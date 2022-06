1. West Bengal Weather Update : রাজ্যে বর্ষার প্রবেশ, ভিজবে পাহাড় থেকে তিলোত্তমা

দু'দিন আগে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে ৷ আর তাতে বৃষ্টি বাড়বে কলকাতায় । এমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের তরফে ৷ যদিও উত্তরবঙ্গে অবিরাম বয়ে চলা বারিধারা খানিকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বঙ্গজুড়েই আগামী পাঁচদিন অব্যাহত থাকবে বরুণ দেবের আশির্বাদ (West Bengal Weather Update) ৷

2. Market Price in Kolkata : সপ্তাহের শুরুতেই সবজি-মাছের দামের লড়াই ! দেখে নিন আজকের বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata) ৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

3. Agnipath Recruitment Scheme : 'অনেক ভাল উদ্যোগ রাজনীতির কারণে আটকে যায়', অগ্নিপথ বিতর্কের মাঝেই বার্তা মোদির

গত মঙ্গলবারই সেনা নিয়োগে 'অগ্নিপথ' নীতির (Agnipath Recruitment Scheme) ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এই নীতির মূল হল, চার বছরের জন্য 46 হাজার জনকে নিয়োগ করা হবে সেনার তিন বাহিনীতে ৷ এদের ডাকা হবে 'অগ্নিবীর' নামে ৷

4. Vijayvargiya on Agnipath : বিজেপি অফিসে চৌকিদারের কাজে অগ্নিবীরদেরই অগ্রাধিকার, বিতর্কিত মন্তব্য বিজয়বর্গীয়র

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় (BJP Leader Kailash Vijayvargiya) ৷ তাঁর দাবি, ‘অগ্নিবীর’দের বিজেপি অফিসে নিরাপত্তারক্ষীর কাজে তিনি অন্তত অগ্রাধিকার দেবেন ৷ এই নিয়ে সমালোচনা করেছে বিরোধীরা ৷

5. India vs South Africa : বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, ড্র ভারত-দঃ আফ্রিকা টি-20 সিরিজ

চারটি ম্যাচের পর ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ছিল 2-2 (India vs South Africa)৷ কিন্তু রবিবার অবিরাম বৃষ্টির কারণে খেলা শুরু হতে 50 মিনিট দেরি হয় ৷ খেলা শুরু হওয়ার আগেই বৃষ্টি নামে ৷

6. Dilip Slams Abhishek : মমতাকে টেক্কা দিতেই কি ‘এক ডাকে অভিষেক’, প্রশ্ন দিলীপের

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC MP Abhishek Banerjee) নেওয়া ‘এক ডাকে অভিষেক’ প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ৷ তাঁর প্রশ্ন, মমতাকে টেক্কা দিতেই কি ‘এক ডাকে অভিষেক ?

7. Kolkata Police SI Arrested: যুবককে বনেটে চাপিয়ে 1 কিলোমিটার গাড়ি ছোটালেন এসআই ! শ্রীঘরে অভিযুক্ত

যুবককে ধাক্কা মেরে বনেটে চাপিয়ে গাড়ি ছোটালেন এসআই ! সোদপুরের ঘটনায় গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের এসআই (Kolkata Police SI Arrested) !

8. Priyanka Gandhi Against Agnipath Scheme : দেশের যুব সমাজ ও সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে অগ্নিপথ, ক্ষোভ প্রিয়াঙ্কার

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে রবিবার কেন্দ্রের নিন্দা করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (Congress on Agnipath Protest) ৷ তিনি বলেন, "এই প্রকল্পটি দেশের যুবকদের স্বপ্ন হত্যা করবে এবং সেনাবাহিনীকে শেষ করবে । এই সরকার দরিদ্র ও তরুণদের জন্য নয়, বড় শিল্পপতিদের জন্য কাজ করছে ।"

9. East Bengal Investor Issue : সমঝোতার অভাব হলে চুক্তি বাতিলের কথা ইমামি কর্ণধারের মুখে, শঙ্কা বাড়ছে লাল হলুদে

ক্লাব এবং লগ্নিকারী সংস্থার চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতার খবর গত দু'দিন ধরে সবার আগে ইটিভি ভারতেই প্রকাশ হয় । রবিবার আদিত্য আগরওয়ালের ফের বিবৃতি ইস্টবেঙ্গলের নতুন মরসুমের দলগঠনে অনিশ্চয়তা বাড়াল (East Bengal Investor Issue)।

10. Sukanta Majumdar : যারা সেনাবাহিনীতে কাজ করবে, তারা দেশের সম্পত্তি নষ্ট করতে পারে না, বললেন সুকান্ত মজুমদার

যারা দেশের হয়ে কাজ করবে তা এভাবে দেশের সম্পত্তি নষ্ট করতে পারে না ৷ বর্ধমানের বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমন কথাই বললেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷