1.Corona Update in Bengal : উদ্বেগ বাড়িয়ে রাজ্যে আরও ঊর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণ, দৈনিক আক্রান্ত পেরোল 350

এখনও কাটেনি করোনা আতঙ্ক ৷ ফের রাজ্যে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা (Corona Update in Bengal)৷ বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন ৷ বাইরে গেলে মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহারের পুরনো অভ্যাস আবার চালু করার কথা বলছেন তাঁরা ৷

2.Vijayvargiya on Agnipath : বিজেপি অফিসে চৌকিদারের কাজে অগ্নিবীরদেরই অগ্রাধিকার, বিতর্কিত মন্তব্য বিজয়বির্গীয়র

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় (BJP Leader Kailash Vijayvargiya) ৷ তাঁর দাবি, ‘অগ্নিবীর’দের বিজেপি অফিসে নিরাপত্তারক্ষীর কাজে তিনি অন্তত অগ্রাধিকার দেবেন ৷ এই নিয়ে সমালোচনা করেছে বিরোধীরা ৷

3.Abhishek Banerjee : পাওয়ার-বৈঠকে মমতার প্রতিনিধি অভিষেক, জাতীয়স্তরে গুরুত্ব বৃদ্ধি তৃণমূল সাংসদের

আগামী মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) প্রার্থী বাছাইয়ে বিরোধীদের বৈঠক ডেকেছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার (NCP Chief Sharad Pawar) ৷ সেই বৈঠকে যাবেন না তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর প্রতিনিধি হয়ে বৈঠকে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee will Attend Opposition Meeting on Presidential Election 2022) ৷

4.Dudh Kumar Mondal: ফেসবুকে বিদ্রোহী দুধকুমার, দলকে বার্তা দিয়ে টুইট অনুপমের

বীরভূমে প্রকাশ্য়ে বিজেপি-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ৷ ফেসবুকে বিদ্রোহ প্রাক্তন জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডলের (Dudh Kumar Mondal) ৷ দলকে সতর্ক করলেন অনুপম হাজরা (Anupam Hazra) ৷

5.Soumen Patra 8th in HS: চরম আর্থিক সংকট, উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম সৌমেনের পড়াশোনায় কি ইতি?

পরিবারের আর্থিক অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা বন্ধ হতে বসেছে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী কৃতি ছাত্রের। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা সৌমেন পাত্র। সে এবারে উচ্চমাধ্যমিকে 491 পেয়ে মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান জায়গা করে নিয়েছে (Soumen Patra From South 24 Parganas Ranked 8th in HS Exam 2022) ৷

6.Army on Agnipath Protest : অগ্নিপথের সমর্থনে সেনা, উগ্র-বিক্ষোভকারীদের দেওয়া হল কড়া বার্তা

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় দেশজুড়ে জ্বলছে ক্ষোভের আগুন ৷ এই পরিস্থিতিতেই বিক্ষোভকারীদের প্রকল্প সম্পর্কে বোঝানোর পাশাপাশি তাঁদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় সেনা দফতরের অতিরিক্ত সচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল অনিল পুরি(Army on Agnipath Protest)৷

7.Prisoners Passed Board Exam : আগ্রার 12 জন বন্দি পাস করল দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষায়

আগ্রার কেন্দ্রীয় কারাগারের 12 জন বন্দি পাস করল দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষা ৷ 12 জন বন্দিই উত্তরপ্রদেশ বোর্ডে পরীক্ষা দেন (Prisoners of Central Jail in Agra passed class 10th and 12th exams of UP Board)৷

8.Agnipath Protest at Secunderabad : সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে অশান্তি, ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ধৃত মূলচক্রী প্রাক্তন সেনা

শুক্রবার থেকে কেন্দ্রের 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জ্বলছিল দেশের বিভিন্ন এলাকা-সহ সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশন (Agnipath Protest at Secunderabad)৷ ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ারও ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনায় এবার মূলচক্রীকে গ্রেফতার করল অন্ধ্রপ্রদেশ রেল পুলিশ ৷ ধৃত ব্যক্তি প্রাক্তন সেনা কর্মী হিসেবে পরিচিত, এমনকী তার সেনা প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের অ্যাকাডেমিও রয়েছে ৷

9.Woman Rescued from River: ডায়মন্ড হারবারে নদীতে ঝাঁপ মহিলার, উদ্ধার করল পুলিশ

রবিবার নদীতে ভাসতে দেখা যায় এক মহিলাকে । পুলিশের তৎপরতায় হুগলি নদী থেকে উদ্ধার হয় ওই মহিলা (Woman Rescued from Hooghly River)।

10.Kupwara Encounter : কুপওয়ারায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে হত 2 জঙ্গি

উপত্যকা এখন হত্যাপুরী ৷ জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত দুই জঙ্গি (Kupwara Encounter) ৷