1.WHO Chief on Corona : করোনার 'আঁতুড়ঘর' চিনের উহান ল্যাব, সিলমোহর হু প্রধানের

আচমকাই ভোলবদল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রস আধানম ঘেব্রেইসাসের । হু প্রধান জানিয়ে দিলেন, করোনার জন্ম 'চিনের উহান ল্যাবেই' হয়েছে (WHO chief 'believes Covid did leak from Wuhan lab' after a 'catastrophic accident' in 2019) ৷

2.Militant killed in Pulwama encounter: পুলওয়ামায় সারারাত গুলির লড়াই, এনকাউন্টারে মৃত জঙ্গি

পুলওয়ামার চাতপোরায় সেনা-জঙ্গিদের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই চলল রবিবার সারারাত ধরে (Encounter at Pulwama)৷ মৃত্যু হয়েছে একজন জঙ্গির (Militant killed in Pulwama encounter)৷

3.Nupur Sharma Row: আজ নারকেলডাঙা থানায় হাজিরা, আসবেন নূপুর শর্মা ?

আজ নারকেলডাঙা থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা নূপুর শর্মার (Nupur Sharma Row)৷ তবে তিনি আসবেন কি না, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি (Nupur Sharma asked to appear before Kolkata Police)৷

4.Landslide in Darjeeling-Kalimpong: রাতভর বৃষ্টিতে ধস, ব্যাপক যানজট দার্জিলিং-কালিম্পঙে

ভারী বৃষ্টিতে দার্জিলিং-কালিম্পং জাতীয় সড়কে তিন জায়গায় ধস নামল (Landslide at NH10 in Darjeeling-Kalimpong Due to Heavy Rainfall) ৷ যার জেরে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ রয়েছে (Landslide in Darjeeling-Kalimpong) ৷ ঘুর পথে গাড়ি চালানো হলেও, ব্যাপক যানজট তৈরি হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে ধস সরানোর কাজ শুরু হয়েছে ৷

5.Shoot Out at Washington: ওয়াশিংটন ডিসি-তে চলল গুলি, নিহত 1 কিশোর; আহত অনেকে

ওয়াশিংটনের স্থানীয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গুলি চলে বলে জানিয়েছে ডিসি’র পুলিশ প্রশাসন (Shoot Out at Washington) ৷ যে ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক এবং 3 সাধারণ নাগরিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে এক নাবালক মারা গিয়েছে বলে জানিয়েছে ডিসি পুলিশ প্রশাসন (Multiple People Shot at Including Police Officer in Washington DC) ৷

6.Manish Shukla Murder Case: মণীশ শুক্লা হত্যা মামলায় আবারও সিবিআই তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

মণীশ শুক্লা হত্যা মামলায় শাসক দলের নেতারা জড়িত বলে অভিযোগ করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Demands CBI Investigation in Manish Shukla Murder Case) ৷ রাজ্যের এক মন্ত্রী এবং পানিহাটির বিধায়কের বিরুদ্ধে মণীশ শুক্লার খুনে জড়িত থাকার অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা ৷

7.Student Jumped in Canal : উচ্চ মাধ্যমিকে 'মাত্র' 81 শতাংশ নম্বর, মনের মতো ফল না হওয়ায় খালে ঝাঁপ ছাত্রীর

স্বপ্ন ছিল রাজ্যের মেধা-তালিকায় জায়গা করে নেওয়া । কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে ফলাফল একেবারেই না হওয়ায় রীতিমতো ভেঙে পড়েছিল বছর সতেরোর গরিমা ভার্মা । অবসাদ সইতে না পেরে এদিন জলে ঝাঁপ দেয় ওই ছাত্রী (Girl jumped in Canal after getting 81 per cent in HS) ।

8.Cattle Smuggling Case: অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গলের মতো আরও প্রভাবশালী আছে বীরভূমে ?

অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের মতো আরও প্রভাবশালী আছে বীরভূমে (Cattle Smuggling Case)৷ এমনটাই অনুমান করছে সিবিআই (Anubrata Mandal body guard Saigal Hossain)৷

9.West Bengal Weather Update : রাজ্যে বর্ষার প্রবেশ, ভিজবে পাহাড় থেকে তিলোত্তমা

দু'দিন আগে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে ৷ আর তাতে বৃষ্টি বাড়বে কলকাতায় । এমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের তরফে ৷ যদিও উত্তরবঙ্গে অবিরাম বয়ে চলা বারিধারা খানিকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বঙ্গজুড়েই আগামী পাঁচদিন অব্যাহত থাকবে বরুণ দেবের আশির্বাদ (West Bengal Weather Update) ৷

10.Market Price in Kolkata : সপ্তাহের শুরুতেই সবজি-মাছের দামের লড়াই ! দেখে নিন আজকের বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata) ৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷