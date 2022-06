1. Suvendu Walkout from Assembly: বিধানসভায় অগ্নিপথের সমালোচনায় সরব মমতা, ওয়াকআউট শুভেন্দুর

বিধানসভার অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Walkout from Assembly During CM Speech) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন তিনি এবং অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন ৷

2. Rahul Gandhi: এই নিয়ে চতুর্থবার ! ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় রাহুলকে আজ ফের জেরা ইডি-র

সোমবার চতুর্থ দফায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে (Rahul Gandhi) জেরা করবে ইডি (Enforcement Directorate) ৷ প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস ৷ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন দলের প্রতিনিধিরা ৷

3. West Bengal-Kerala Bus Accident : পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেরল যাওয়ার পথে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা, আহত 21

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাসে করে কেরল যাচ্ছিলেন 41 জন ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের তামরাপল্লির কাছে উলটে গেল সেই বাস । ঘটনায় আহত হয়েছেন 21 জন (Several People Injured as Bengal-Kerala Bus Overturned) ৷ তাঁদের মধ্যে 4 জনের অবস্থা গুরুতর ৷

4. Gas Cylinder Explosion : আমেদাবাদের গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণ

আমেদাবাদের নিকোল এলাকায় কাঠওয়ারা রোডের একটি গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (Gas Cylinder Explosion)। একের পর এক গুদামে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হতে থাকে । আগুনের তীব্রতা এতটা ভয়াবহ ছিল, স্থানীয়রা আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ৷ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের 7টি ইঞ্জিন পাঠানো হয় ৷

5. Muchipara Murder Attempt Case: সুপারি কিলার দিয়ে খুনের হুমকি দিতেন সায়ক, মুচিপাড়ার ঘটনায় বিস্ফোরক তথ্য

আগেও একাধিকবার খুনের হুমকি দিয়েছিলেন সায়ক খাসনবিশ ৷ মুচিপাড়ায় দাদাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে (Muchipara Murder Attempt Case) ৷ পুলিশ জানতে পেরেছে, সায়ক তাঁর মা-বাবা এবং দাদাকে সুপারি কিলার দিয়ে খুনের হুমকি দিতেন বলে অভিযোগ উঠেছে (Man attempts to kill elder brother at muchipara) ৷

6. Shamshera Official Poster : 'শামশেরা' রূপী রণবীরকে দেখে কী বললেন আলিয়া?

সোমবার যশ রাজ ফিল্মসের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে রণবীর কাপুরের আসন্ন ছবি 'শামশেরা'র অফিসিয়াল পোস্টার ৷ যেখানে রণবীরের নতুন লুক সামনে আনা হয়েছে নির্মাতাদের তরফে ৷ নেটিজেনদের নজর কাড়ল আলিয়ার কমেন্ট (Ranbir Kapoor Shamshera First Look )৷

7. Agnipath Scheme Protests: ‘অগ্নিপথ’ প্রতিবাদে আজ ভারত বনধ, দিল্লি-সহ সব রাজ্যে বাড়তি নিরাপত্তা

অগ্নিপথ ইস্যুতে (Agnipath Scheme Protests) আজ ভারত বনধের ডাক বিভিন্ন সংগঠনের ৷ ভারত বনধ ও আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের কথা মাথায় রেখে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে সব রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের তরফে (Extra Security Arrangement in All State Due to Bharat Bandh) ৷ সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷

8. PIL against Extended Summer vacation: রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি বাড়ানোর বিরুদ্ধে ফের জনস্বার্থ মামলা

রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি বাড়ানোর বিরুদ্ধে ফের জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল কলকাতা হাইকোর্টে (PIL against Extended Summer vacation)৷ এই মামলায় রায়দান আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে (Summer vacation in West Bengal)।

9. Rath Yatra: খিদিরপুরে বেরোবে 28 ফুটের রথ

রথ মানেই পুরী । তবে এ বার কলকাতায় বসেই পাওয়া যাবে সেই স্বাদ । 28 ফুট উচ্চতার রথ বেরোবে খিদিরপুরের জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে (28 foot Rath in Khidirpur)। মন্দিরের সভাপতি মনোজ পল্লি বলেন, "বিগত 40 বছর ধরে আমাদের রথযাত্রা (Rath Yatra) হয় । প্রতি বছর স্বভুমিতে আমাদের মাসির বাড়ি করা হয় । তবে এ বার সেই জায়গা বদলে করা হচ্ছে খিদিরপুরের 25-এর পল্লি ।

10. WHO Chief on Corona : করোনার 'আঁতুড়ঘর' চিনের উহান ল্যাব, সিলমোহর হু প্রধানের

আচমকাই ভোলবদল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রস আধানম ঘেব্রেইসাসের । হু প্রধান জানিয়ে দিলেন, করোনার জন্ম 'চিনের উহান ল্যাবেই' হয়েছে (WHO chief 'believes Covid did leak from Wuhan lab' after a 'catastrophic accident' in 2019) ৷