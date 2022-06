1. Ek Dake Abhishek : 'এক ডাকে অভিষেক', নয়া পরিষেবা চালু ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের

নয়া কর্মসূচির সূচনা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাসিন্দাদের অভাব, অভিযোগ, পরামর্শ শুনতে চালু করলেন 'এক ডাকে অভিষেক' (Ek Dake Abhishek) পরিষেবা ৷

2. Job Reservation for Agniveers: বিক্ষোভ থামাতে কেন্দ্রের নয়া দাওয়াই, এবার বড় ঘোষণা প্রতিরক্ষায়

বিক্ষোভ থামাতে এ বার তৎপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Job Reservation for Agniveers)৷ যোগ্য অগ্নিবীরদের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের চাকরিতে 10% সংরক্ষণের (Defence ministry to reserve 10 per cent of jobs for Agniveers) প্রস্তাবে সম্মতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে (Agnipath Scheme)৷

3. Agnipath Scheme: জনতার রায় নিয়েই প্রকল্প শুরু করতে পারত কেন্দ্র, অগ্নিপথ নিয়ে মিশ্র মত সেনার প্রাক্তনীদের

'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর বিরোধিতায় দেশজুড়ে প্রতিবাদ চলছেই ৷ তার মধ্যেই সামরিকবাহিনীর প্রাক্তনীদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ জানতে চাইলেন, কেন্দ্রের উদ্যোগ নিয়ে কী ভাবছেন প্রাক্তন সেনানীরা ৷ চারিদিকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ নিয়েই বা তাঁরা কী ভাবছেন !

4. IAF Chief on Agnipath : অগ্নিপথ বিক্ষোভকারীদের সেনার চাকরিতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের সমস্যা হবে: বায়ুসেনা প্রধান

সেনায় নিয়োগে কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তাল দেশের নানা প্রান্ত (Protest Against Agnipath Scheme)৷ ট্রেনে-বাসে আগুন দিয়ে,পথ আটকে এই প্রকল্পের বিরোধিতায় নেমেছে যুবকরা ৷

5. Student Died By Suicide : আন্দোলন করেও মেলেনি পাশ মার্কস, আত্মঘাতী উচ্চমাধ্যমিকে অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী

উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে অকৃতকার্য। পাশ করানোর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল। আরও অনেকের সঙ্গে পথ অবরোধও করেছিলেন। তাতেও কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (Higher Secondary Student Died By Suicide) ৷

6. Kabul Gurdwara attack: কাবুলে গুরুদ্বারে জঙ্গি হানা, বিস্ফোরণে মৃত 2, নজর রাখছে ভারত

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের এক গুরুদ্বারে জঙ্গি হামলায় কমপক্ষে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে (two died in blasts at gurudwara in Afghanistans Kabul) ৷ আহত হয়েছেন সাত জন ৷ মৃতদের মধ্যে একজন শিখ ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস খোরসান এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ৷

7. Ranji Trophy Semi-Final 2022: কার্তিকেয়ার স্পিনে স্বপ্নভঙ্গ বাংলার, 23 বছর পর রঞ্জি ফাইনালে মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের কাছে 174 রান হেরে রঞ্জি অভিযান থামল বঙ্গবিগ্রেড (Bengal Losses to Madhya Pradesh) ৷ রঞ্জি (Ranji Trophy Semi-Final 2022) সেমি-ফাইনালের দুই ইনিংসে টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় ফাইনাল থেকে এক কদম দূরে থেমে গেল অরুণ লালের দল ৷

8. Pride Parade in Kolkata : সমপ্রেমের সমর্থনে কলকাতার রাজপথে যাদবপুরের পড়ুয়ারা

"ছেলে ছেলেতে প্রেম করছে, বেশ করেছে বেশ করেছে" শনিবার কলকাতার রাজপথে শোনা গেল এই স্লোগান (Pride Parade)। সমপ্রেমের সমর্থনে এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের(Jadavpur University) জিএফএম কোনয়জার (Gfm connoisseur) পক্ষ থেকে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয় ।

9. Mithun Dule: হাতে-পায়ে শিকল, বন্দি দশাতেই জীবন কাটাচ্ছেন মিঠুন

কয়েকবছর আগেও এলাকায় পরোপকারী ছেলে নামেই খ্যাতি ছিল খাতড়ার মিঠুনের ৷ এখন দু'পায়ে শিকল বন্দি তিনি ৷ বন্দি দশাতেই কাটছে তাঁর জীবন। ভাল ছেলেটার এমন কী হল যে, এই পরিস্থিতিতে পৌঁছল (Mithun Dule is living his life in Captivity) ?

10. Narendra Modi With His Mother on Her Birthday : শততম জন্মদিনে মায়ের পা ধুইয়ে আশীর্বাদ নিলেন মোদি

মা হীরাবেন মোদির 100তম জন্মদিনে গান্ধি নগর পৌঁছে মায়ের পা-ছুঁলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন মায়ের পা জল দিয়ে ধুইয়েও দেন তিনি ৷