1. Abhishek Banerjee : অভিষেকের ‘নিঃশব্দ বিপ্লব’, 8 বছরের কাজের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রিপোর্ট কার্ডের নামও দেওয়া হয়েছে ‘নিঃশব্দ বিপ্লব’ ৷ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শিক্ষার উন্নতি, হাসপাতাল থেকে খেলাধুলোয় অগ্রগতি-সবটাই এই রিপোর্ট কার্ডে তুলে ধরেছেন অভিষেক (Abhishek Banerjee releases report card of his work) ৷

2. SMP Election 2022: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের প্রচারে জমাটি রোড শো অরূপের

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের (SMP Election 2022) জন্য জমাটি প্রচার সারলেন রাজ্য়ের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস (Arup Biswas) ৷ শনিবার বিকেলে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় রোড শো (Arup Biswas Road Show) করেন তিনি ৷

3. Agnipath Scheme: জনতার রায় নিয়েই প্রকল্প শুরু করতে পারত কেন্দ্র, অগ্নিপথ নিয়ে মিশ্র মত সেনার প্রাক্তনীদের

অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর বিরোধিতায় দেশজুড়ে প্রতিবাদ চলছেই ৷ তার মধ্যেই সামরিকবাহিনীর প্রাক্তনীদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ জানতে চাইলেন, কেন্দ্রের উদ্যোগ নিয়ে কী ভাবছেন প্রাক্তন সেনানীরা ৷ চারিদিকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ নিয়েই বা তাঁরা কী ভাবছেন !

4. Corona Update in Bengal : কমল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা, সংক্রমণের হার 2.42 শতাংশ

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 207 জনের ৷ রাজ্যে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 19 লাখ 98 হাজার 723 জন ৷

5. Ek Dake Abhishek : 'এক ডাকে অভিষেক', নয়া পরিষেবা চালু ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের

নয়া কর্মসূচির সূচনা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাসিন্দাদের অভাব, অভিযোগ, পরামর্শ শুনতে চালু করলেন 'এক ডাকে অভিষেক' (Ek Dake Abhishek) পরিষেবা ৷

6. Agnipath Scheme Protest: অগ্নিপথ বিক্ষোভ ঘিরে হাওড়া স্টেশনে বিপাকে ট্রেন যাত্রীরা

অগ্নিপথকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ(Agnipath Scheme Protest) ও ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হাওড়া স্টেশনে আটকে যাত্রীরা (Train passengers facing problems)। তাদের বাড়ি ফেরা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চিয়তা ।

7. IAF Chief on Agnipath : অগ্নিপথ বিক্ষোভকারীদের সেনার চাকরিতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের সমস্যা হবে: বায়ুসেনা প্রধান

সেনায় নিয়োগে কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তাল দেশের নানা প্রান্ত (Protest Against Agnipath Scheme)৷ ট্রেনে-বাসে আগুন দিয়ে,পথ আটকে এই প্রকল্পের বিরোধিতায় নেমেছে যুবকরা ৷

8. Job Reservation for Agniveers: বিক্ষোভ থামাতে কেন্দ্রের নয়া দাওয়াই, এবার বড় ঘোষণা প্রতিরক্ষায়

বিক্ষোভ থামাতে এ বার তৎপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Job Reservation for Agniveers)৷ যোগ্য অগ্নিবীরদের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের চাকরিতে 10% সংরক্ষণের (Defence ministry to reserve 10 per cent of jobs for Agniveers) প্রস্তাবে সম্মতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে (Agnipath Scheme)৷

9. Suvendu Slams Mamata : ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠক নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

তৃণমূলের বৈঠক নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu on Mamata) ৷ শনিবার ঝাড়গ্রামে সাংগঠনিক বৈঠক করতে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সভা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, "সরকারি টাকায় এখানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন ।

10. Agnipath Scheme Protest : অগ্নিপথ প্রকল্পের প্রতিবাদে হাজরা মোড়ে ধুন্ধুমার

অগ্নিপথ প্রকল্প প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার এআইডিওয়াইও ও এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে হাজরা মোড়ে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় (protest against agnipath scheme by aidyo aidso in Kolkata)।