1.West Bengal Weather Update : উত্তরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে কয়েক পশলা

আজ কলকাতা এবং আশপাশে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকবে ৷ রাজ্যে বর্ষা ঢুকেছে, তাই দক্ষিণেও বৃষ্টি হতে পারে ৷ তবে তা খুবই হালকা হবে ৷ উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি আজও (West Bengal Weather Update) ৷

2.Railway Police Saved Life : উত্তর প্রদেশে রেল পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেলেন প্রৌঢ়া

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন দিয়ে পার হচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়া ৷ আর সেই সময় লাইনটি দিয়ে ট্রেন আসছিল ৷ বিপদ চোখে পড়ে কর্তব্যরত রেল পুলিশ কর্মীর ৷ সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রৌঢ়াকে টেনে তুলে নেন প্ল্যাটফর্মে ৷ আর পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল ট্রেন ৷ রেল পুলিশের তৎপরতায় একটুর জন্য প্রাণে বাঁচলেন প্রৌঢ়া ৷ আজ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের ললিতপুরে (Railway Police personnel saved the life of an elderly woman who was trying to cross the railway track dangerously in Lalitpur today) ৷

3.Burdwan specially Abled Man : কাজ হারিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম, কিডনি বিক্রি করতে চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট বিশেষভাবে সক্ষম যুবকের

বর্ধমান শহরের টিকরহাট এলাকায় বাড়ি সম্রাট গোস্বামীর । তিনি শারীরিক দিক দিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম । লকডাউনের সময় সম্রাট কাজ হারানোয় তাঁর স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন । অগত্যা সংসার টানতে নিজের কিডনি বিক্রি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন সম্রাট (specially Abled Man from Burdwan wants to sell kidney for survive) ।

4.East Bengal Investor Issue : চুক্তির খসড়া এল না এখনও, অপেক্ষায় ইস্টবেঙ্গল

গতকাল ইমামির সঙ্গে চুক্তির কাগজপত্র ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে চলে আসার কথা ছিল ৷ কিন্তু এখনও তা আসেনি ৷ কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল যদিও জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়িই চুক্তির কাগজপত্র এসে পৌঁছবে ৷ তাই এখনও লাল-হলুদের চুক্তিজট অব্যাহত ৷ প্রহর গুনছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা (East Bengal Investor Issue)৷

5.Prasun Banerjee on Sunil : 'সুনীলের মানসিকতার ফুটবলার আমাদের সময়ে সেভাবে ছিল না', ছেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রসূন

শনিবার কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে এসেছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানেই প্রাক্তন ফুটবলার সাফ জানালেন, সুনীলের মানসিকতার খেলোয়াড় তাঁদের সময় ছিল না (Prasun Banerjee on Sunil Chhetri)৷

6.Purba Bardhaman Police Super : শহরে আর চলবে না গুন্ডাগিরি, হুঁশিয়ারি জেলা পুলিশ সুপারের

শনিবার বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চের প্রশাসনিক সভা থেকে জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন, "কোনওরকম তোলাবাজি চলবে না, কে কত বড় গুন্ডা আমি দেখে নেব (Purba Bardhaman Police Super Threats to Stop Extortion) ৷''

7.Job Reservation for Agniveers: বিক্ষোভ থামাতে কেন্দ্রের নয়া দাওয়াই, এবার বড় ঘোষণা প্রতিরক্ষায়

বিক্ষোভ থামাতে এ বার তৎপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Job Reservation for Agniveers)৷ যোগ্য অগ্নিবীরদের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের চাকরিতে 10% সংরক্ষণের (Defence ministry to reserve 10 per cent of jobs for Agniveers) প্রস্তাবে সম্মতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে (Agnipath Scheme)৷

8.Ek Dake Abhishek : 'এক ডাকে অভিষেক', নয়া পরিষেবা চালু ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের

নয়া কর্মসূচির সূচনা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাসিন্দাদের অভাব, অভিযোগ, পরামর্শ শুনতে চালু করলেন 'এক ডাকে অভিষেক' (Ek Dake Abhishek) পরিষেবা ৷

9.Presidential Poll : মমতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর দৌড় থেকে সরে দাঁড়ালেন ফারুখ আবদুল্লা

আগামী 18 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Poll 2022), ভোট গণনা 21 জুলাই ৷ রাষ্ট্রপতি পদে দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী 24 জুলাই ৷

10.IAF Chief on Agnipath : অগ্নিপথ বিক্ষোভকারীদের সেনার চাকরিতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের সমস্যা হবে: বায়ুসেনা প্রধান

সেনায় নিয়োগে কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তাল দেশের নানা প্রান্ত (Protest Against Agnipath Scheme)৷ ট্রেনে-বাসে আগুন দিয়ে,পথ আটকে এই প্রকল্পের বিরোধিতায় নেমেছে যুবকরা ৷