1.Kabul Gurudwara Attack : কাবুলে গুরুদ্বারায় বিস্ফোরণ, আফগানিস্তানে শিখ ও হিন্দুদের ই-ভিসা বিদেশমন্ত্রকের

শনিবার ভোরে কাবুলের গুরুদ্বারায় জঙ্গিরা হামলা চালায় ৷ বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন কমপক্ষে 2 জন ৷ আহত 7 ৷ এরপরেই ভারত সরকার আফগানিস্তানে বসবাসকারী শিখ ও হিন্দুদের ই-ভিসা মঞ্জুর করেছে (MHA Issues e-Visa to Sikhs and Hindus) ৷

2.IAF Releases 'Agnipath' Recruitment : অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগের বিবৃতি প্রকাশ ভারতীয় বায়ু সেনার, কী পাবেন একজন অগ্নিবীর ?

বিতর্কিত অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ সেই আঁচে কার্যত জ্বলছে সারা দেশ ৷ তা সত্ত্বেও ভারতীয় বায়ু সেনা অগ্নিবীর নিয়োগের বিস্তারিত পদ্ধতি প্রকাশ করল (IAF Releases 'Agnipath' Recruitment) ৷

3.Rahul Gandhi over Birthday Celebrations : দেশের কোটি কোটি তরুণ যন্ত্রণায়, জন্মদিনের উৎসবে না রাহুল গান্ধির

আজ 19 জুন, রাহুল গান্ধির জন্মদিন ৷ তবে গতকালই কংগ্রেস নেতা একটি বিবৃতিতে দলীয় কর্মী এবং তাঁর শুভার্থীদের অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান না করেন ৷ অগ্নিপথ বিক্ষোভে তিনি দুশ্চিন্তায় রয়েছেন (Rahul Gandhi over Birthday Celebration) ৷

4.India vs South Africa : ঘরের মাঠে 'প্রোটিয়া বধ'-এর লক্ষ্যে বেঙ্গালুরুতে নামছে পন্থ অ্যান্ড কোং

বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আজ ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি-20 সিরিজের শেষ তথা ফাইনাল ম্যাচ (India vs South Africa 5th T20 Preview) ৷ ভারতের সামনে প্রথমবার ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের টি-20 সিরিজে হারানোর হাতছানি ৷

5.Corona Update in India : সামান্য কমে 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত প্রায় 13 হাজার

দেশে বেড়েছে করোনা সংক্রমণ ৷ কখনও 12 হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তো কখনও 12 হাজার ৷ যদিও মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম (Corona Update in India) ৷

6.Dev-Sweta New Movie : দেবের নতুন 'প্রজাপতি' শ্বেতা

যমুনা ঢাকি এবার পাড়ি দিচ্ছেন 'প্রজাপতি'-তে ৷ বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন শ্বেতা ভট্টাচার্য । এমনকী তাঁর বিপরীতে যিনি রয়েছেন তিনি সুপারস্টার দেব (Dev and Sweta New Movie Projapoti)। শ্বেতার এই নয়া সফর শুরু হচ্ছে জুলাই থেকে।

7.West Bengal Weather Update : উত্তরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে কয়েক পশলা

আজ কলকাতা এবং আশপাশে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকবে ৷ রাজ্যে বর্ষা ঢুকেছে, তাই দক্ষিণেও বৃষ্টি হতে পারে ৷ তবে তা খুবই হালকা হবে ৷ উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি আজও (West Bengal Weather Update) ৷

8.Market price in Kolkata: রবিবারের বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

9.Railway Police Saved Life : উত্তর প্রদেশে রেল পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেলেন প্রৌঢ়া

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন দিয়ে পার হচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়া ৷ আর সেই সময় লাইনটি দিয়ে ট্রেন আসছিল ৷ বিপদ চোখে পড়ে কর্তব্যরত রেল পুলিশ কর্মীর ৷ সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রৌঢ়াকে টেনে তুলে নেন প্ল্যাটফর্মে ৷ আর পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল ট্রেন ৷ রেল পুলিশের তৎপরতায় একটুর জন্য প্রাণে বাঁচলেন প্রৌঢ়া ৷ আজ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের ললিতপুরে (Railway Police personnel saved the life of an elderly woman who was trying to cross the railway track dangerously in Lalitpur today) ৷

10.Burdwan specially Abled Man : কাজ হারিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম, কিডনি বিক্রি করতে চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট বিশেষভাবে সক্ষম যুবকের

বর্ধমান শহরের টিকরহাট এলাকায় বাড়ি সম্রাট গোস্বামীর । তিনি শারীরিক দিক দিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম । লকডাউনের সময় সম্রাট কাজ হারানোয় তাঁর স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন । অগত্যা সংসার টানতে নিজের কিডনি বিক্রি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন সম্রাট (specially Abled Man from Burdwan wants to sell kidney for survive) ।