1. IAF Releases 'Agnipath' Recruitment : দেশজুড়ে প্রতিবাদ, অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগের বিস্তারিত প্রকাশ করল ভারতীয় বায়ু সেনা

বিতর্কিত অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ সেই আঁচে কার্যত জ্বলছে সারা দেশ ৷ তা সত্ত্বেও ভারতীয় বায়ু সেনা অগ্নিবীর নিয়োগের বিস্তারিত পদ্ধতি প্রকাশ করল (IAF Releases 'Agnipath' Recruitment) ৷

2. Rahul Gandhi over Birthday Celebrations : দেশের কোটি কোটি তরুণ যন্ত্রণায়, জন্মদিনের উৎসবে না রাহুল গান্ধির

আজ 19 জুন, রাহুল গান্ধির জন্মদিন ৷ তবে গতকালই কংগ্রেস নেতা একটি বিবৃতিতে দলীয় কর্মী এবং তাঁর শুভার্থীদের অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান না করেন ৷ অগ্নিপথ বিক্ষোভে তিনি দুশ্চিন্তায় রয়েছেন (Rahul Gandhi over Birthday Celebration) ৷

3. Corona Update in India : সামান্য কমে 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত প্রায় 13 হাজার

দেশে বেড়েছে করোনা সংক্রমণ ৷ কখনও 12 হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তো কখনও 12 হাজার ৷ যদিও মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম (Corona Update in India) ৷

4. Market price in Kolkata: রবিবারের বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

5. Railway Police Saved Life : উত্তর প্রদেশে রেল পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেলেন প্রৌঢ়া

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন দিয়ে পার হচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়া ৷ আর সেই সময় লাইনটি দিয়ে ট্রেন আসছিল ৷ বিপদ চোখে পড়ে কর্তব্যরত রেল পুলিশ কর্মীর ৷

6. Burdwan specially Abled Man : কাজ হারিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম, কিডনি বিক্রি করতে চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট বিশেষভাবে সক্ষম যুবকের

বর্ধমান শহরের টিকরহাট এলাকায় বাড়ি সম্রাট গোস্বামীর । তিনি শারীরিক দিক দিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম । লকডাউনের সময় সম্রাট কাজ হারানোয় তাঁর স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন । অগত্যা সংসার টানতে নিজের কিডনি বিক্রি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন সম্রাট (specially Abled Man from Burdwan wants to sell kidney for survive) ।

7. Job Reservation for Agniveers: বিক্ষোভ থামাতে কেন্দ্রের নয়া দাওয়াই, এবার বড় ঘোষণা প্রতিরক্ষায়

বিক্ষোভ থামাতে এ বার তৎপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Job Reservation for Agniveers)৷ যোগ্য অগ্নিবীরদের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের চাকরিতে 10% সংরক্ষণের (Defence ministry to reserve 10 per cent of jobs for Agniveers) প্রস্তাবে সম্মতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে (Agnipath Scheme)৷

8. Sonam Kapoor's Baby Shower Pics : ব্রাত্য কাপুর পরিবার ? ছবিতে দেখে নিন অনিল কন্যার 'সাধ'-এর অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক..

আর কিছুদিনের মধ্যেই বলি সুন্দরী সোনম কাপুরের ঘরে আসতে চলেছে নতুন সদস্য... ইতিমধ্যে লন্ডনে নিয়ম মেনে পালিত হয়েছে সাধ-এর অনুষ্ঠানও ৷ সেই অনুষ্ঠানেরই বেশ কিছু ছবি এবার সামনে আনলেন অভিনেত্রী ৷

9. Ram Setu and Thank God will Clash : শুধু আমির নয় এবার অজয়ের সঙ্গেও 'বক্স অফিস' ব্যাটেলে খিলাড়ি

ফের বক্স অফিসে বিগ ব্যাটালে জড়াতে চলেছে খিলাড়ি কুমারের নাম ৷ তাঁর আসন্ন ছবি 'রামসেতু'-কে লড়াই দিতে হবে অজয় দেবগণের 'থ্যাঙ্ক গড' ছবির সঙ্গে ( Film of Both Akshay and Ajay will Release on Diwali)৷

10. Neeraj Chopra : কুয়োরটন গেমসে বাজিমাত, মরশুমের প্রথম সোনা ঘরে তুললেন নীরজ

এর আগে পাভো নুর্মি গেমসে 89.30 মিটার দূরে বর্শা ছুড়ে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন । এদিন ফিনল্যান্ডের বৃষ্টি ভেজা মাঠে প্রথম বারেই 86.69 মিটার ছোড়েন নীরজ । তাতেই সোনা এসেছে তাঁর ঝুলিতে (Neeraj Chopra wins first gold medal of the season) ।