1.Abhishek Banerjee : জাতীয়স্তরে বড় দায়িত্ব পেয়ে আরও আক্রমণাত্মক অভিষেক

আগামী 23 জুন ত্রিপুরার কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন (Tripura Assembly Bye Election 2022) হবে ৷ সেই কারণেই আগরতলায় নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee) ৷ তার আগেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে তোপ দাগলেন বিজেপির বিরুদ্ধে ৷

2.Himachal Cable Car : হিমাচলে রোপওয়ে বিপত্তি, কেবলকারে আটকে একাধিক পর্যটক

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই বিপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে (Himachal Cable Car Stuck) ৷

3.Abhishek on Saugata Comment : আগরতলা থেকে সৌগত বিতর্কে প্রতিক্রিয়া দিলেন অভিষেক

শনিবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ৷ সেই বিতর্ক চলছে গত কয়েকদিন ধরে (TMC MP Saugata Roy Controversial Remarks) ৷ সোমবার ত্রিপুরার আগরতলা থেকে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷

4.KK's Daughter Fathers Day Post : 'তোমায় ছাড়া জীবন অন্ধকার লাগে বাবা', ফাদার্স ডে-তে চোখ ভিজল কেকে কন্যার

ফাদার্স ডে-তে চোখ ভিজল কেকে কন্যা তামারার (KK daughter will move you to tears with emotional note) ৷ পুরোনো ছবি শেয়ার করে লিখলেন, "তোমায় ছাড়া জীবন অন্ধকার লাগে বাবা ৷"

5.Roshan Mahanama : জ্বালানি সংকটে দেশ, পেট্রল পাম্পে অপেক্ষারতদের চা-পাউরুটি বিলি করছেন রোশন মহানামা

পেট্রল পাম্পগুলি, রান্নার গ্যাসের মতো জ্বালানির প্রতীক্ষায় লম্বা হচ্ছে লাইন ৷ ওয়ার্ড প্লেস, বিজেরামা মাওয়াথায় জ্বালানির সেই দীর্ঘ লাইনেই জনসাধারণের মধ্যে চা এবং পাউরুটি বিলি করছেন 1996 বিশ্বজয়ী শ্রীলঙ্কা দলের অন্যতম সদস্য রোশন মহানামা ৷

6.Maharashtra Sangli Death Case : মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে একই পরিবারের 9 সদস্য আত্মঘাতী, ঘনাচ্ছে রহস্য

এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলি ৷ এখানকার মিরাজ তালুকা এলাকায় একই পরিবারের 9 জন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন (nine members of a family died by suicide in Sangli Maharashtra) ৷

7.ISL Players Transfer: পাঁচ বছরের চুক্তিতে এটিকে মোহনবাগানে আশিস-আশিক, ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চেন্নাইয়ে রফিক

নতুন মরশুমে আশিস রাই এবং আশিক কুরিয়ানকে সই করালো এটিকে মোহনবাগান ৷ পাঁচ বছরের জন্য তাঁরা মোহনবাগানে সই করেছেন ৷ অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল থেকে চেন্নাইয়ন এফসি-তে গেলেন মহম্মদ রফিক (Mohammed Rafique) ৷

8.KK Demise Case: কেকে-র মৃত্যুতে রাজ্যকে হলফনামা পেশের নির্দেশ হাইকোর্টের

সংগীতশিল্পী কেকে-র মৃত্যুর (KK Demise Case) ঘটনায় রাজ্যকে হলফনামা (Affidavit) পেশ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ এই ঘটনায় সিবিআই ও ইডি তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা (PIL) রুজু করা হয়েছে ৷

9.Suvendu Walkout from Assembly: বিধানসভায় অগ্নিপথের সমালোচনায় সরব মমতা, ওয়াকআউট শুভেন্দুর

বিধানসভার অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Walkout from Assembly During CM Speech) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন তিনি এবং অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন ৷

10.Girish Park Metro Station : নর্থ সাউথ করিডোরের গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনেে আন্তর্জাতিক মানের এসকেলেটর

কলকাতা মেট্রোর (Kolkata Metro Railway) উত্তর-দক্ষিণ রুটের বিভিন্ন স্টেশনে নতুন এসকেলেটর (Escalator) বসছে ৷ গিরিশ পার্ক (Girish Park Metro Station) মেট্রো স্টেশনেও উন্নতমানের এই চলমান সিঁড়ি বসানো হয়েছে ৷