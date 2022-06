1.West Bengal-Kerala Bus Accident : পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেরল যাওয়ার পথে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা, আহত 21

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাসে করে কেরালা যাচ্ছিলেন 41 জন ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের তামরাপল্লির কাছে উলটে গেল সেই বাস । ঘটনায় আহত হয়েছেন 21 জন (Several People Injured as Bengal-Kerala Bus Overturned) ৷ তাঁদের মধ্যে 4 জনের অবস্থা গুরুতর ৷

2.Agnipath Scheme Protests: ‘অগ্নিপথ’ প্রতিবাদে আজ ভারত বনধ, দিল্লি-সহ সব রাজ্যে বাড়তি নিরাপত্তা

অগ্নিপথ ইস্যুতে (Agnipath Scheme Protests) আজ ভারত বনধের ডাক বিভিন্ন সংগঠনের ৷ ভারত বনধ ও আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের কথা মাথায় রেখে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে সব রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের তরফে (Extra Security Arrangement in All State Due to Bharat Bandh) ৷ সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷

3.WHO Chief on Corona : করোনার 'আঁতুড়ঘর' চিনের উহান ল্যাব, সিলমোহর হু প্রধানের

আচমকাই ভোলবদল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রস আধানম ঘেব্রেইসাসের । হু প্রধান জানিয়ে দিলেন, করোনার জন্ম 'চিনের উহান ল্যাবেই' হয়েছে (WHO chief 'believes Covid did leak from Wuhan lab' after a 'catastrophic accident' in 2019) ৷

4.Shabaash Mithu Trailer: এক অন্য ক্রিকেটের গল্প তুলে এনে নজর কাড়ল 'সাবাশ মিঠু'-র ট্রেলার

অবশেষে সামনে এল তাপসী পান্নু এবং সৃজিত মুখোপাধ্য়ায় জুটির নতুন প্রজেক্ট 'সাবাশ মিঠু' ছবির ট্রেলার ৷ এই স্পোর্টস ড্রামায় তুলে ধরা হয়েছে সদ্য অবসর নেওয়া ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার মিতালি রাজের জীবনের গল্প ৷ ট্রেলারে চোখে পড়ল সুন্দর গল্প বলার ঢঙ (Taapsee Pannu New Movie Shabaash Mithu) ৷

5.Coronavirus in India: চিন্তায় রাখছে করোনা ! দৈনিক সংক্রমণ 13 হাজারের কাছেই, বাড়ল অ্যাক্টিভ রোগীও

চিন্তায় রাখছে করোনাভাইরাস (Coronavirus in India)৷ দৈনিক সংক্রমণ 13 হাজারের কাছেই রয়েছে ৷ অনেকটা বেড়েছে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা (New Covid Cases)৷

6.Diversion Bridge Damage : বৃষ্টির জেরে উড়ে গেল বালাসনের ডাইভারসান সেতু

বৃষ্টির জেরে নদীর স্রোতের ধাক্কার উড়ে গেল বালাসনের ডাইভারসান সেতু (Diversion Bridge Damage)। যার জেরে সমস্যার মুখে পড়তে চলেছেন সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীরা ।

7.Amber at Discount Store : মাথায় বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা ! ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্টেই শপিং সারছেন ওয়ান্ডার ওম্যান ?

হলি তারকা অ্যাম্বার হার্ডকে দেখা গেল নিউইয়র্কের হাম্পটনের একটি ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট স্টোরে (Amber Heard Spotted at Discount Department Store) ৷ সম্প্রতি হলি তারকা জনি ডেপের করা মানহানি মামলায় হার হয়েছে অ্যাম্বারের ৷ তার জন্য 8.4 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাঁকে ৷ যা তাঁর মোট সম্পত্তির থেকেও অনেকটা বেশি ৷

8.Militants killed in Kashmir encounter: ভূস্বর্গে 3 এনকাউন্টারে মৃত 7 জঙ্গি

পুলওয়ামার চাতপোরায় সেনা-জঙ্গিদের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই চলল রবিবার সারারাত ধরে (Encounter at Pulwama)৷ মৃত্যু হয়েছে একজন জঙ্গির (Militant killed in Pulwama encounter)৷ এ ছাড়াও কুলগাম ও কুপওয়ারায় আরও দুটি এনকাউন্টারে আরও 6 জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে ৷

9.Civic Volunteer : সিভিক ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজ্যপাল, বাংলায় চলছেটা কী ?

সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য । পুরুলিয়ায় সিভিক কর্মীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজ্যপাল । যা নিয়ে স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে (Rajyapal is working as Civic Volunteer) ।

10.Priyanka Chopra : প্রথম ফাদার্স ডে-তে নিককে দারুণ উপহার প্রিয়াঙ্কার

প্রথম ফাদার্স ডে-তে নিককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাবা এবং মেয়ের আবেগী ছবি শেয়ার করলেন পিগি চপস ৷ ছবিতে দেখা গেল বাবার হাত ধরে হাঁটা শিখছে ছোট্ট মালতি মারি (Nick Jonas Picture with Daughter on Fathers Day )৷