1. Presidential Election 2022 : রাষ্ট্রপতি ভোট ঘিরে বিরোধী ঐক্যে ফাটলের ইঙ্গিত, পাওয়ারের বৈঠকে থাকছেন না ‘অভিমানী’ মমতা

আগামী মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) প্রার্থী বাছাইয়ে বিরোধীদের বৈঠক ডেকেছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার (NCP Chief Sharad Pawar) ৷ কিন্তু সেই বৈঠক নিয়ে বিরোধীদের মধ্য়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে ৷ বিশেষ করে অসন্তুষ্ট তৃণমূল ৷ বৈঠকে থাকছেন না ‘অভিমানী’ মমতা (Mamata Banerjee will not Attend Opposition Meeting on Presidential Election 2022) ৷

2. Saugata Roy: সৌগতর মন্তব্য়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল, নতুন অস্ত্র হাতে পেলেন বিরোধীরা !

নজরুল মঞ্চে সঙ্গীতশিল্পী কেকে-র অনুষ্ঠানে টাকার জোগান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দলকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় (Saugata Roy) ৷ তার মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ফের শাসকদলের সমালোচনায় সরব হয়েছেন বিরোধীরা ৷

3. MEA Issues E-Visa to Afghan Sikhs-Hindus : কাবুলে গুরুদ্বারে বিস্ফোরণের জেরে আফগানিস্তানে শিখ ও হিন্দুদের ই-ভিসা বিদেশমন্ত্রকের

শনিবার ভোরে কাবুলের গুরুদ্বারে জঙ্গিরা হামলা চালায় ৷ বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন কমপক্ষে 2 জন ৷ আহত 7 ৷ এরপরেই ভারত সরকার আফগানিস্তানে বসবাসকারী শিখ ও হিন্দুদের ই-ভিসা মঞ্জুর করেছে (MEA Issues e-Visa to Sikhs and Hindus) ৷

4. Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদায় তপন কান্দু খুনের পিছনে পরিবারিক বিবাদ, প্রথম চার্জশিটে বলল সিবিআই

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনে প্রথম চার্জশিটে সিবিআইয়ের বক্তব্য, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন (Jhalda Councillor Murder Case)৷

5. Vaccine for Cervical Cancer: জরায়ুর ক্যানসারের ভ্যাকসিনের সঠিক ব্যবহার হবে কি, প্রশ্ন চিকিৎসকদের

জরায়ুর ক্যানসারের প্রতিষেধক আনছে সেরাম ইনস্টিটিউট ৷ ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল এই প্রতিষেধককে ছাড়পত্র দিয়েছে (First India Made Vaccine for Cervical Cancer Clearance by DCGI) ৷ 18-40 বছর বয়সীদের মধ্যে এই প্রতিষেধক দেওয়া হবে ৷ এই প্রতিষেধকের নাম কোয়াড্রিভ্যালেন্ট হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস ভ্যাকসিন’ (Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine) ৷

6. Nupur Sharma Row: নূপুরকেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করবে বিজেপি ! দাবি ওয়েইসির

নূপুর শর্মার মন্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক (Nupur Sharma Row) নিয়ে মুখ খুললেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (AIMIM)-এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি (Asaduddin Owaisi) ৷ তিনি নূপুরের শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন ৷ তাঁর দাবি, দিল্লির পরবর্তী নির্বাচনে নূপুরকেই 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখ' হিসাবে তুলে ধরবে বিজেপি !

7. Stolen Indian Idols Recovered : তামিলনাড়ুর মন্দির থেকে চুরি প্রাচীন মূর্তি, 37 বছর পর মিলল আমেরিকায়

উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকেরও দু'টি দশক পেরিয়ে গিয়েছে ৷ তামিলনাড়ুর একটি মন্দিরের প্রাচীন ও বহুমূল্য মূর্তি চুরি গিয়েছিল 1985 সালে ৷ পুলিশ হাল ছেড়ে কেস বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ সেই দু'টি পাওয়া গেল আমেরিকার একটি মিউজিয়ামে (Stolen Indian Idols Recovered) !

8. IAF Releases 'Agnipath' Recruitment : অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগের বিবৃতি প্রকাশ ভারতীয় বায়ু সেনার, কী পাবেন একজন অগ্নিবীর ?

বিতর্কিত অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ সেই আঁচে কার্যত জ্বলছে সারা দেশ ৷ তা সত্ত্বেও ভারতীয় বায়ু সেনা অগ্নিবীর নিয়োগের বিস্তারিত পদ্ধতি প্রকাশ করল (IAF Releases 'Agnipath' Recruitment) ৷

9. Kasba Body Recovered: কসবায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, ক্রিকেট খেলতে বাধা দেওয়ায় আত্মহত্যা !

বিকেলে ক্রিকেট খেলা নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসা যুবকের ৷ আর রাতে ঘরের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ (Hanging Body of Engineering Student Recovered in Kasba) ৷ শনিবার রাতে কসবা থানা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ৷ পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ৷

10. Snake Found in Khichdi : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে সাপ ! অসুস্থ শিশু, প্রসূতি

আইসিডিএস কেন্দ্রের খিচুড়িতে মিলল পুঁয়ে সাপ (Snake Found in Khichdi at Bankura ICDS Centre) ৷ ওই খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ একাধিক শিশু ও প্রসূতি মহিলারা।