1. Primary and SSC recruitment scam : খোদ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির চাকরি কাড়লেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্য়ায়

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির পদ থেকে সরানো হল মানিক ভট্টাচার্যকে (Calcutta High court remove Manik Bhattacharya from president post) ৷ সেক্রেটারি রত্না চক্রবর্তী বাগচি আপাতত নতুন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন ।

2. Mamata Slams BJP : অগ্নিবীর নিয়োগের নামে ক্যাডার তৈরি করতে চাইছে বিজেপি, অভিযোগ মমতার

অগ্নিপথ বিতর্কে উত্তাল দেশ৷ এবার এই ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

3. Presidential Election 2022 : রাষ্ট্রপতি পদে যশবন্তকে প্রার্থী করতে প্রস্তাব এল তৃণমূলের কাছে

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (Presidential Election 2022) প্রার্থী বাছাইয়ে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিরোধীরা ৷ বেশ কয়েকটি নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷

4. Sidhu Moosewala murder case : মুসওয়ালা খুনে দুই শুটার-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ

গত 29 মে পঞ্জাবের মনসা জেলায় গুলি করে খুন করা হয় সিধু মুসওয়ালাকে (Sidhu Moosewala murder case ) ৷ কানাডা-স্থিত গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রারের সরাসরি যোগ ছিল এই খুনের ঘটনায় বলে দাবি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের ৷

5. Maoist in Indo-Bangla Border: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মাওবাদী সংগঠন, দায়িত্বে শীর্ষনেতা সব্যসাচী গোস্বামী

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মাওবাদী সংগঠন গড়ে উঠছে (Maoist Organisation Growing in Indo-Bangla Border Area) ৷

6. Abhishek Banerjee : জাতীয়স্তরে বড় দায়িত্ব পেয়ে আরও আক্রমণাত্মক অভিষেক

আগামী 23 জুন ত্রিপুরার কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন (Tripura Assembly Bye Election 2022) হবে ৷ সেই কারণেই আগরতলায় নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee) ৷ তার আগেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে তোপ দাগলেন বিজেপির বিরুদ্ধে ৷

7. Himachal Cable Car : হিমাচলে রোপওয়েতে আটকে পড়া সব পর্যটককে উদ্ধার করল এনডিআরএফ

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই পরওয়ানুতে এদিন রোপওয়ে বিপত্তি ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আটকে পড়া 11 জন পর্যটককেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে (Himachal Cable Car Stuck) ৷

8. Nupur Sharma skips summon: প্রাণ সংশয়ের শঙ্কায় কলকাতা পুলিশের সমন এড়ালেন নূপুর শর্মা

প্রাণ সংশয়ের শঙ্কায় কলকাতা পুলিশের সমন এড়ালেন নূপুর শর্মা (Nupur Sharma skips summon)৷ তিনি হাজিরা দেওয়ার জন্য চার সপ্তাহ সময় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন (Kolkata Police)৷

9. Malda DM : বর্ষা শুরু হতে না-হতেই বাড়ছে নদীর জলস্তর; ফুলহরের বাঁধ পরিদর্শনে জেলাশাসক

জুন মাস পড়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বর্ষা ঢুকে পড়েছে মালদা জেলাতেও। ইতিমধ্যে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে নদীগুলির। ফুলহরও তার ব্যতিক্রম নয় (Malda DM Visit Fulahar River Dam at the beginning of the monsoon)। আর তাতেই ফের আতঙ্কের চোরা স্রোত নদীপাড়ের মানুষজনের মধ্যে।

10. Jalpaiguri College Agitation: অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে পথে অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মী-প্রাক্তনীরা

অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন ৷ জলপাইগুড়ির (Jalpaiguri) আনন্দচন্দ্র কমার্স কলেজের (Ananda Chandra College of Commerce) ঘটনা ৷