যাবে বুস্টার ডোজ (Sputnik V Vaccine)৷

9.New Adjective in Bengal Politics : বাংলার রাজনীতিতে নয়া বিশেষণ, মমতার 'দাদামণি' কটাক্ষ

বাংলার রাজনীতিতে অতীতে কখনোই দাদামণি শব্দের চল ছিল না । চলচ্চিত্র জগতে দাদামণি হিসেবে একমাত্র পরিচিত ছিলেন অভিনেতা অশোক কুমার । তবে তিনি কখনও সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন কি না, তা জানা নেই (New Adjective in Bengal Politics) !

10.Mamata Slams Suvendu : দাদামণি বলছে 17 হাজার লোকের চাকরি খাবে, শুভেন্দুকে আক্রমণ মমতার

এসএসসি নিয়োগ মামলায় (SSC Recruitment Scam) সিবিআইয়ের জেরার মুখে পড়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷ এই নিয়ে সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) সতীর্থর পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ একই সঙ্গে আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷