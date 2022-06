1.Agnipath Protest at Secunderabad : সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে অশান্তি, ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ধৃত মূলচক্রী প্রাক্তন সেনা

শুক্রবার থেকে কেন্দ্রের 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জ্বলছিল দেশের বিভিন্ন এলাকা-সহ সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশন (Agnipath Protest at Secunderabad)৷ ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ারও ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনায় এবার মূলচক্রীকে গ্রেফতার করল অন্ধ্রপ্রদেশ রেল পুলিশ ৷ ধৃত ব্যক্তি প্রাক্তন সেনা কর্মী হিসেবে পরিচিত, এমনকী তার সেনা প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের অ্যাকাডেমিও রয়েছে ৷

2.Abhishek Banerjee : পাওয়ার-বৈঠকে মমতার প্রতিনিধি অভিষেক, জাতীয়স্তরে গুরুত্ব বৃদ্ধি তৃণমূল সাংসদের

আগামী মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) প্রার্থী বাছাইয়ে বিরোধীদের বৈঠক ডেকেছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার (NCP Chief Sharad Pawar) ৷ সেই বৈঠকে যাবেন না তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর প্রতিনিধি হয়ে বৈঠকে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee will Attend Opposition Meeting on Presidential Election 2022) ৷

3.Dudh Kumar Mondal: ফেসবুকে বিদ্রোহী দুধকুমার, দলকে বার্তা দিয়ে টুইট অনুপমের

বীরভূমে প্রকাশ্য়ে বিজেপি-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ৷ ফেসবুকে বিদ্রোহ প্রাক্তন জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডলের (Dudh Kumar Mondal) ৷ দলকে সতর্ক করলেন অনুপম হাজরা (Anupam Hazra) ৷

4.Army on Agnipath Protest : অগ্নিপথের সমর্থনে সেনা, উগ্র-বিক্ষোভকারীদের দেওয়া হল কড়া বার্তা

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় দেশজুড়ে জ্বলছে ক্ষোভের আগুন ৷ এই পরিস্থিতিতেই বিক্ষোভকারীদের প্রকল্প সম্পর্কে বোঝানোর পাশাপাশি তাঁদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় সেনা দফতরের অতিরিক্ত সচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল অনিল পুরি(Army on Agnipath Protest)৷

5.Sukanta Majumdar: এত দিনে সৌগত বুঝেছেন এত পাপ করা ঠিক নয় ! কটাক্ষ সুকান্তর

কলকাতায় সঙ্গীতশিল্পী কেকে-র শেষ অনুষ্ঠানের (KK Last Program in Kolkata) খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় (Saugata Roy) ৷ তারই প্রেক্ষিতে সৌগত ও তাঁর দলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷

6.Pavlov Hospital Issue: মানসিক হাসপাতালগুলির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, পাভলভ প্রসঙ্গে মত মনোবিদদের

পাভলভ হাসপাতালের আবাসিকদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ হাসপাতাল সুপারকে শোকজও করা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালে মানসিক রোগীদের থাকার জায়গায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কথা জানালেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা (Mental Hospitals Should be Kept Clean Doctors on Pavlov Hospital Issue) ৷

7.Presidential Election 2022 : রাষ্ট্রপতি ভোট ঘিরে বিরোধী ঐক্যে ফাটলের ইঙ্গিত, পাওয়ারের বৈঠকে থাকছেন না ‘অভিমানী’ মমতা

আগামী মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) প্রার্থী বাছাইয়ে বিরোধীদের বৈঠক ডেকেছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার (NCP Chief Sharad Pawar) ৷ কিন্তু সেই বৈঠক নিয়ে বিরোধীদের মধ্য়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে ৷ বিশেষ করে অসন্তুষ্ট তৃণমূল ৷ বৈঠকে থাকছেন না ‘অভিমানী’ মমতা (Mamata Banerjee will not Attend Opposition Meeting on Presidential Election 2022) ৷

8.SpiceJet flight makes emergency landing : দিল্লিগামী স্পাইস জেটের বিমানে পাখির ধাক্কা, প্রাণে বাঁচলেন 183 যাত্রী

মাঝ আকাশে পাখির সঙ্গে ধাক্কা বিমানের ৷ স্পাইস জেটের দিল্লীগামী বিমানের জরুরি অবতরণ পটনা বিমানবন্দরে ৷ সুরক্ষিত সকল যাত্রী ও বিমানকর্মী (SpiceJet flight makes emergency landing as engine shuts down mid air after bird hit) ৷

9.Murder Case : কলকাতায় সম্পত্তি-বিবাদে ভাইকে খুনে অভিযুক্ত দাদা

সম্পত্তিগত বিবাদকে কেন্দ্র করে ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে (Elder Brother allegedly killed younger brother over property dispute)। ঘটনাটি ঘটেছে জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোডে । ধৃতের নাম অনির্বাণ খাসনবিশ ।

10.Agnipath Scheme Protest: অগ্নিপথ ইস্যুতে বিক্ষোভের জের, আসানসোল স্টেশনে বাড়তি নিরাপত্তা

অগ্নিপথ ইস্যুতে চলা বিক্ষোভের জেরে বাড়তি সতর্কতা আসানসোল স্টেশনে ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত রেল পুলিশ ও আরপিএফ মোতায়েন করা হয় স্টেশন চত্বরে (Extra Security in Asansol Railway Station Due to Agnipath Scheme Protests) ৷ স্টেশনের প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম এবং রেল-লাইনের আশেপাশে আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে ৷